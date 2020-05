Miroslav Kulhavý: Výzva firmě Asekol

reklama

Jeden takový kontejner mám před domem a osobně mohu dosvědčit, že se najdou lidské hyeny, které obsah pravidelně vykrádají! To nejsou zpravidla bezdomovci; pěšky i na kolech, zpravidla v pozdních nočních hodinách, navštěvují všechny kontejnery v oblasti a se svou výbavou (silná svítilna, tyč s háčkem a nezbytná taška nebo batoh) ty nejcennější kusy vykrádají.

Na stránkách Asekolu v rubrice „Naše úspěchy“, kde m.j. zmiňují i firemní průnik do zahraničí, je uveden počet – 3600 kontejnérů a přípis, že jsou odolné proti převrácení a opatřeny VHOZEM, ZAMEZUJÍCÍM VYKRADENÍ. Mohu odpovědně oponovat – není to pravda! Jak zestoje, tak i do půl těla vevnitř, a dokonce ti štíhlejší se tam nasoukají celí!

Jediným řešením by byla jiná úprava vhazovacího otvoru. Jistě, to by nebylo zadarmo, ale pokud by úprava zafungovala a udržela uvnitř ty nejcennější kousky, část nákladů by byla vykryta tím, že v budoucích letech by byl generován vyšší zisk. Zabránění vykrádání by rovněž přitáhlo zpět některé nespokojené občany, kteří, než aby odkládané věci věnovali vykrádajícím lidským hyenám, odhodí je do směsného odpadu; již jsem takové kusy při vynášení koše viděl.

Ano, najít funkční řešení – co nejlacinější a proveditelné – nebude jednoduché, a proto VYZÝVÁM ODPOVĚDNÉ V ASEKOLU k vypsání a rozeslání poptávky jak na návrh technického řešení, tak i na ty, kteří by uměli vítězný návrh uskutečnit. Nebylo by zcela od věci na takovou zakázku vypsat veřejnou sbírku, na jejíž propagaci by se mohli podílet i ti, kterých se to vzdáleně týká – zdravotně postižení.

P.S.

Pokud by byl můj návrh nerealizovatelný, vede jediná cesta přes policii s možností kamerového sledování (někde jsou) a vyhlášením přísnějšího posuzování takového přestupku; třeba by pár takto vyřešených krádeží a jejich zveřejnění v médiích lidské hyeny odradilo od trestuhodného konání. Nebylo by motivačně od věci, kdyby část z případných pokut byla směřována na příslušnou služebnu jako investice k vylepšení pracovního prostředí.

Zasláno: Asekol

policejní ředitelství

