Miroslav Macek: Babiš dostal za úkol sestavit kabinet a pochopil to tak, že má jít o kabinet kuriozit

Klid, jde jenom o nepochopení:

Babiš dostal za úkol sestavit kabinet a prostě to pochopil tak, že má jít o kabinet kuriozit.

"Šéf zábavy" BBC Shane Allen prohlásil, že klasické komediální skeče jako byly Monty Python, by dnes neměly šanci dostat se do vysílání BBC, protože v nich vystupuje šest bělochů, kteří vystudovali "Oxbridge" a pocházejí z privilegovaných městských vzdělaných vrstev. Dnešek si prý žádá daleko rozmanitější osazenstvo zábavné show, které lépe odráží moderní dobu.

Petr Paulczyński:

V OVM říkali, že se nesmí změnit naše západní směřování? Co to je, to západní směřování? Je to snad cesta směrem k francouzskému výjimečnému stavu, nebo k německým, švédským či belgickým no-go zónám?

