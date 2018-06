Miroslav Macek: Přepisování historie v přímém přenosu

Tak tomu říkám nehoráznost!

Padesátimiliardový schodek státního rozpočtu v době, kdy se ekonomice mimořádně daří, obhajuje Babišova ministryně financí Schillerová slovy: Bez schodku by vláda nesplnila své sliby.

***

Stát půjčí mladým rodinám do 36 let na rekonstrukci nebo pořízení nového bydlení až dva miliony korun. Úroková sazba bude jedno procento s garantovanou dobou 20 let, maximální doba splácení bude ve výjimečných případech 25 let. Příjem žádostí bude zahájen 15. srpna. Návrh připravilo ministerstvo pro místní rozvoj a rozhodla o něm vláda.

Tolik nepravdivá zpráva. Nepravdivá zpráva proto, že ty peníze nepůjčí stát, ale daňoví poplatníci, a to nedobrovolně.

Navíc je to výsměch všem, kteří si museli a budou muset své bydlení nadále hradit sami.

***

„Vyhnání a útěk Němců byly především bezprostředním následkem Němci započaté druhé světové války a nevýslovných zločinů nacionálněsocialistické diktatury,“ řekla dnes Merkelová. „To ale nemění nic na tom, že pro vyhnání neexistovalo ani morální, ani politické ospravedlnění,“ zdůraznila včera v Berlíně kancléřka Merkelová.

Přepisování historie v přímém přenosu. Neboť, nemělo to být naopak?

„Pro započetí druhé světové války a nevýslovné zločiny národněsocialistické diktatury neexistuje ani morální, ani politické ospravedlnění. Poválečný odsun Němců byl pak bezprostředním následkem.“

***

A tak jsem se dočetl o názoru, že manželství je svazek muže a ženy, kterak je značně zpátečnický a homofobní. Nechápu proč. Nechtějí si pokrokáři a homofilové namísto krádeže starého dobrého „maldoženstva“ vynajít vlastní výraz?

Rád jim vypomohu…co třeba „komparství“ ( z latinského compar = stejný) nebo „ekvalství“ (z latinského aequalis = rovný, stejný), nebo módně „sejmství“ (z anglického same = stejný, shodný, týž).

Hlavně ale, ruce pryč od manželství!

***

Jan Hlaváček na Facebooku:

Doposud nejlepším mně známým penězovodem v Brně je Moto GP, kdy letos stát, město a kraj dá dohromady 100 milionů korun na chvíli zábavy pro maximálně 60 000 platících diváků (dotace kolem 1700 korun na hlavu). Tím motorky překonaly i známé penězovody tzv. kulturní, zejména NDB, kde jeden návštěvník je dotován našimi asi 1200 korunami, v těsném závěsu MDB s 800 korunami.

Asi nejefektivnější je ten zvaný "Rande století". Pokud budeme věřit údaji o 650 randících a celkové dotaci 4,4 mega, výdaje na jednoho randícího stály daňového poplatníka cca 6800 korun!

***

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb. a zákona č. 303/2017 Sb., se mění takto:

1.V § 29 odstavec 1 zní:

„(1) Člověk, který dovršil dvanáct let a u něhož je trvalý nesoulad mezi duševním a zapsaným pohlavím v knize narození nebo jiné evidenci podle jiného právního předpisu, má právo na změnu pohlaví.“

2.V § 29 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Pohlaví lze změnit osobním prohlášením před matričním úřadem. K prohlášení je třeba předložit potvrzení o tom, že je u člověka trvalý nesoulad mezi duševním a zapsaným pohlavím, které mu na žádost vydá lékař se specializovanou způsobilostí v oboru sexuologie nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru sexuologie. U člověka mladšího patnácti let je třeba, aby mu k učinění prohlášení udělil souhlas jeho zákonný zástupce.“

Podle zprávy o dopadech návrhu zákona jde o akt ve prospěch skupiny lidí trpících poruchou pohlavní identity: „Připravovaný návrh zákona bude mít pozitivní dopad na sexuální menšinu trans osob. Tyto osoby trpí poruchou pohlavní identity, přičemž účinná právní úprava jejich skutečnou pohlavní identitu nerespektuje a pro její právní uznání vyžaduje invazivní chirurgický zákrok včetně sterilizace dané osoby, přičemž tyto zákroky jsou nepřiměřenými zásahy do tělesné integrity a v případě některých osob je ze závažných důvodů ani není možné provést,“ vysvětluje důvody změny zákona ministerstvo spravedlnosti.

Dodávám:

Kvůli nepřiměřenému zásahu do tělesné integrity pár jedinců zasahuje ministerstvo spravedlnosti nepřiměřeně do duševní integrity milionů občanů se zdravým rozumem.

