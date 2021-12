Miroslav Macek: Čím vyšší teplota, tím vyšší granty

reklama

***

27. listopadu 2009 prohlásil šéf České lékařské komory Milan Kubek á margo vakcíny proti chřipce Pandermix, u které výrobce odmítl převzít odpovědnost za případné vedlejší účinky:„Já bych se očkovat nenechal. Zdravotníci nebudou dělat někomu pokusné králíky. Je to asi tak standardní jako byste vyráběl auta a negarantoval, že ta auta budou brzdit.“

***

Vadim Petrov na facebooku:

Premiér Fiala říká: "Česká republika je parlamentní demokracie, a pokud se nechceme posouvat k poloprezidentskému systému, musíme jednou provždy určit kompetence premiéra a prezidenta ohledně jmenování vlády."

Ten post dal před sedmi hodinami. Před pár minutami na ČT 24 ústavní právník Jan Winter stejnými slovy uvedl stejné argumenty.

Co z toho vyplývá, že premiér má stejného poradce, který odpoledne poradí premiérovi a večer totéž ČT oznamuje národu.

Ani v roce 1991 nebyla tak dojemná soudržnost ČT a vlády. Je to skvělé, že se konečně státní televize chová jako státní. Trvalo to sice třicet let, ale konečně je vláda a státní televize ve shodě.

Zase došlo na slova Václava Klause, který se jako předseda ODS a premiér nechal tehdy slyšet, že "vládní vlnka by se hodila."

***

Helena Langšádlová v televizi:

Moderátorka: Jak přemluvíte půl milionu lidí nad šedesát let k očkování?

H. L.: Strategickou komunikací.

Moderátorka: Co to je?

H. L.: Soubor jasné, zřetelné komunikace včetně motivačních faktorů.

Moderátorka: Můžete uvést příklad?

H. L.: Je to strategická komunikace.

Moderátorka: Jenom pro představu, co přesně?

H. L.: Je to jasná, zřetelná komunikace k tomu problému.

***

Jak je možné, že meteorolog nedokáže určit počasí na příští týden, ale klimatolog ví, že za 30 let bude o 2°C víc?

Protože klimatolog ví, že čím vyšší teplota, tím vyšší granty.

***

Vox populi, vox dei:

Devadesátky? Kdo byl nešťastný tehdy, je nešťastný i dnes. Kdo byl nasr… tehdy, je nasr… i dnes. Ostatní na ně vzpomínají s láskou.

