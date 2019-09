Miroslav Macek: Co na to naši novináři?

Odborník na ekonomiku tabáku Frank Chaloupka z univerzity v Chicagu pronesl na čtvrtečním semináři „Ekonomika tabáku“ v senátu: Zvýšením daně z tabáku a následně cen cigaret se rychle snižuje jejich spotřeba.

Odborník Frank Chaloupka se zřejmě nepodíval na statistiku spotřeby cigaret v České republice po několikerém zdražení.

***

Německá kancléřka Merkelová byla při své dvanácté (!) návštěvě Číny přijata s vojenskými poctami. Vzhledem k tomu, že Německo stojí na prahu recese, co myslíte? Bude se se svými čínskými protějšky bavit o Tibetu a lidských právech nebo o Trumpovi, clech a hlavně vzájemném obchodu?

A mimochodem, zřejmě ze zdravotních důvodů seděla i při hymně.

Co na to naši novináři, spustí kvůli tomu „zemanovský“ řev?

***

Vandalové nazývaní aktivisté, kteří již mají za sebou ničení drahých automobilů, hodlají během tradičního frankfurtského autosalonu „nasypat kamení do převodovky kapitalismu“. Jedinou rozumnou odpovědí by bylo „nasypat olovo do jejich hlav“.

***

Petr Paulczyński:

Novou Miss Italia 2019 se stala dvacetiletá Carolina Stramare z Lombardie.

PS: Není to ani lesba, ani transka, ani černoška, ani muslimka, ani nepracuje v neziskovce. EU má pravdu, v Itálii je něco špatně!

