Miroslav Macek: Ministr Vojtěch se rychle zaučuje. Už umí reagovat na povely sedni, lehni a jméno

Už někdo ví, co se stane s lidmi, kterým na hranicích naměří zvýšenou teplotu?

Ministr zdravotnictví Vojtěch se rychle zaučuje. Už umí reagovat na povely „sedni“, „lehni“ a „jméno“!

Česko vyšle na pomoc Řecku osm policistů. Některým lidem se to zdá málo. Zřejmě nevědí, že více než na počtu osob záleží na kadenci jejich zbraní.

O kolik problémů a žabomyších sporů by bylo méně, kdyby se přijal můj návrh moci označovat restaurace a další veřejné prostory jednoduchými piktogramy: cigareta x přeškrtnutá cigareta, kočárek x přeškrtnutý kočárek, dítě x přeškrtnuté dítě, pes x přeškrtnutý pes, mobil x přeškrtnutý mobil, atd., atp. Jenže na co by si pak blbci stěžovali, že ano?

Asi před měsícem jsem napsal glosu:

Šéf strany Naše Slovensko Marian Kotleba byl obžalován za to, že v roce 2017 předal ve škole v Banské Bystrici třem rodinám šek na 1488 Eur. Čísla 14 a 88 jsou totiž „extremistická čísla“: čtrnáct slov má přece anglická věta teroristy Davida Lanea „We must secure the existence of our people and a future for white children (Musíme zajistit bytí našich lidí a budoucnost našich dětí) a osmé písmeno v abecedě je H, takže číslo 88 znamená HH, tedy Heil Hitler!

Nyní jsem si s hrůzou uvědomil, že když se vynásobí den a rok mého narození dvěma, dostaneme též číslo 1488. Neměli by být tedy moji rodiče posmrtně obžalováni, že mne úmyslně zplodili, aby adorovali nacismus a Hitlera? A navíc v Protektorátu Böhmen und Mähren!

Češi jsou smějící se bestie:

Koronavirus se objevil v Číně 1. prosince 2019. První případ se u nás byl vyskytl 1. března 2020. Takže je to jasné, byl zaslán prostřednictvím České pošty.

V Německu z hygienických důvodů zakázali podávání rukou a zavedli původní pozdrav zdviženou pravicí.

