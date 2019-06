Miroslav Macek: Na podporu Babiše se sešlo přes jeden a půl milionu lidí. Kde? U volebních uren…

Na podporu Babiše se sešlo přes jeden a půl milionu lidí. Nekecej, kde? U volebních uren…

Režisér David Martínek:

Letnou 89 začal polistopadový vývoj. A Letnou 2019 i skončil. Nedělní demonstrace Je hořkou tečkou za Havlovým pojetím nepolitické politiky. Tedy ve skutečnosti vlády nikým nevolených a samozvaných elit. Havlovo pojetí politiky byl diletantsky formovaný pokus ovládnout a směřovat politické prostředí pomocí jím formovaných, schválených a podporovaných skupinek vlivných nebo oblíbených lidí, kteří budou bdít nad provozem demokracie. A kádrovat a určovat, kdo v politice může účinkovat, kdo nikoliv, kdo bude tolerován a kdo naopak bude označen za nepřítele. Nevidím na demonstracích vůdce nových politických hnutí. Nevidím lidi, kteří by přicházeli s prospěšnou vizí, jak dál. Vidím pitomá děcka a herce, kteří nemají sebemenší ponětí o provozu politiky a technologii moci a své postoje odvozují od formálních přešlapů etablující se politické konkurence tradičních polistopadových stran. A kterým projevy píší jiní.

Petr Hroch:

Postřehl jsem, že Petr Fiala (a nejen on) vyslal včerejším demonstrantům cosi jako zdravici.

To zklamání po volbách mu (jim) nepřeju. On snad neposlouchal, kdo tam mluvil a co?

Mám silný dojem, že pod zcela legitimním proudem odporu k Babišovi se skrze nadšená srdce demonstrantů dere k moci cosi, co snad nemůže být původním tématům ODS vzdálenější. Zejména individuální svoboda třeba. Ta byla překřičena kolektivistickými provoláváními o společné odpovědnosti za klima, což zavání restrikcemi, všemožným omezováním, včetně urážení těch, co chtějí užívat toho, na co si řádně prací vydělali. Je taky patrný jistý despekt k tradičním institucím parlamentní demokracie (paradoxně podobně to má Babiš, kterého též pozvedla k moci ulice). Obávám se, že je to další vlna oné Havlovy nepolitiky, která staví na tom, že klasická politika je z podstaty svinstvo a to má dávat jakési občanské společnosti právo na korekci, bez nutnosti férového politického volebního soupeření. Politikové se prostě musí občanské společnosti bát.

To je ale docela hardcore marxismus.

Klasické demokratické strany by se měly rychle probrat! I když vlastně... které?

Babišovo (ne)vládnutí je strašný! A odpor vůči němu je jak legální i legitimní (s plným respektem k volbám). Ale kde je jaký relevantní příslib, že svržením Babiše započne lepší éra?

Pavel Hasenkopf:

Z Letné:

"Všichni se na sebe usmívali, nikdo se na nikoho netlačil, nebyl sprostý, rozdávali si navzájem sladkosti, drželi jsme se všichni dokonce i za ruce...to souznění bylo něco neuvěřitelného a můj životní zážitek.''

No, oni byli prostě všichni tak neskonale úžasní!

Někteří lidé by se měli zakázat - to je k uzoufání, ta teatrálnost a citečky, jen to potvrzuje můj letitý pocit, že havlismus živí duševní nemoc, konkrétně histriónská porucha osobnosti (narcismus je v ní už zahrnutý).

