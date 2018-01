Miroslav Macek: Tolik sebekritiky se tak hned nevidí

Celé to Čapí hnízdo je jedna velká prasárna, rozčiloval se Andrej Babiš. Tolik sebekritiky se tak hned nevidí.

Klára Long Slámová:

V souvislosti s "novým" směrem kampaně Miloše Zemana, která přináší hesla jako "stop imigraci" a "tato země je naše", bych se ráda pana prezidenta tedy zeptala, co za těch "svých" 5 let pro to konkrétně (kromě populistických výkřiků) udělal. Pokaždé, když jdu po Václavském náměstí, potkám totiž minimálně 10 - 20 "ekonomických" imigrantů, z nichž někteří zcela nepokrytě páchají trestnou činnost, což můžete sledovat v přímém přenosu (tu stejnou trestnou činnost na stejném místě páchají samozřejmě i někteří občané této země). Co proti tomu pan prezident udělal? Samozřejmě, že nic. Jeho pravomoci mu to totiž nedovolí, protože tyto záležitosti řeší zcela jiný subjekt/subjekty. Snažil se proti tomu někdy něco udělat? Ne. Takže primárně to řeší ti, kterým to vadí a kteří dokola a dokola podávají trestní oznámení, jež jsou postupně řešena. Situace se však nezměnila ani po odsouzení a vyhoštění těch, kterým trestná činnost byla prokázána. Toto "líbivé" heslo je tedy pouhým irelevantním výkřikem pro účely získání hlasů. Otázky imigrantů, jak již bylo řečeno, řeší zcela jiné subjekty. Tyto subjekty jednají dle našich velmi přísných "imigračních" zákonů (které sám prezident nemůže měnit), které nepřipouštějí udělit povolení k pobytu "jen tak" a které též eliminují počet nelegálních imigrantů na únosné minimum. Nelegální imigraci nelze zároveň 100% zamezit - nikde na světě - stejně jako nelze obecně zamezit páchání trestné činnosti sebelepšími zákony a sebepřísnějšími tresty. Proto i případné heslo "stop nelegální imigraci", které je s oblibou používáno ze strany některých politických hnutí, je jaksi mimo, neboť nikdo samozřejmě s nelegální imigrací nesouhlasí, ani souhlasit logicky nemůže a tuto navíc zakazuje zákon. Chtít tedy zastavit nelegální imigraci je stejné, jako tvrzení "stop vraždám". Chtít to můžu, zajistit však nikoliv. Nicméně kontrolní mechanismy zde fungují na dobré úrovni a při zachycení nelegálního imigranta je tento tzv. zajištěn a nemá možnost volného pohybu. Legální migranti - tedy ti, kteří splní podmínky zákona a projdou příslušným řízením (pokud se jedná o osoby ze 3. zemí mimo EU), musí pak průběžně plnit podmínky stanovené zákonem, jinak se z nich stanou ti nelegální a následuje postih. Pokud jde o uprchlíky - tedy osoby se zcela jiným statusem, než je "běžný" imigrant, pak vůči nim probíhá velmi přísné řízení, které zajišťuje, že počet osob s uděleným azylem v ČR je zcela minimální. Změna zákona nehrozí, nehledě na to, že o ČR nemají uprchlíci prakticky zájem. Opět na tuto skutečnost - tedy na azylové řízení - nemá prezident jakýkoliv vliv. Pokud jde o heslo "tato země je naše", tak se opět ptám - čí jako? Občanů ČR, nebo jen těch občanů, kteří se zde i narodili, nebo je i těch, kteří zde mají povolení k pobytu a pracují a odvádějí daně a další platby? To by chtělo trochu dovysvětlit, co tím chtěl "básník" říci. Prostě další prázdný výkřik, který nemá jinou relevanci, než zapůsobit na případné voliče. Prosím, abyste nepřejímali a nevěřili takovým heslům a zjistili si, co může a nemůže prezident ovlivnit a jak. Myslete a pak teprve volte.

