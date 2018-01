Miroslav Macek: Jen blbec nemění své názory

Vzkaz všem diskutujícím na sociálních sítích: ať už bude zvolen váš milec nebo zlolajný nepřítel, jedno je zcela jisté: NESTANE SE VŮBEC NIC.

***

Ten Radiožurnál je opravdu jako za Husáka. V pátek jsem se kupříkladu dozvěděl, že Jiří Drahoš navštívil jakousi mléčnou farmu a zašel i mezi krávy. Proboha!

***

Fanatičtí odpůrci Miloše Zemana mají jediný problém a tím je Jiří Drahoš.

***

Jen blbec nemění své názory aneb Miloš Zeman v roce 2003:

"Já jsem vždy zastával názor, že Evropská unie potřebuje společnou zahraniční politiku, společnou obrannou politiku a samozřejmě také společnou fiskální politiku včetně postupné harmonizace daňové soustavy."

***

Firmy z Agrofertu si objednávaly u Čapího hnízda reklamu za desítky milionů korun, takže zisky z reklamy činily až 91% obratu Čapího hnízda. Tyto peníze tak zpětně zafinancovaly stavbu Čapího hnízda, neboť se z nich splácely bankovní úvěry. Holdingu Agrofert se také takto zvýšily náklady a snížily daně.

A teď zásadní otázka, kterou by se měli zabývat jak kriminalisté, tak finanční úřad: Jakou reklamu, pokud vůbec, Čapí hnízdo pro firmy Agrofertu zajišťovalo? Nejde jen o další podvod?

***

Ukázku toho, kam až může zajít „korektnost“, mi poslal čtenář glos O. S.:

Napsal jsem p. Fendrychovi jako reakci na jeho článek na aktualne.cz „Zeman se bojí prohry…“:

„Až se nálada ve společnosti opravdu změní, Vy a Vám podobní dostanou přinejmenším pořádně po hubě. S.“

Jeho reakce:

„Pane S., to, co píšete je vyhrožování násilím. Pokud to neodvoláte, obrátím se na policii, aby Vás předvolala a vyslechla. Dopouštíte se trestného činu.“

Mám se bát, že přijde zásahová jednotka?

Dodávám: Jak říkala eurokomisařka Jourová, zatím se budou na sítích mazat jen výzvy k zabití. Takže reklama na film „Je třeba zabít Sekala“ má utrum…

***

"Nejpošetilejším ze všech omylů je, když si mladé dobré hlavy myslí, že ztratí originalitu, jestliže uznají pravdy, které uznal již někdo před nimi."

Johann Wolfgang Goethe

***

Češi jsou smějící se bestie:

Objednávka zněla jasně. Zavřít Babiše a ne Libeňský most. Jenže v tomto Kocourkově…

