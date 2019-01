Miroslav Macek: Zmizí z názvu Británie slovo Great?

Případné druhé referendum o brexitu by mělo minimálně jeden předem odhadnutelný výsledek: navždy by vymazalo z názvu státu slovo „Great“.

***

Tomáš Halík:

Palachova burcující oběť je výzva pro každou dobu, v níž se smráká, v níž se zdá, že lumpové mají vyhráno, že lež překřikuje pravdu a lidé se začínají bát a křivit: „Lidi, probuďte se! Nenechte si to líbit!“ Ano, pro ty, kdo pochopili smysl jeho oběti, to mělo velký smysl. Kdykoliv mne během 20 let normalizace vyslýchali estébáci, a snažili se mne sliby nebo hrozbami přinutit ke spolupráci, vzpomněl jsem si na Palacha a řekl jsem si: „Už kvůli němu to nesmím udělat!“ Jsem velmi rád, že mne nikdy nezlomili. A podobnou zkušenost má více lidí mé generace. A pak, po 20 letech, jeho památka probudila mnoho lidí z letargie: v Palachově týdnu začaly demonstrace, které vyústily v pád zločinného komunistického režimu v listopadu téhož roku. Naplnilo se slovo evangelia: Pšeničné zrno, když padne do země, odumře, ale pak přinese mnohý užitek.

***

Martin Raboch:

Palachův čin zřejmě probudil současného rektora UK Tomáše Zimu z letargie, a proto roku 1983 vstoupil do KSČ.

***

Josef Provazník:

Chtěl jsem mlčet, protože už jsem toho o Palachovi napsal dost. Ale na tu masírku je třeba reagovat. Pokud obzvlášť v těchto dnech někde prohlásíte, že Palachova smrt byla zbytečným gestem přecitlivělého nedospělého kluka, tak někteří lidé reagují jako psychopati. Buď vás prohlásí v návalu emoci za komouše, nebo vám rovnou začnou hrubě nadávat. Ačkoli se tito lidé sami většinou považují za velmi inteligentní/sečtělé/politicky uvědomělé /slušné/ citlivé, tak není nic vzdálenějšího pravdě.

Palach nebyl, není a nikdy nemůže být vzorem hodným následování. Už jenom proto, že proti zlu v jakékoli podobě je třeba aktivně bojovat. Nikoli vše vzdát, zabít sám sebe a čekat, že bude někdo konat za mě. Duševně zdravý jedinec se prostě k sebevraždě nikdy neuchýlí. Pomíjím případy, kdy vám hrozí smrt z rukou nepřítele. Pak to má svoji (tragickou) logiku. Palachovi ale nic nehrozilo. Palach nebyl zlem zatlačen do kouta. Mohl na vlastní pěst roznášet letáky. Mohl vytvořit podzemní hnutí. Mohl emigrovat do zahraničí. Mohl se zeptat na radu odbojářů ze 2. sv. války. Mohl toho udělat hodně. Neudělal.

Palach ve skutečnosti ani nezačal bojovat. Proto mě četné rozcitlivělé povzdechy, komentáře a všelijaká moudra od novinářů, politiků a Halíků vážně nedojímají. Je mi při jejich poslechu či čtení jen nevýslovně trapně. Nemám rád kýč a stojím si za tím, aby se věci vždy nazývaly pravým jménem...

***

Čeština je jazyk vtipný:

Od školního roku 2019/20 se přejmenují některé předměty. Jako první je na řadě dějeBIS.

Feministka je žena, která se snaží udělat přednost z toho, že ji žádný chlap nechce.

