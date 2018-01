Oldřich Fischer: Pády volebních komisí

To co prosákne na veřejnost. To, že v jednom okrsku o šestistech voličích, komise netrefí pět hlasů, mají je navíc, statisticky neůprosně signalizuje nejvyšší pravděpodobnost, že stejný počet jiných hlasů, tam taky chybí. Z osobní zkušenosti v tomto směru, jsem situaci popsal. Marně. Tak svůj příspěvek opakuji.

Volební komise

Hned po vstupu do volební místnosti jsem zíral. Hned na levé straně volebních komisařů jsem uviděl sedět asi třicátníka v teplákové soupravě a s velikou sportovní taškou mezi nohama. Přesně tak, jak vypadali občané, co opouštěli denně asi okolo desáté hodiny ráno v Karlíně dům, kde nebyli hlášeni žádní nájemníci. Takže vlastně to nebyli bezdomovci, protože spali v domě. (V teplákové soupravě je nejméně vidět, že se na noc nepřevlékali. Po určitou dobu to byla téměř uniforma pro asi třiceti až čtyřicetileté bezdomovce). Vedle něho seděla velmi, velmi stará paní. Spíš uzlíček. K tomu měla brýle s čočkami připomínajícími dna od lahví. Vedle ní seděla paní středního věku, která vlastně za ní všechny adresy vyhledávala. Zřejmě: známá? Rodinná příslušnice? Šlo to.

Přicházejících občanů bylo tak pomálu, že by stačila jen asi čtvrtina zapisovatelů. (To v hypermarketech je řada pokladen, ale pokladních smí asi být jen tolik, aby všechny měly celou pracovní dobu frontu. Ty dohání i Česká pošta.) Nad dalším komisařem mi vypadly oči. Tomu cikánovi není snad ani čtrnáct let. Musím se hluboce mýlit. Vždyť každý komisař musí mít občanku s patřičnými údaji. Na mne to dělalo dojem, že dotyčný chlapec zrovna zaskakuje za : staršího bráchu, otce, strýčka, babičku? Na mne činil dojem, že se jedná o příklad biblické dlouhověkosti. Snad věčného mládí.

Vše je asi otázkou štěstí. Toho jsme měli vrchovatě, když jsem sám seděl v jedné komisi. Na začátku všichni členové komise napíší na papírek své jméno, pak papírek přeloží a losuje se. Vylosovali jsme si jako vedoucí paní, která už při předcházejících volbách dělala vedoucí. Takže vše pak proběhlo bezproblémově.

Nenašel jsem údaje, kdo z komise je delegován za kterou stranu. Nikdo se ani nechlubil, za kterou stranu v komisi je. Asi je to jedno. Volené strany se mění, volební komisaři zůstávají. Jestliže se v tisku dozvíme, že některý předseda strany nezná správný název strany, které dělá předsedu a za níž kandiduje, potom u komisařů je naprosto nepodstatné, za kterou stranu, v té které komisi zrovna sedí. Takový ten stálý kádr komisařů si asi jako jediný přeje, aby byly volby alespoň obden. Zadara oběd a ještě pár chechtáků.

