Oldřich Rambousek: Bojovat s dávno zemřelým velikánem není hrdinství

Vážený pane Koláři,

jakožto zcela obyčejný a prostý občan si tímto dovoluji Vás oslovit a poplácat Vás po hrbu za skutečně odvážný čin. Rozpoutal jste v naší zemi vášnivou debatu o maršálu Koněvovi a svým způsobem jste spustil dehonestační kampaň proti jeho osobě, a to jasným záměrem - zviditelnit sám sebe. Skutečně se Vám to povedlo a vstoupil jste do podvědomí lidí. Máte pravdu, pane Koláři, maršál Sovětského svazu Koněv má na rukách spousty krve, ale není se čemu divit. Hemoroidy hodně krvácejí!

Nyní však vážně, pane Koláři. Nevím, kde se ve Vás bere ta touha přemisťovat sochu velkého maršála na půdu ruského velvyslanectví. Maršál Koněv neosvobozoval jen území ruského velvyslanectví, to při svém údajném vzdělání snad víte. No a ten nápad se zakrýváním sochy údajně před vandaly! To už je blbost na kvadrát. To Praha 6 nemá na jednu obyčejnou kameru, která by tento prostor monitorovala? Obyčejné občany šmírujete kamerami snad i na veřejných záchodcích a nedokážete ohlídat jednu sochu? To mi neříkejte, to nemyslíte vážně. Nebo je Praha tak chudá? Ba ne, Koláři! Domnívám se, že je to trochu jinak, a táži se: Kolik ti za tu protiruskou propagandu zaplatili? Kolik jsi pobral za to, že rozčeříš společenské vášně, aby občanům uteklo to podstatné, co se v české politice nyní děje?

Pane Koláři, na hlavu maršála Koněva se i díky Vám snesla vlna kritiky, která není opodstatněná, a skrze tuto kritiku jsou záměrně vyvolávány protiruské nálady. To je ubohé a maršál Koněv a jeho jméno si nezaslouží být součástí takto špinavé politické hry. Chápu, že určité etapy života maršála Koněva mohou působit kontroverzně, avšak je důležité mít na paměti, že Koněv byl v první řadě voják, a nikoliv politik. Vyčítáte mu potlačení pokusu o převrat v Maďarsku, ale on jen plnil rozkazy, nic víc. Zcela opomíjíte fakt, že takové Maďarsko, ale i Slovensko, Rumunsko, Estonsko, Litva, Španělsko, Chorvatsko, Finsko mělo své vojenské jednotky, které bojovaly na straně nacistického Německa. Je tedy průkazné, že tyto země měly k nacismu velice blízký vztah a kolaborovaly s nacisty. Z tohoto důvodu byl nad nimi i větší dohled.

Jsou zde i řeči, že maršál Koněv měl svůj podíl viny na Pražském jaru v roce 1968. Údajně jeho návštěva u dávného přítele armádního generála Ludvíka Svobody umožnila sovětským zpravodajským službám mapovat prostor u nás. To je více než směšné. Sovětská rozvědka měla už dávno předtím v Československu rozvětvenou zpravodajskou síť, ostatně asi takovou, jakou měly rozvědky západní. Navíc tato informace je pouhý dohad a nelze ji skálopevně potvrdit. Nutno veřejnosti také sdělit, že maršál Koněv byl od roku 1963 v penzi, a tedy i mimo službu. Na události v tehdejším ČSSR neměl žádný vliv a ani se jich neúčastnil. Veřejně však vyhlásil své negativní stanovisko ke vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Nepřepisujme tedy dějiny!

Je docela zábavné, jak je slyšet partička primitivů, snažící se dehonestovat v očích veřejnosti Koněva, který spoluosvobozoval naši zem od nacistů, a přitom neříci nic o šmejdu, jakým byli a jsou Havel, Albrightová nebo Schwarzenberg. Koněv byl voják a plnil rozkazy, ale ti naši papaláši byli a jsou politiky a z jejich vůle došlo k bombardování Srbů. Tisíce obětí mají tito lidé nepřímo na svědomí. Krev nevinných nemají jen na rukách, ale po celém těle. Krvavou Madlu znají snad všude, Havla dávají na odiv jako lidumila a Schwarzenberg je prý demokrat. No potěš koště tedy. Lidský odpad je nám dáván za vzor a hrdinové se zakrývají plachtou. Tady je něco sakra špatně.

Víte, pane Koláři, bojujte se živými. Bude to tak lepší, neb velikosti maršála Koněva nedosahujete a asi ani nedosáhnete. Vyškolen jste na to dobře. Máte vystudována mediální studia na fakultě sociálních věd univerzity Karlovy a světe, dívej, práva na univerzitě v Plzni! To je dobrý základ ne? Kdo nemá práva z Plzně, jako by nebyl! A i západ panáčka školil na Washington College of Law, či germanistiku na Trinity College v Dublinu. Tam Vás naučili i tomu Vašemu pochopení pro vandaly, kteří polili a pomalovali Koněvův pomník, který jste nechtěl dát očistit? No, divné věci Vás naučili.

Možná Vám, pane Koláři, někteří skáčou šipky do trenek, jak rád říkáte, ale já jsem z vesnice a u nás to tak není zvykem. Mohl bych Vás však se vší úctou kopnout hodně špičatou botou do prdele.

Oldřich Rambousek

