Oldřich Rambousek: Milion chvilek aneb Nechtěné dítě Andreje Babiše

Člověk se nestačí divit, co nám politická scéna zplodila za paskvil. Kdybych měl mít já takové dítě, tak jej vezmu, strčím zpět do díry a předělám, ale daleko jednodušší by bylo vyčůrat jej volovi do ucha.

Prošel jsem si záznamy z demonstrací na Letné a vyslechl některé plamenné projevy užitečných idiotů. Věřte nebo ne, ale musel jsem se smát. Ti lidé na Letné vůbec neznají skutečnou podstatu těchto uměle vyvolávaných protestů. Zde vůbec nejde o Babiše, Benešovou, nezávislou justici a nedej bože demokracii. Nelze demonstracím upřít politický podtext, ale jádro pudla tkví v mocenském rozložení sil v přímé návaznosti na ekonomické struktury. Toto uvědomění ale většinový dav nemá. O tom mají povědomí předáci milionu chvilek a struktury, jež je platí. Většinový dav je pouze zmanipulovaná masa lidí, která vykřikuje jakási hesla, přičemž mnozí ani nevědí, co vlastně kvičí. Ona tristní neznalost se týká z valné většiny hlavně mladých lidí do třiceti let. Přijde mi to, že se demonstranti hlavně dohadují o tom, kdo je víc hloupý, ale až oni ti lidé přijdou na to, že jsou oběti manipulace, tak se může docela klidně stát, že někdo Mádlovi, Polívkovi, Minářovi a spol. poněkud upraví fasádu, až budou sbírat po Letenské pláni zuby.

Velice úsměvně působilo vystoupení pana Svěráka. Tento neustále pomýlený člověk si dovolí říci, že cosi v naší společnosti zahnívá, a přitom zcela pomíjí fakt, že právě takoví, jako je on sám, jsou původci onoho zahnívání a smradu. Takoví, kteří zcela oportunisticky mění názory a postoje podle aktuální situace, a hlavně momentální výhodnosti. Vy nemáte, pane Svěráku, vlastní rozum a názor? To jste skutečně takový bezmozek a řiťopich? Ve svém věku už byste měl mít rozum a nemusel byste ponižovat národ i sám sebe.

Daleko vážněji musíme vnímat vystoupení jednoho nejmenovaného hnědokošiláče. Ono není náhoda, že vystupuje v hnědé košili jako SA man. Velmi to souzní s kauzou Des Fours-Walderode, kde nacističtí pohrobci získávají nazpět značné majetky a roztahují pařáty nacistické orlice nad naší zemičkou. Dokazuje to, že naše zem je ve značném ohrožení a že národ i stát mají velmi oslabenou pozici.

Ona slabá pozice státu a národa není však vinou Andreje Babiše, ale struktur, které vládly naší zemi do roku cca 2012. Vládnoucí struktury mezi lety 1989-1994 napáchaly neskutečné zlo. To, že započaly rozprodávat naši zem a národní zlato, víme, ale víte také, že za ministrování pana Sachera a pana Rumla byly skartovány či pečlivě ukryty klíčové dokumenty, tykající se naší historie a klíčových osob v zemi žijících, ale i těch, kteří emigrovali nebo byli odsunuti na základě Benešových dekretů? Samozřejmě, že šlo i o dokumenty, týkající se šlechtických rodů, které měly na území naší republiky svá panství. Největší pozemkový zábor v naší zemi neměla česká šlechta, ale cizáci, a to především šlechta německá a rakouská. Příslušníci německé a rakouské šlechty se v drtivé většině hlásili k nacistům a poškozovali zcela záměrně zájmy naší republiky i národa! Domnívám se, že bez likvidace klíčových dokumentů, prokazujících kolaboraci a záměrnou spolupráci s nacisty, by se nemohly uskutečnit žádné restituce Schwarzenga, Havla či v současnosti Johanny Kammerlanderové, vdově po Des Foursovi-Walderode. Přál bych si, aby se náš stát bránil, ale díky jistým lidem už nemá čím!

Psal jsem o milionu chvilek jako o nechtěném dítěti Andreje Babiše. Asi to nechápete, ale toto neřádstvo spatřilo světlo světa proto, aby jeho prostřednictvím bylo možno útočit na Andreje Babiše a vládu. Mnozí z nás vědí, že Milion chvilek není jen tak ledajaký spolek, ale je to pakáž, za kterou jsou skryté struktury ODS, TOP, STAN, KDU-ČSL a Pirátů. Důležité na tom je, že ruce si umaže Milion chvilek, ale ruce ODS, TOP, STAN, KDU-ČSL a Pirátů zůstanou čisté. Všechny zmíněné politické subjekty krom Pirátů mají hrubě namočeno v poškozování Československa a následně České republiky a jen díky nim jsme německými vazaly. ČSSD má v tomto smyslu také mnoho másla na hlavě a bohužel i pan prezident Zeman, který o tom bude jistě něco vědět.

Chápete už trochu? Ne? V kostce řečeno jde o snahu uchvátit moc. Do doby nedávno minulé držely moc struktury prozápadní, proněmecké, jdoucí na ruku i nacistickým pohrobkům. Andrej Babiš reprezentuje struktury trochu jiné, jdoucí blíže k Rusku a Číně. Je zřejmé a logické, že se to strukturám dřívějším moc nelíbí, neb ztrácejí moc a vliv, ale také peníze. Lidé tak nějak zapomínají, že právě ty staré struktury nás prodaly a udělaly z nás otročící mezky. Svůj velký vliv zde má i propaganda a zmršená mladá generace, která byla naším školstvím doslova degenerována! Příklon k Rusku a Číně vnímám pozitivně, neb je to krok správným směrem, který je krokem k míru a prosperitě. Držení se košile USA je držením se zla, přičemž kdyby USA neměly jaderné zbraně a nehrozily jimi celému světu, tak jsou již dávno v zádeli. USA žijí na dluh, a ten je již nesplatitelný, a my blbci je pomáháme držet nad vodou.

Nyní něco málo k demonstrujícím občanům na Letné! Stojíte na té Letné jako ovce a tupě posloucháte ty, kteří k vám mluví. Není vám trochu hanba, kdo to za vás mluví? Není vám hanba, že takový odpad mluví vašimi ústy, dělnickou řečí? Ať je to Mádl, Polívka, Svěrák nebo Geislerová. Všichni ti, kteří mluví k vám tou dělnickou řečí, z vás dělají debily. Většina z těch mluvčích má zkušenosti v cucání a zneužívání dotací, z tunelování apod. To vám nevadí?

Víte, Babiš možná loupnul o 50 mil. Kč EU, a tomu tleskám, kdežto ti dříve jmenovaní de facto šulí vás a parazitují na vašich daních! To jste tak hloupí? To se nestydíte? Víte, kolik stovek milionů přihrál či odpustil Kalousek Schwarzenbergovi, které jste v konečném důsledku zaplatili také vy, daňoví poplatníci? Nevadí nám, vy pitomci, že i Schwarzenberg byl v době, kdy byl ministrem zahraničí, ve střetu zájmů a klidně si podnikal? Máte nějak divný metr.

Za Babiše jste ještě nic neplatili. Babiš trošku pozvedl úroveň země a máme se drobek líp. To, oč Kalousek a vláda okolo něj lidi okrádala, vám Babiš několikrát vrátil, a vy věříte lžím? Babiš samozřejmě není svatý a nemá svatozář. Není typem politika, kterého bych volil a podporoval, ale doslova mě sere, když tupci, vozící plné koše žrádla z Kauflandu, vyřvávají hovadiny jenom proto, že dostanou dvě stovky za transparent proti Babišovi, nebo za to, když na holá záda malého děcka napíší NENÁVIDÍM BABIŠE. To je stupidita!

Vy mladí, běžte místo řvaní raději pracovat, protože nevíte nic a umíte prd. Zrovna z Mádla si příklad neberte, protože moc normální není. No a Svěráka příště kopněte do prdele!

autor: PV