Ondřej Dostál: Úhradové vyhlášky jsou nefunkční relikt provizoria 90. let

Podniky ji zaměstnancům strhávají ze mzdy, za důchodce a studenty platí stát, ovšem opět z daní pracujících. V přepočtu odvede každý včetně kojenců o 3 000 korun víc, a protože pojistné odvádí jen menší část populace, zaměstnaný živitel rodiny odvede skoro o deset tisíc více. Co za to dostaneme?

Úhradová vyhláška zachovává neférové úhradové mechanismy. V rozporu s vládními sliby ani napřesrok peníze „nepůjdou za pacientem“, naopak zůstává zachován systém úhradových limitací nebezpečných pro pacienty. Stejně tak zůstává zachována historická reference, tedy předloni chudí poskytovatelé dostanou i napřesrok zaplaceno méně. To dopadne zejména na poskytovatele v regionech, samozřejmě tedy i na jejich pacienty, kteří budou narážet na odmítání péče, čekací doby či horší přístup k moderní nákladné léčbě.

Praktičtí lékaři budou i nadále převážně hrazeni kapitací, tedy „za kartu v kartotéce“, nikoliv za péči o pacienta. Ti, kteří přesto budou o pacienty řádně pečovat, koordinovat jejich léčbu, vykonávat návštěvní službu či sloužit pohotovosti, si oproti kolegům, kteří tak nečiní, opět podstatně nepomůžou. Ambulantní specialisté budou limitováni „průměrem na unikátního pojištěnce“, což je bude motivovat k péči o pacienty zdravé, kdežto zdravotně postižení či nemocní senioři si lékaře budou hledat stěží. A u nemocnic zůstane zachován absurdní systém nerovných paušálních plateb, kdy za tutéž péči zaplatí pojišťovny výrazně odlišné peníze, nadto v určitý moment dosáhnou limitu, tedy budou motivovány ke „stop-stavům“, odmítání pacientů, zatajování moderní péče a odkládání léčby.

Systém úhradových vyhlášek je absurdní. Nedostatky jich samých navíc dál pokřivují netransparentními dodatky, podle kterých pojišťovny jednou lékaři přidají, druhému ne a třetímu nezaplatí ani to, co řádně pro pacienty odpracoval. Úhradové vyhlášky jsou nefunkční relikt provizoria 90' let a je nutné je zrušit a nahradit.Ministerstvo toho bohužel není schopno, nezbývá proto než vyčkat, až Ústavní soud posoudí stížnost 46 senátorů.Ve zdravotnictví nad to příští rok rozdělí 130 miliard korun lidé ve vedení zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, kteří byli dle konstatování Ústavního soudu z minulého roku zvoleni v rozporu s Ústavou a kteří nesou nulovou odpovědnost vůči občanům. I to už mělo ministerstvo zdravotnictví vyřešit, a to do 30. 9. I zde však selhalo.

Ondřej Dostál

spoluautor ústavní stížnosti a expert na zdravotnické právo.

Více o ústavní stížnosti ZDE

Psali jsme: Ondřej Dostál: Česká zdravotnická zařízení - chudí zůstanou chudí, bohatí budou dále bohatnout Jelínková (KDU-ČSL): Vyzýváme ministra k navýšení úhradové vyhlášky pro domácí zdravotní péči Senátor Valenta: Není možné dále akceptovat dvacet let udržovaný provizorní systém úhradové vyhlášky Ministerstvo zdravotnictví: Rozhodnutí Ústavního soudu k úhradové vyhlášce nebude mít vliv na úhradu péče

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.