Pavel Foltán: Bruselská „hra o jablko“?

Až najednou poté, co se do Bílého domu vrátil prezident Donald Trump a ihned po inauguraci začal pilně a věcně úřadovat. Čili plnit všechno to, co americkému lidu slíbil ve volební kampani. Navíc ta EU komise tu svou „hru o jablko“ omlouvá tak, že prý ten Apple/Macintosh vlastně chrání tím, že když neposlechne to, co mu ta EU komise diktuje, tak že bude platit pokuty jako Brno. Inu, kdekoli komukoli by to možná mohlo ledacos připomínat.

Euro byrokratismus & spol. z krajiny za zrcadlem ale v té „hře o jablko“ nemusí mít za lubem jenom to. Je tu např. i eurosměrnice DSA z roku 2022, čím dál víc mohutně kritizovaná ze všech stran, diplomaticky řečeno, přinejmenším jako velmi kontroverzní.

A uzavřené systémy by z některých hledisek někomu asi mohly vadit o dost víc než ty systémy otevřené. A podle některých ohlasů z vox populi by tu mohly být například i „vzpomínky na budoucnost“ jakoby ad Orwell 1984 a podobně, anebo i něco jiného?

Apple i do nového milénia přinesl řadu převratných změn, co změnily IT svět a jeho globál byznys. Tak třeba jenom namátkou z HW oblasti to byl iPod, iPhone, iPad, iWatch a další zařízení, co zbytek IT světa začal okamžitě napodobovat. V oblasti SW stačí za vše uvést jen iTunes a tzv. „strýming“, co zcela změnil hudební průmysl i globální byznys (pro mnohé do té doby nevídaným způsobem). Díky tomu značka Apple/Macintosh ovládla hlavně mládež. (A to možná někdo vnímá jako nežádoucí nebezpečí. Ale pro koho? Pro sebe? Miliardy lidí na celé planetě to za nebezpečí nepovažují. Ale kdo by dneska bral ohledy na lidi, byť i na miliardy, že?!?)

Euro byrokratismus & spol. zcela nepochybně už dávno musí vědět, že ten uzavřený systém (uzavřený ergo bezpečný, resp. nesrovnatelně bezpečnější než ty globální otevřené systémy) od Applu/Macintoshe od počátku spolupracuje s jinými SW (např. nebýt A/M, tak by asi do dnešních rozměrů a významu nevyrostla značka Adobe, ale i další). Našinci na zařízeních Mac už dávno používají SW (např. DAW) i HW velmi prestižních světových značek na profesionální práci v hudebních, grafických apod. studiích.

Euro byrokratismus & spol. nepochybně už dlouho velmi dobře ví také to, že na Mac platformě OSX lze díky Mac funkci Boot Camp bez problémů použít i OS pracující pod Windows.

Euro byrokratismus & spol. musí vědět i to, že k „užší spolupráci“ Macu a Microsoftu už před lety došlo jaksi „silou“ na základě rozsudku jednoho soudu v US o tom, že Mac musí používat procesory Intel a už nesmí používat procesory Motorola, co používal desítky let před tím. (Motorola pak dělala procesory dál např. i pro US army.) Mac z toho nic moc neměl, zatímco pro MS z toho plynula i nějaká rezidentní kooperace, vč. nadhodnot pro MS např. v tom, že Mac potom do svého OSX instaloval tu funkci Boot Camp, no a MS tím pádem prodal mnohem víc programů na platformě Windows (globál byznys jako Brno). Mezitím – po dobu trvání toho rozsudku – si ale Apple pro Mac (a další svá zařízení) chytře vyvinul vlastní procesory řady M a hned po vypršení toho rozsudku vyjel s inovací na platformě M1 a násl. řadami (aktuálně se prodává všechno s M4 a vývoj M5 je hotov a připraven k nasazení – údajně o procesory M5 a násl. má zájem i US army).

Euro byrokratismus & spol. už asi ví také to, že Apple/Macintosh se přizpůsobuje marketingu IT byznysu i technicky, jako např. náhradou svého rozhranní Lightningh aktuálně rozšířenějším rozhraním USB-C, avšak zdá se, že ne vždy je to zcela OK – u něčeho se asi zase bude vracet k obojímu – tj. i k Lightninghu, protože nedávno se zjistilo, že hackeři už prolomili masově nasazovaný USB-C u zařízení s Win, zatímco Lightningh zatím ještě nikdo neprolomil.

Ale kdo ví, možná že tohle jsou pro ten euro byrokratismus jenom detaily mimo jeho rozlišovací schopnost. Z vox populi už na adresu oné tvrdé EU „hry o jablko“ mimo jiné zazněla i přiléhavá poznámka, aby si nakonec při tom ten euro byrokratismus & spol. nekousl do notně trpkého jablíčka.