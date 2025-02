Pavel Foltán: ČT a (nejen) její problém? Ryba smrdí od hlavy!

A kdo ví, zda tihle noví staří „vlastenci“ si vůbec položí otázku, proč je o ně právě teď a tady a tak enormní zájem, když před tím po dlouhá desetiletí ani ťuk: takže „wocogou“ teď a tady a hlavně „tam za vodou v rákosí“ & v okolí? A kdo z nich si ověří a prověří i to, co jsou zač ti papaláši & jejich politruci a političky za 95 měsíčně, co k nim teď tak najednou jezdí agitátorovat za státní prachy? (A nic ve zlým – např. směrem i k těm výjimkám, potvrzujícím ono pravidlo z hlediska statistiky.) Takže to jen tak stručně na úvod coby azimut kvůli přesnější orientaci všech a kvůli prevenci proti zakufrování např. v hustých mlhách & mlhovinách propagandy pavlačí z echt bulvárů bulvárních masomlejnů mééédyja mejnstrýmů. Čili základní orientační pravidlo: Sever je tam, kde roste lišejník.

Údajně je dohoda Kavek s 5-1 kolkou o tom, že „jak vy k my, tak my k vy“ mediálně politicky kuch-handlově přeloženo „vy nám zvýšení poplatků s valorizací a my vám podporu 5-1 koalice v kampani – a tím pádem i vítězství v podzimních volbách – a tím pak setrvačně během další volební pětiletky až do těch německých platů“. Inu, kdo ví, možná tu je partička expertů, co je schopná i takových nápadů a dohod. Je ale otázka, co na to řekne ta masa těch lidí „tam dole“ a kolem dokola? Totiž – jak se zdá, tak ony by tyhle dohody mohly už tak trochu žluknout. I proto, že pro ty dohody toho typu není aktuálně už prostor a čas. Doba i situace mezitím pokročila, už se asi posunula dál = někam úplně jinam. A ti experti, co tyhle dohody „vymysleli“ a nastavili a nechali je uzavřít, tak ti asi tak trochu poněkud usnuli na vavřínech a zaspali dobu. Z hlediska strategie a taktiky jim (zdá se už docela zjevně) jaksi nevyšla mimo jiné ani ta personální výměna generála Kavek – a propos, „a proč zrovna z Brna?“ kavkají kavky nejen pouze na střechách pražských paláců a věží zlaté matičky, a sborem i na střechách vil milionářského baroka v okolí. Kavka je přec mluvící pták. Jak známo TV pamětníkům, vzdělancům i znalcům z TV archivů let šedesátých, kdy národní oblíbenec a pan režisér Svitáček přednesl z obrazovky ČsT „máme doma kavku…“

Was heisst souček? Suk je, když se u kmene ulomí větev a léty to zaroste letokruhy (tedy podílem letního a zimního dřeva) a pak se to rozřeže na fošny a na nich to pak vypadá jako ten suk. Ale musí se do toho říznout, aby se ukázalo všechno, co bylo doposud vespod skryto, a aby byl vidět i ten suk. Souček je, když je malej. Ale znal jsem i starýho. Ale „vo tom až někdy potom“. Nicméně, taky je to hodně zajímavý…

Tak třeba podle generálních nářků toho generálního Součka (například) ta ČT nemá reklamu. Nesmysl. A leckde leckdo by klidně mohl říct „lež jako Brno“. Protože i tahle ČT má reklamu, a to hned několikerou. A tu reklamu „an sich“ (jako takovou) i vysílá v limitech stanovených zákonem. Ale krom toho vysílá i reklamu skrytou, tj. s krycím jménem „sponzorské vzkazy“ – což je obcházení zákona. A krom toho stále vysílá i reklamu politickou, což je v rozporu se zákonem, ale i s principy bono mores de facto i de iure (tj. s dobrými mravy fakticky i právně, přičemž ty dobré mravy jsou jedním ze základních stavebních kamenů právního řádu a spravedlnosti vůbec v těch skutečně demokratických režimech a právních státech). A tou politickou reklamou je v případě ČT pak všechno, co vysílají. A to nejen v rámci zpravodajství & publicistiky. A proč „nejen“? Protože tím (už po desetiletí) velmi sofistikovaně umějí velice nakažlivě infikovat nejen zábavu atd. Ale i sportovní vysílání a další žánry – „snad i to počasí“. No a ta politická reklama je nepřípustná už jen z principu, a to zcela zásadně. A tedy i hodně trestuhodně.

Kdysi v 70. a 80. letech minulého století (a tisíciletí „… to letí, to letí…“) jsme říkávali jeden takový malý bonmot, že „jaké jsou zprávy Československé televize? Pravdivé, pravděpodobné a nepravdivé. Ty pravdivé jsou přesný čas, ty pravděpodobné jsou předpověď počasí a ty nepravdivé? Všechno ostatní.“ Bohužel po 35 letech tady ten bonmot platí znovu – jen už není o tehdejší ČsT – už je o té ČT dnešní. A navíc už k němu přibyl i další aktuální bonmot: „Víte, kde začíná pravda? Pravda začíná tam, kde končí signál České televize.“ Velmi tragikomická kombinace obou bonmotů = naše současnost za 135 Kč měsíčně (zatím) od každé CZ domácnosti. A jen tak „na okraj“ logická otázka. Patrně poněkud řečnická, nicméně je zcela namístě: Proč není v tom návrhu té velké mediální novely (alias „VeMeNo“ dle vox populi) jasně řečeno, že už teď ten RTV poplatek musí platit i ten, kdo chce a kdo bude volit na podzim tou tzv. korespondenční volbou = logicky prostě musí, už i proto, že připojení k internetu nepochybně má, a že se tou volbou hlásí ke své příslušnosti k ČR a chce ovlivnit i to, kdo nám v ČR bude vládnout. Nám, co jsme se tu narodili, co jsme tu vyrostli, co tu (drtivou většinou) po celý život bydlíme, pracujeme a platíme tu daně, poplatky i ty další odvody tomu státu. A jestliže právě tohle výslovně a závazně tenhle sněmovní tisk (toho legislativního „VeMeNe“ alias oné „Velké Mediální Novely“) neobsahuje a jasně nezohledňuje, pak není v souladu s ústavním pořádkem ČR, a v rozporu s ním porušuje např. obligatorní ústavní rovnost (mimo jiné). To ale tam na tom „ředitelství zeměkoule“ a v té jeho místní centrále maňásků jejich režimu asi neuslyší moc rádi.

A ti rádoby řiditelé zeměkoule – neměli by mít papíry ani na auto, natožpak na celou globální zeměkouli – by měli mít papíry spíš na hlavu (a kdo ví, možná v některých případech je i mají). A docent Chocholoušek by jim (a spol.) měl zapálit koudelku.

Souček otesánek – neotesaně vyhrožuje nejen opozičním politikům – ale i lidem, co tu „jeho“ ČT platí, že když nebude zvýšení a valorizace poplatků, tak že zruší celou řadu programů. Hurá! To bude radosti v podhradí, v podzámčí i v podkavčí. Konečně kluk začíná alespoň mluvit jakoby ekonomicky. Už nejen podle vox populi se na tu předraženou spoustu programů nedá dívat. A kdyby tahle ČT neměla letitý archiv pořadů, tak by tu spoustu hodin vysílacího času skoro neměla co vysílat. Vox populi to říká už hodně dlouho a hodně hlasitě. ČT ale hlas lidu neposlouchá – hlas lidu jí totiž musí platit „výpalné“. Chtě nechtě – prostě platit musí a basta fidli tralala. Tak se ale nechová (nesmí chovat) dobrý a schopný manažer k těm, kdo ho platí ze svých peněz. Vždycky to bylo tak, že „kdo platí, ten poroučí“. A už brzy to tak zase bude.

Jak postupuje dobrý a schopný manažer? Udělá hloubkovou analýzu toho, co mu nejde (proč neprosperuje, nevydělává, event. krachuje) a výsledky vyhodnotí velmi odborně a objektivně. Na základě toho pak udělá nový projekt. Ve zcela základních parametrech – velmi stručně a schematicky asi takhle: 1. Co chci udělat a jak? 2. Kolik to bude stát? 3. Bude to efektivní? (Když ne, pryč od toho. Když jo, tak dál.) 4. Mám na to? (Když ne, kde na to seženu a čím to zaručím?) 5. Mám na to systémově, manažersky, technicky, technologicky, obchodně, odbytově, ekonomicky, sociálně, právně, píárově, marketingově atd.? Zde právě uvedených pět základních bodů musí vždy jako hlavní prioritu řešit skutečně schopný manažer. A musí je zvládnout. Když nesplní tyhle základní dvě podmínky, pak je neschopný a musí hned vyletět na dlažbu. A když ani to ne, pak za to osobně odpovídají ti, co ho mají kontrolovat = v případě ČT je to logicky Rada ČT (jmenovitě všichni její členové) a zároveň i poslanci z PSP a nyní nově i senátoři – ti totiž podle zákona členy Rady ČT volí do funkcí, takže dle zákona (i dle principů elementární logiky) za to nesou osobní odpovědnost. A podle řady právních názorů mají tu svou osobní odpovědnost nejen politickou, ale mají i tu hmotnou odpovědnost. Teď je logicky na stole otázka, jestli to udělal i ten generální Souček se svým vedením. Takže – udělal to, než začal hustě politicky tlačit na to tzv. (podle vox populi) „VeMeNo“, anebo to neudělal? A jestliže to udělal, tak s jakými výsledky? A to už je otázka i na členy Rady ČT a zároveň i na legislativce, co jsou předkladateli oné „Velké Mediální Novely“ – čili na MK ČR v čele s ministrem Baxou, i na vládu a její LRV (legislativní radu) i na koaliční poslance, co prosazení oné novely jako vždycky všechno tlačí silou toho koala-tanku. Ale pro úplnost – je to otázka i na opoziční poslance, jestli tohle vůči předkladatelům & koalům řešili v rámci procesu ve Sněmovně a v legislativním okolí. (Platící veřejnost o tom zatím ještě vůbec nic neví.)

Čili alespoň tohle musejí všichni normální manažeři primárně zkoumat a prověřit, než se pustí do jakýchkoli projektů z podnětu jakýchkoli nápadů (svých nebo kohokoli). Jinak je to (další) slepá ulička – pro někoho první, pro někoho x-tá, no a pro někoho možná i poslední. Ohledně osobní odpovědnosti je to každého osobní věc. Ale co se týče odpovědnosti veřejné – politické – objektivní – resp. objektivně subjektivní, pak je to složitější. Mnohem složitější, než jak si to nastavili loutkovodiči těch politiků od roku 1990 – čili po převratu 1989 do politiky porůznu namnoze účelově dosazených, instalovaných, vmanipulovaných apod. – na detailech nezáleží. Kdyby všichni voliči, daňoví poplatníci, plátci RTV poplatků a občané vůbec věděli, jak to tehdy konkrétně a doopravdy bylo a jak to je teď a jak to (podle představ těch bafuňářů) má být, už by tu asi byla ta pátá pražská defenestrace natošup. Že ne?!? Tak ať to ta slavná 5-1 vládní koalice v těch médiích všechno zveřejní a popravdě. Však ona by úplně stačila jen taková komplexní kontrola státních orgánů v čele s NKÚ a s přísl. OŘTŘ v zádech. Vox populi tohle říká už dlouho a čím dál hlasitěji. Zatím jen tak namátkou:

Kontrola kontroly – ČT má svou radu, ale ta už zhruba 33 let nefunguje správně. Za tu radu (potažmo i za tu ČT a její vedení a spol.) odpovídají politici, co tu radu volí, včetně těch ne/ziskovek, co ty kandidáty do volby vybírají a protlačí. A všichni tito za to své odpovídají občanům, co si je platí – respektive (namnoze proti své vůli) čím dál víc přeplácejí – z daní, poplatků a dalších odsávaček. Takže jak už bylo shora řečeno, i tohle musí veřejnost pozorně zkoumat a pak to „po zásluze“ i adekvátně vyhodnotit a „ocenit“ – zejména voliči = už za půl roku budou sněmovní volby, že. A volič nemůže spoléhat na to, že to za něj vyřeší někdo jiný. Nevyřeší. Jak už kdysi v 70. letech minulého století řekl Sir John Winston Lennon: „Nečekejte, že přijde Yoko Ono, John Lennon nebo Ježíš Kristus a udělá něco za vás. Musíte to udělat sami.“ K tomu není co dodat. Tož asi tak.

Systémově (a zcela objektivně) – jak to může a má fungovat. Jedině přímou vazbou ze strany občanů = co nejrychlejší nápravou na základě okamžité reakce na problém. Čili opět základní podmínky, aby se to mohlo pohnout = za 1. změnit volební systém na tzv. většinový, 2. uzákonit všeobecné referendum, 3. praktikovat přímou osobní odpovědnost (nejen tu tzv. politickou, ale hlavně tu hmotnou materiální) všech těch funkcionářů, co v tom řetězci moci a kompetencí jedou. A v praxi to nebude fungovat bez propojení všech shora zmíněných podmínek včetně jejich funkční zpětné vazby a (na jejím základě) i bez okamžitého řešení všech těch kritických cest a těch dalších problémů. To jsou zcela nutné podmínky, bez nichž nelze nic vyřešit ani zlepšit, ani oboje atd. No – a kdo z těch odpovědných by to chtěl rozporovat, no tak ten by sám proti sobě svědčil = uznal by, že je to tak a že v tom jede, a proto se bojí to řešit. No, a je to. To je malá násobilka z oblasti systémů, řízení, managementu i elementární logiky atd.

Co se týče nastavení polit-marketingu toho „VeMeNe“ – tak je zase všechno jinak – ta předkládající 5-1 koalice se tu snaží zastřít další manipulaci s voliči a poplatníky:

Nejde tu jen o tu částku toho zvýšení (nebezpečnější je ta „valorizace“), ale jde tu o princip, respektive o celou řadu principů. Tak například o principy ústavnosti (ústavní rovnosti), o principy právní, o principy demokratické, o principy sociální (vč. sociální rovnosti), o principy morální (vč. vyššího principu mravního), o principy ekonomické, o principy realizační, o principy systémové, o principy funkční – čili suma sumárum – jestli by se to vůbec nějak dalo udělat podle těch cumbefélů těch loutkovodičů těch jejich 5-1 koaličních maňásků, co tady v tom tuzemácku mají. (Asi jen stěží.) Kdo si tu slavnou „Velkou Mediální Novelu“ přečetl a kdo se aspoň trochu vyzná v médiích a hlavně v mediálním právu, tak ten ihned a jasně musí vidět, že ta novela koliduje se všemi těmi shora uvedenými principy. (Měl by to pak zjistit a uznat v případě podání ústavní stížnosti i Ústavní soud ČR v Brně – ALE – na ten v tom aktuálním stavu se nedá spolehnout – což je asi jasné už i většině občanů a voličů).

Zvýšení poplatku samo sebou a samo o sobě nic neřeší = neřeší podstatu problému.

Podobně to neřeší ani různě nejrůznější nápady ve stylu „spojíme – zprivatizujeme – zrušíme – a podobně“. Nihil novum sub sole. To tady bylo za těch předchozích 35 let už mockrát. A za stále stejným účelem, co světí prostředky, se to tu občas opakuje. Tak například – pro ty, co nejsou insajdři v užším kruhu – jen tak namátkou pro ono historizující připomenutí – no a pro insajdry (kurňa hoši) ke zpytování toho, čemu se u normálních lidí říká svědomí:

Všichni, co tu už od začátku 90. let (čili při převratu 1989 a hned po něm – a někteří z nich už i před ním, že?!? – nicméně zatím tu nikomu/někomu nebudeme sahat do svědomí – či dokonce „kádrovat“) – čili všichni ti vědí, jak to od počátku bylo zvenčí nastaveno s tím tzv. duálním systémem vesměs špatně překlopeným z bavorských et britských „vzorů“ a tak dále a tak dál. Některé ty podrobnosti (v případě potřeby) až někdy jindy někde jinde. Zatím. A pak se ta doposud neinformovaná veřejnost bude asi hodně divit. A pak i hodně zlobit. Ale už post festum – jako tady skoro vždycky. A tak je nutno už teď to všechno z gruntu podrobně rozebrat, předložit do diskuse jak odborné, tak zároveň (nebo ihned poté) i obecné veřejnosti – a ta potom rozhodne, co s tím politici mají udělat (podle vůle lidu). A to vše ještě do těch podzimních voleb.

Každopádně a jen tak namátkou pro příklad předem lze avizovat, že tady po těch 35 letech je ta situace trochu složitější než jinde – a to aktuálně přinejmenším vzhledem k tomu, co se poslední dobou děje kolem – a nejen kolem. Zatím nemá cenu – byť i jenom v náznaku – se tu vyjadřovat ke konkrétním pokusům o vypouštění kontrolních chroustů různých zájmů, prezentovaných i jako politických, ale i jiných zájmů v zájmu „lidu“, v zájmu „veřejné služby“ a v zájmu jiných zájmů tuzemského, i ojro všehomíra. To už i tady u nás dost dobře známe. To už neletí ani tady „u nás v Kocourkově“. Ba právě naopak. Ale ne všude už na to přišli. (Zatím ještě netřeba ani naznačovat, kde všude ještě ne.)

Od počátku chybně převzatý (špatně přeložený z bavorštiny a z bíbísíštiny do neoprivátorizační tržně komsomolské „českoslovenštiny“ a poté i do new „češtiny“) model z tzv. západu? To je zase jedna chyba za druhou. Má to logiku jen v případě, že to byl už od počátku podrobně nastavený záměr. Jako už tolikrát. Ale rovněž podle toho axiomu z vox populi: „Jen blbec udělá stejnou chybu dvakrát.“ A tady se tatáž chyba v různých převlecích pytlíkuje vůči veřejnosti už 35 let dokolečka dokola jak v Prátru na tom „rýznrátu“. Leckdo skoro všude už vidí, že poslední dobou lidem už dochází ta jejich doposud svatá trpělivost. A není divu.

Ten problém ČT (tj. historický i současný – ze své podstaty věčný, resp. „věčně živý“, resp. věčně živený) je aktuálně, resp. už delší dobu patologický. A je už od počátku nastavený i systémově špatně. Svým způsobem tak trochu i schválně čili účelově. Objektivně i subjektivně. Geneze a historie problému ČT – a nejen ČT, ale i ostatních médií veřejné služby má svou historii. A má svůj vývoj za předchozích 35 let v celku i v detailech jasně patrný a pro některé insajdry i víceméně velmi dobře zmapovatelný. (Jak pro které.) V tom směru je (k pochopení toho všeho) primárně určující nastavení toho celého tzv. duálního systému od počátku 90. let (už předem zvenku připravené – no a podle těch venkovních architektů to asi bylo nastaveno velmi dobře, ale podle nás domorodců a znalců místního terénu to bylo nastaveno nejenže velmi špatně a velmi velmocensky arogantně, ale úplně blbě to bylo zkaženo i systémově. Což by se profíkům a skutečným odborníkům nikdy a nikde nemělo stát. (Pokud tedy to už od počátku všechno nemělo být a nebylo nějak úplně jinak.) A proto teď „jsme tam, kde jsme“. A za to rovněž někdo konkrétní nese osobní zodpovědnost. Kompletně a bez pardonu. Kdo asi? A bude v tom ten „kdo asi“ pokračovat i nadále?!? A zase za naše peníze?!? No, tak to snad už ne! No, a časem se možná někdo bude i hodně divit…

(Jen ho nechte, ať se diví.)

Jen stručná poznámka coby malý náznak aviza řešení – čili stránka objektivní, resp. objektivně subjektivní: a budiž opět zdůrazněno, že tu nejde o to navýšení toho RTV poplatku – tedy coby prioritu málem státně existenční. Ta současná ČT vůbec není v situaci, kdy by se ten poplatek musel navyšovat i s tou automatickou valorizací. ČT si může (a musí) poradit sama i bez toho. To řešení tady je a schopné vedení ČT to musí zvládnout. Je to na nich a na těch kolem nich. Aneb jednu z hlavních rolí tu má sehrát i stránka subjektivní (resp. svého druhu subjektivně objektivní) – aneb „Kadry rešajut vsjo.“ (Jak už je dobře známo i z historie – jak z její teorie, tak i z její praxe.)

A perspektivy? Z vox populi: „Fialová vláda 5-1 koalice z úsporných důvodů zhasla světlo na konci tunelu.“ Jaká je tedy perspektiva pro ČT a média veřejné služby v České republice? „That is the question.“ Jenže po hamletovsku, „havletovsku“ to tady už dávno nikoho nezajímá. Ani po evropsku federálsku a podobně. Tady jde o nás = o Českou republiku, o její zájmy, ergo primárně o zájmy jejích občanů, jejich rodin, jejich dětí… Jde tu o naši budoucnost, ergo o budoucnost právě té naší České republiky, té naší vlasti. A k tomu nám bez debat musejí veřejně sloužit naše média (a nejen ta média veřejné služby – i když ta především). A k tomu nám bez debat musí sloužit i celá infrastruktura mediálního prostředí v ČR = včetně státních a veřejných regulátorů (tj. i všech těch mediálních rad) i státních orgánů včetně parlamentních.

Tak to prostě a jednoduše ve skutečnosti je. A jinak to nebude. To je totiž axiom.

Kdyby teď např. zase chtěl přijít někdo z těch pouťových šméčkařů a zkoušet na nás tady zase něco z těch svých triků, tak ten tzv. prostor a čas pro hrátky toho druhu tu asi není z těch nejoptimálnějších, a nota bene pro spojené hochštaplery všech zemí a všech typů. Čili řešení ne pro ty cizí zájmy cizích globál a spol. oligarchů, ale řešení pro zájmy naší veřejnosti, a tedy pro naše lidi, pro občany ČR, pro voliče, pro daňové poplatníky, ergo i pro plátce těch RTV poplatků. Takže nutný harmonogram řešení: 1. Ihned, než bude pozdě, stáhnout z legislativního procesu tu „Velkou Mediální Novelu“ a co nejrychleji na ni zapomenout (také v zájmu těch jejích „vynálezců & tlačičů“). 2. Po důkladné analýze (jak bylo už shora řečeno) vypracovat komplexní rekodifikaci – tj. žádné novelizace toho, co je už od počátku špatně a s čím jsou tady už 35 let jen problémy bobtnající jak amarouny. V rámci té rekodifikace (už konečně!) nastavit a kvalitně postavit zcela nový moderní systém (pravděpodobně rovněž duální), co by měl perspektivu stability a v případě potřeby i flexibility (bez neústavních přílepků a podobných pakáren). A ten systém ušít pořádně, jako zakázkové sako, a ne zase jako ty konfekční kalhoty model Biľak fón Cerveny Hradecek („fujtajbl, velebnosti“). Je tu do týmu pár odborníků, co by to uměli kvalitně postavit. Ale jde tak trochu hlavně asi taky o to, jestli právě tohle chtějí „tamti nahoře“ a možná že i tamti ještě výš. 3. Nový projekt pak ihned předložit do celonárodní diskuse (jak už bylo shora také řečeno). 4. V mezičase ihned konsolidovat v ČT provozní situaci tak, aby se vůbec neomezil ani ten dosavadní provoz. Až do rozjezdu nového systému (na základě té shora zmíněné komplexní rekodifikace) to tahle ČT vydrží v relativní pohodě. Řečeno s hláškou z filmu: „Dělejte nic jako do teď.“ 5. Ještě do těch podzimních voleb velmi důkladně analyzovat a projednat onu tzv. výroční zprávu ČT (obě ty její části) s maximální kritičností a pragmatismem. A hned přijmout příslušná opatření = vyvodit adekvátní důsledky. Což musí proběhnout ještě do voleb. To je nutná podmínka. No, a když to neproběhne, pak to bude zcela jasný signál pro voliče, co mají dělat v říjnu v těch volbách do Sněmovny a pak i za rok v těch volbách do Senátu a pak i za pár let v těch volbách prezidentských.

A kolem dokola zpět na začátek. Třeba k tomu volebnímu guláši. Ti jeho píároví vařbuchtové a spol. experti (nic ve zlým) včetně jejich náhončích z jejich mééédyjí snad mají skutečně skutečná čísla o sledovanosti, poslechovosti aj. zásahu médií veřejné služby do celkově komplexní „cílovky“ v ČR (včetně její diverzifikace) – to je otázka – možná tak trochu i řečnická. Nota bene, když někdo z nich prožene svou pavlačí svého mééédyja bulváru zaručenou informaci, že v 5-1 koalici zuří interní boj o vliv na Kavky a že Hrad v tom jede taky. Hmmm… Pokud je to tak, potom píáristi z opozice (interní i externí) musejí jásat, nespí-li na vavřínech naivismu-průzkumismu.

Budeme vidět. (Jak se „hezky česky“ lidově říká.)

Hic Rhodos, hic salta!