Pavel Foltán: Každá (i mediální) Rada drahá?

Z dlouhodobé tradice už po řadu generací tu je takové lidové rčení, že někdy je každá rada drahá. Leckdo leckde by se třeba mohl zeptat i na to, jak drahé jsou např. některé ty mediální rady v poměru cena, efektivita, kvalita, výkon. Jsou předražené?

Oficiálně už asi tak měsíc tady v ČR zuří předvolební kampaň – a neoficiálně už jede mnohem delší dobu. Insajdři z branže mají jedno rčení, že nová předvolební kampaň začíná hned po volbách. Má to velkou logiku z lícu i z rubu, protože nejlepší kampaň je praktická činnost vlády a vládních partají v koalici, a pagina versa činnost partají opozičních a dalších. To ale v téhle 5-1 vládní koalici nefunguje a nefungovalo nikdy. Takže v trendu prachy prachy prachy a zase prachy i na kampaně se tu ne náhodou právě provalila i největší politická aféra za 35 let – ergo Bitcoin / BIScoin kauza na pokračování, jak venezuelská telenovela. Přinejmenším za 12 miliard. A z toho už pro tu partičku v pozadí na ty její kampaně nějakej ten vejvárek jistě kápnout může – jak by si asi leckdo leckde mohl pomyslet. Rady píáristů i jejich kampaně jsou drahé.

Kometí ocas kampaní je ale delší a širší, než se zdá, i latentně, média nevyjímaje, spíš vyhledávaje. „A je to“. Včetně patmatismu na obou stranách ringu, kde jede to staré známé schéma hry „na četníky a na zloděje“. Největší z těch ringů už tradičně jsou audiovizuální média. Takže není divu, že tři a půl měsíce do exponovaných a ostře sledovaných voleb začátkem října do Sněmovny hlavně v televizích tu jeden hřích střídá další a zákon nezákon hřeší se fest v naději, že toho projde víc, než kdy jindy. Takže aktuálně jen pro příklad z těch nejviditelnějších prohřešků proti zákonu i morálce (neb každý paragraf, každý zákon a celé právo tu stojí na dobrých mravech de iure, což je základní princip právního státu v civilizovaných demokraciích). Takže „jakpak je dnes u nás doma?“

A tak něco z tvorby „naší vaší“ ČT a hned zkraje dvakrát z regionálního studia ČT Brno a jeho dlouholeté akvizice v žánru tzv. „vědomostních“ soutěží, konkrétně jde o pořad „AZ kvíz“. A v něm se nedlouho po sobě oběma „na střídačku“ moderátorům povedlo zhruba stejně porušit zákon (nejen mediální, ale i trestní) propagací jevů a společensky nebezpečných jako je např. fašismus, apod. – dokonce v druhém z těch deliktů AZ kvízu výslovně i s typickým pozdravem nacistů Třetí Říše (sic!), přičemž ani ten delikt první nebyl z těch, co by měli čáku na beztrestné zametení pod koberec (ten je beztak obvykle kobercem létajícím, co stejně jednou odletí a odkryje to smetí pod ním – čili „všeho do času“).

Takže v případě obou deliktů z předchozího odstavce se kdekoli kdokoli může a musí právem ptát, co na to Rada ČT a co na to RRTV (tj. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání – ta coby státní regulátor médií včetně obsahu vysílání – a tady to už bylo opakovaně odvysíláno i v reprízách, čili RRTV zde nemůže namítat, že neřeší to, co nebylo odvysíláno – tady RRTV jednat musí, a to i bez podnětu, ergo ex offo, a to bez odkladu, čili ihned – má na to i svůj vlastní monitoring ze svého rozpočtu – ergo z příslušné kapitoly státního rozpočtu = za peníze daňových poplatníků – čili za naše peníze). Úřadu RRTV léta ve vlivu ODS asi bude proti srsti jít právě teď proti ODS?

Jak ta Rada ČT a stejně tak i ta RRTV zde mají řešit oba ty delikty z hlediska toho (zcela zjevně jasného a nepochybného) porušení mediálního práva především. A z hlediska trestních předpisů to mají ex offo řešit místně a věcně příslušné OČTŘ – čili přísl. orgány činné v trestním řízení (tedy PČR, státní zastupitelství, a pak trestní soudy). Při jejich nečinnosti je to na stížnost k rezortům = ministerstvům a ministrům.

ČT ale aktuálně má další hřích v souvislosti s běžící předvolební kampaní v případě, kdy jedna moderátorka pořadu pro děti v ČT si jezdí v předvolební kampani jedné koaliční strany. Takže kdekoli kdokoli by se mohl důvodně domnívat a podle toho se i zeptat Rady ČT na to, že by to pravděpodobně mohlo být v rozporu s Kodexem ČT, i se zákonným zákazem nejen skryté politické podpory a skryté preference některých z politických stran, potažmo i skryté politické reklamy. A v případě té skryté politické reklamy by se kdokoliv odkudkoliv mohl obrátit i na RRTV – přičemž opět i zde by obě ty mediální rady měly už dávno jednat samy ex offo (tj. i bez vnějšího podnětu). Jestli už v tom něco dělají, to zatím oficiálně veřejnost neví (tedy aspoň o tom není vůbec nic známo). Provládní politika v ČT už kontaminovala i redakci dětí a mládeže.

Další důvod k činnosti (posouzení, přezkoumání, zahájení řízení, apod.) tu aktuálně vyplynul pro správní orgán / správní úřad ergo RRTV z vysílání TV Nova, která se nedávno ve svém pořadu (opět v žánru tzv. „vědomostních“ soutěží) pustila na velmi tenký led porušení zákonného zákazu skryté reklamy – a nota bene skryté politické reklamy – nota bene v průběhu předvolební kampaně. TV Nova si do toho pořadu pozvala „blbou blondýnu“ (jak se ona sama vystylizovala i výslovně nazvala v rámci své „image“). Přičemž v tom pořadu (odvysílaném opět s reprízami tou TV Nova) ta nyní poněkud přizrzlá „blbá blondýna“ (nic proti ní, ani proti jejímu „image“) dokonce dostala „soutěžní“ otázku na téma předsedy strany a vlády, pro něhož jak všeobecně známo ta blondýna pracuje, coby moderátorka jeho mítinků v rámci jeho předvolební „road talk show“ po celé republice. Jestli také tohle uniklo tomu RRTV monitoringu, tak to už by možná pro leckoho leckde mohlo být asi už i hodně přes čáru. (Dle vox populi „ještě navíc ta chytrá blbá blondýna si našla neo-tydýta, co si jí za to platí“.)

V případě těch shora zmíněných TV hříchů, kde nejde o řešení kolizí s paragrafy z trestního práva, je to pro ty dvě dotčené mediální rady sice dost „ošajstlich“, ale ne až tak moc (kromě odborné a profesní ostudy event. maximálně na odvolání – to je ale následně pivo poslanců – řečeno s Karlem Krylem – a v případě Rady ČT i pivo senátorů – podle jedné z hurá novel zákona o ČT z péra 5-1 koalice v tomto stejně podivném hurá 9. volebním období PSP & spol., kde se to legislativními excesy jen hemží – a nejen v právu mediálním, ale všude, kam se normální oko podívá).

Horší je to pro ty mediální rady – jak pro RRTV, tak i pro Radu ČT v těch případech shora zmíněných TV hříchů, kde to vypadá na kolizi s §§ trestního práva. Protože – mimo jiné – trestní právo má i ustanovení o tzv. součinnosti při trestné činnosti (a ta se trestá stejně, jako trestné činy, k nimž se ta která součinnost váže). Nebudu tady vyučovat co konkrétně je ta součinnost a jak to vypadá v jednotlivých jejích formách. To ať si každý najde sám – kdo to ještě neví a nezná. Obě ty mediální rady by to ale znát nejen mohly, ale i měly, resp. musí – mají na to za naše peníze své aparáty – a jsou povinny to nejen znát, ale i dodržovat (vč. prevence). Čili leckde leckdo by i zde mohl říct, že jestli to ty rady neřeší, anebo řeší nedostatečně, špatně, atd., tak v tom jedou v té tzv. součinnosti. Přičemž v případě nečinnosti event. špatné činnosti totéž platí i pro ty přísl. OČTŘ, ale i pro poslance (event. i senátory) coby kontrolní orgány těch mediálních rad. Ostatně to se uvidí příští rok na výročních zprávách těch rad, co poslanci, ev. i senátoři musí projednat. Zatím v koaliční režii nic moc = drahá chyba.