Pavel Foltán: Senátní spolu-kampaň? ČT kulisou kampaně?

Ale motorický automatismus (termín z kriminalistiky a kriminologie) zdá se některým expertům vnikl až do morku kostí. Ono těch nesmyslů je v tuzemácku mnohem víc, mediální scénu nevyjímaje, takže ani její legislativu. Zejména pak i během té předchozí „čtyřletky“.

Tomu legislativnímu skvostu o zvýšení poplatků tahle 5-1 koalice dala název „Velká mediální novela“, no a vox populi tomu dal zkratku „VeMeNo“. V souvislosti s touhle novelou teď část senátorů předložila návrh na změnu Ústavy, aby NKÚ = Nejvyšší kontrolní úřad „vykonával kontrolu hospodaření právnických osob zřízených zákonem, poskytujících veřejnou službu v oblasti televizního a rozhlasového vysílání“. Čili aby tato formulace byla do Ústavy ČR implicitně napsána. Tenhle „tah pěšcem“ ale má hned několik háčků. Možná nikoli zjevných, všem hned na první pohled. Ale jsou tu (a jsou dost podstatné a zajímavé). Tak tedy například a jen tak namátkou:

Háček první – obsahový: Senátní tah pěšcem je polovičatý. Média veřejné služby tu „zredukoval“ ze tří na dva = vynechal Českou tiskovou kancelář (ČTK), která také je tradiční médium veřejné služby s danou povinností (plynoucí mu dlouhodobě přímo ze zákona už 35 let, avšak po celou tu dobu s poněkud „zanedbávanou“ kontrolou) poskytovat veřejnou službu v médiích. Zkrátka i ČTK je součástí duálního systému médií v ČR, a to v sektoru médií veřejné služby. To nelze ignorovat. A jak senátoři, tak i poslanci to zcela nepochybně (všichni) velice dobře vědí.

Tedy i to, že tu ČTK tudíž nelze z toho sektoru vyloučit, anebo jinak „vymezit“, např. diskriminovat, či naopak zvýhodňovat (podle situace), a to ani de iure ani de facto. Mohlo by to asi být vnímáno i jako nerovnost zákonná, resp. dokonce ústavní (v případě, že by ta senátní úprava Ústavy prošla). Ostatně pro úplnost – de facto – stejně jako obě v senátním návrhu uvedená média veřejné služby už dávno měl, má, resp. snad už konečně brzy bude NKÚ pravidelně kontrolovat i neprávem opomíjenou Četku (ČTK).

Háček druhý – formální i obsahový: ČTK je ze zákona médiem veřejné služby. A tak se na ni musí vztahovat všechny právní (resp. i ústavní) principy ČR jurisdikce. Bez výjimek. Takže pokud senátoři navrhli (do Ústavy), aby NKÚ prováděl kontrolu jak ČT a ČRo, musí taková novela Ústavy obsahovat i kontrolu ČTK (logicky obligatorně). Ale onen polovičatý „tah pěšcem“ části senátorů toto neobsahuje. Tak snad v rámci rozpravy (bude-li vůbec nějaká) někoho napadne to doplnit, a tím tu vadu odstranit.

Háček třetí – legislativně procesní: Senátní tah pěšcem se týká (systémově) úpravy Ústavy (sic!), takže právně řečeno poněkud nepřiléhavě nikoli úpravy toho zákona o zvýšení poplatků (alias „VeMeNe“). A co to znamená? Senát jako rádoby „chytrá horákyně“?!? Leckde leckdo by totiž tenhle tah mohl vnímat i jako senátní taktiku ad „varianta brod“, například v tom, že:

1. Tento senátní návrh nezasahuje do předmětné novely toho zákona o poplatcích, takže není jeho pozměňovacím návrhem, takže by to procedurálně nebyl tzv. zákon vrácený Senátem zpět do Sněmovny k dalšímu projednání (buď přehlasování, nebo schválení). Ohledně zákona o poplatcích se nám Senát „zatím ještě nevyhranil“.

2. Takže zákon o poplatcích může Senátem projít (bez výsledné úhony, aby platil) např. tím, že Senát schválí to „VeMeNo“ a pošle na Hrad k podpisu, anebo výsledek jednání v Senátu bude ani tak ani onak – ergo Senát novelu řádně neprojednal, no a pošle se to zase na Hrad k víceméně formálnímu podpisu. Veto se tam neočekává. Senát bude „aus obligo“ co do „VeMeNe“ a řečeno s klasikem „jede se dál močálem černým kolem bílých skal“. Poplatky se zvýší, lidičky to zaplatí, a baxa fidli tralala – jako tady se vším za poslední ty čtyři roky mnohokrát, už takřka „imrvere“. A fertig.

3. Senátní „tah pěšcem“ formou návrhu na úpravu obsahu Ústavy ČR má ale trochu jiný režim, než standardní „pozměňovák“ Senátu ke standardnímu zákonu. Tu úpravu Ústavy musí projednat obě parlamentní komory, a i ve Sněmovně by musela být pro tzv. ústavní většina hlasů – a tu vládní 5-1 koalice nemá ani v tom nejrůžovějším snu. (Sorrysmus – v tom nejzelenkavějším – ať jsme aktuálně aktuální). Takže ani logicky nelze vyloučit, že ten senátní návrh úpravy Ústavy se platnosti a účinnosti nedočká. V případě toho návrhu na změnu Ústavy se pod něj podepsalo 37 senátorů, což není ani víc, než prostá polovina senátorů (natožpak tzv. kvalifikovaná většina), přičemž i tak tenhle návrh nemusí projít ani Senátem samotným, takže do Sněmovny by pak ani nebylo co poslat. Ale dá se logicky uvažovat i o tom, že Senátem to projde, a ten míček se vrátí na sněmovní kurt (prohozem podél čáry). Mezitím už ale klidně může Senátem projít ono koaličně kýžené „VeMeNo“ a ty poplatky se zvednou a všechny ty struktury, ovládající ČT a těžící z ní, budou spokojeně kasírovat víc a víc – protože už valorizovaně. Takže taková ta obezlička – hlavně „aby se vlk nažral a z kozy zůstaly kozy“, jaxe říká u nás v Kocourkově.

Háček čtvrtý – píárový: Senátní „tah pěšcem“ coby návrh na úpravu Ústavy podala početní menšina Senátu napříč politickým spektrem, tedy ze všech senátorských „klubů“. Avšak už samy ty „senátorské kluby“ (vzniklé a tříděné podle partají) jsou poněkud nesystémové a sporné – hlavně proto, že do Senátu nekandidují politické strany, ale jednotliví občané sami za sebe = nikoliv za politické partaje, hnutí, apod. Nicméně tento senátní „tah pěšcem“ byl napříč tím spektrem vcelku logicky, neboť nikdo z politiků (poslanců, senátorů, atd.) ani partají nepůjde proti tématu, po němž dávno a urgentně volá jak odborná, tak obecná veřejnost. Takže pro všechny z toho politického spektra je tohle téma tak trochu „varianta brod“ a nikdo na něm nemůže prodělat pozitivní odlesk. I proto logicky ta shoda napříč tím spektrem – jinak takřka notoricky hašteřivým (inu, lid chce chléb a hry, média chtějí emoce, a celá ta politika je divadýlko – a nota bene, když NKÚ může tu ČT kontrolovat už dávno).

Háček pátý – kampaňově politický & politicky kampaňový: Všem, co mají pod čepicí a co jedli vtipnou kaši, je naprosto jasné, že načasování toho senátního tahu pěšcem se startem fialové předvolební kampaně (obojí v jeden den – sic!) není žádný záměr, ale že jde o čistě náhodnou podobnost shody obou těch momentů. (Lid není vůl.)

ČT je tu venkoncem coby kulisa koaliční kampaně a (jak se říká v cyklistice) „nosič vody“. ČT ale má (ze zákona) výhradně sloužit veřejnosti, která si ji za to platí, tedy poskytovat jí veřejnou mediální službu = konkrétně televizní vysílání podle potřeb veřejnosti. A nikoli podle potřeb a zájmů politických stran vládní koalice, které i tímto ta ČT de facto slouží – což de iure nelze. Skrytou politickou reklamu zákon zakazuje!

ČT už tohle koaliční balábile na „ty lidičky tam dole“ zmákne v rámci koaliční služby. A v nejhorším někdo z dozorčích Strakovky pošle veřejnosti nějakou cumbefél kartu. No, už zanedlouho uvidíme, co na to Rada ČT, a pak i RRTV (tedy, jestli vůbec něco).