Petr Hampl: “Manželství pro všechny” je zákon proti normálním lidem

„Manželství pro všechny“ bylo schváleno do druhého čtení. Teoreticky je možné, že parlament nestihne další dvě hlasování do voleb nebo že přijde prezidentské veto,V každém případě vidíme znovu stejný trend. ANO postupně přebírá program Pirátů – hlasování proti českým potravinám, konec obchodování s ruskými zákazníky a teď homosexuální „manželství“.

Když bylo v propagačním klipu Pirátů zapotřebí uvést, co všechno Piráti lidem přinesou dobrého, dokázali tvůrci vymyslet jedinou položku. Když budete volit Piráty, bude snadnější nakupovat na Amazonu. Pirátská propaganda cudně zamlčuje, že jiná možnost ani nebude, protože vše místní má být zlikvidováno. Takový je pohled Pirátů a takový je stále častěji i pohled ANO. Jako by předání moci mělo být tak plynulé, že to ani nepostřehneme.

Nicméně nabízí se otázka, co se tím „manželstvím pro všechny“ vlastně změní, bude-li schváleno.

Pro homosexuály se nezmění vůbec nic. Pokud nějaká dvojice chtěla společně vychovávat dítě, už to dávno dělá. Jestli si chtěli navzájem odkázat majetky, už mají dávno podepsány příslušné dokumenty. Jestli chtěli sdílet informace o svém zdravotním stavu nebo vyzvedávat dopisy, tak už mají plné moci. Jsou zvýhodňováni ve všech oblastech života, jsou jich plná média, daňoví poplatníci na ně vynakládají obrovské peníze, a bude tak tomu i nadále.

„Manželství pro všechny“ se jich vlastně vůbec nedotkne. „Manželství pro všechny“ je ve skutečnosti zákon proti normálním lidem. O ničem jiném ta norma není. Konec konců, sami aktivisté neskrývají, že prosazovaná norma nepředstavuje konečný požadavek, nýbrž je pouze „platformou“ pro prosazení požadavků dalších a dalších. Jestli si někdo chce žít po svém a myslet si svoje – to bude dříve či později prohlášeno za trestný čin.

Řeknete svému dítěti, že něco je hnusné? Nepustíte mu pohádku o sexuálním vztahu dvou princů? Vyjádříte se nekorektně v soukromé debatě s kolegou a někdo to zaslechne? O možnosti vyjadřovat se v médiích nebo třeba na facebooku už ani nemluvím – to je vlastně trestné už dnes.

To je něco, co dnes platí v korporacích a co má být roztaženo do celé společnosti. Nějací učitelé přijdou o místo. Někdo bude vyhozen z práce za to, že svému kolegovi nepřijde na „svatbu“. Místní starosta, který nebude chtít oddávat takové „manžele“ a raději za sebe někoho pošle, bude přinucen k rezignaci. To je skutečným obsahem normy včera schválené v prvním čtení. Že to tam není napsáno takhle doslova? Ve kterém evropském dokumentu je výslovně zmíněno vytváření no-go zón, zavádění islámského práva, únosy a znásilňování? A přesně to Evropská komise podporuje. S „manželstvím pro všechny“ to nebude jiné.

Jenže další vývoj bude složitější. Můžete se vsadit, že než to stihne být schváleno, bude i homosexuální „manželství“ prohlášeno za diskriminující. Ozvou se další aktivistické skupiny, že chtějí skupinové vztahy nebo naopak zákaz všech vztahů. Budeme slyšet, že další a další se cítí ohroženi, omezeni a zraněni tím, že instituce manželství vůbec existuje. Nejspíš se objeví řada nových požadavků, které si dnes neumíme představit.

Jestli si někdo myslel, že odmávne „manželství pro všechny“ a bude mít pokoj, tak se spletl.

