Petr Hampl: O ruských špionech

reklama

„Rusové věděli, kam zaútočíme. Plány na naši protiofenzívu byly v Kremlu na stole ještě předtím, než tyto akce vůbec začaly. Historie ukáže, jak se Moskvě podařilo mít tak podrobné informace, říká Vladimir Zelenskij,“ uvádí novinový článek a píše cosi o ruských špionech v Kyjevě.

Nemohu vědět, kolik mají Rusové v Kyjevě špionů, ale mohu vědět, odkud věděli o ukrajinské ofenzivě. Z novin! Každý to věděl. Noviny byly plné článků o tom, co všechno mají ukrajinské jednotky NATO připraveny, odkud zaútočí, v jakém místě dosáhnou černomořského pobřeží, jak odříznou Krym, jak Rusové budou prchat v panice (a jak už utíkají z Krymu) atd. Podobně jako teď čteme spoustu článků o tom, že Ukrajina plánuje útok na Krymský most. To bude zase divení se, odkud Rusové o tom úmyslu věděli předem.

Ukrajinci šli dokonce tak daleko, že natočili filmovou upoutávku na připravovanou útočnou akci a šířili ten film na sociálních sítích.

A teď se diví, že to Rusové věděli. Před chvílí jsem připomněl, že zveličování vlastní síly bývá typicky aplikováno tam, kde se jedna ze stran cítí mnohem silnější. Oni možná opravdu věřili, že ruská strana zkolabuje. Nabízí se logické srovnání s bitvou u Kursku, kde Němci úplně nesmyslně útočili na dobře připravené pozice Rudé armády (která ještě navíc měla početní i materiální převahu). Ale zdá se, že na německé straně to byla spíše otázka toho, že nikdo neměl odvahu předem ztracenou akci odvolat. Velitelé NATO v roce 2023 oproti tomu podle všeho věřili vlastní velkohubé propagandě.

(zdroj: petrhampl.com)

Psali jsme: Petr Hampl: O rozdělených společnostech Pellegrini jako Zeman, rozebírá Hampl. A poučení pro Babiše Petr Hampl: O vlivné osobě Kam nás vede vláda: Padlý stát. Žádné zákony, každý si sem může přijít nakrást, říká Hampl

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE