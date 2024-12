Petr Hampl: Strach mocných

„Samozřejmě, že by mobilní operátoři a provozovatelé sociálních sítí mohli podpořit neziskovku, která bude tvrdit, že hodiny a hodiny strávené s chytrým telefonem jsou vlastně prospěšné. Nebo podplatit výzkumníky a chtít po nich takové výsledky. Jenže v reálném světě se žádný manažer neodváží podobný krok podniknout,“ napsal jsem před pár dny ZDE. Proč tomu tak je? Tak si zkuste na chvíli představit, že sedíte někde v představenstvu korporace. Jaké jsou vaše zájmy a jaké možnosti?

Nejlepší by samozřejmě bylo, kdyby zmizelo všechno, co vám brání neustále zvyšovat zisky. Kdyby zmizela veškerá kritika vašich praktik – oprávněná i neoprávněná. To dá rozum. Takže v rámci „společenské odpovědnosti“ platíte a platíte a doufáte, že si nevyberou vás.

Jenže to občas nevyjde. Kritici a nepřátelé jsou příliš zavilí (a kdo ví, možná je podporuje někdo z vaší konkurence). Pak je lepší určitou aktivitu utlumit i za cenu nižšího zisku, vysvětlovat investorům, že jste firmou se silným smyslem pro odpovědnost, že se tenhle krok určitě vyplatí, a třeba prosadit změny v účetní metodice tak, že se nově počítají i „investice do diverzity.“ Nějakou dobu si tak můžete udržovat místo a kdyby to nevyšlo, odcházíte jako bezúhonný člověk.

Nebo se můžete pustit do války proti aktivistům a riskujete, že budete médii vláčen jako padouch. Pokusíte se koupit si média inzercí, jenže to nakonec skončí dalším skandálem. Vaše korporace má špatnou pověst, investoři jsou nervózní a nad vámi se stahují mraky jakožto nad vyvrhelem, nepřítelem planety, nepřítelem LGBT komunity, Putinovým stoupencem nebo tím, kdo způsobil smrt tisíců dětí v třetím světě. Korporace se vás co nejrychleji zbaví, žádný golfový klub vás nechce mezi členy a jako manažer jste nezaměstnatelný.

Tak co, půjdete do toho?

Občas by se snad našel někdo dost bojovný, ale takové lidi těžko hledat ve vrstvě korporátních manažerů.

Zkrátka, mocenský propletenec. Nadnárodní neziskovky závisí na podpoře korporací, manažeři korporací se bojí neziskovek a všichni tvoří jednu vrstvu s velmi podobnými zájmy a stejným pohledem na svět. A každý ze zúčastněný se má mnohem lépe, než kdyby byl z toho prostředí vykopnut.

(zdroj: petrhampl.com)

