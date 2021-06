Radomil Bábek: Heslo „prostě to zakážeme!“ nemá v civilizované zemi co dělat

reklama

Pandemický zákon je podle Podnikatelských odborů tvrdý a dává vládě příliš velkou moc.

Navíc je to norma, která primárně nechrání občany ani podnikatele a živnostníky, ale umožňuje vládě, aby rozhodovala nekontrolovaně a dokonce, aby nemusela nést finanční odpovědnost za svá rozhodnutí. Takový zákon odmítáme a chceme jej zrušit. Vláda to však vidí jinak a ani tento Pandemický zákon s pravomocemi, které jí dává, jí nestačí. Ministr Vojtěch požaduje další zpřísnění a rozšíření pandemického zákona! To odmítáme a považujeme to za přiznání neschopnosti a bezradnosti vlády.

„Ještě jsme ani nesečetli všechny škody, které vláda svým protiprávním jednáním způsobila a ministři už přichází s nápadem uzákonit si preventivní plošné uzavírání celé země. Vlastně je to potvrzení tragické zoufalosti a neschopnosti kabinetu řešit jakýkoli problém věcně, koncepčně, a především podle již existujících zákonů,“ říká předseda Podnikatelských odborů Radomil Bábek. Ministrům se podle něho zalíbilo řídit společnost restriktivně, to je oblíbená kratochvíle diktátorů. Heslo prostě to zakážeme, nemá v civilizované zemi, co dělat.

Podnikatelské odbory připomínají, že vláda se mimo zákon vědomě pohybuje od února letošního roku! Odhalily to emaily úředníků a opakovaně to potvrzují rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Nezákonné bylo uzavření maloobchodu. Nezákonné bylo uzavření služeb. Nezákonné bylo uzavření restaurací. Nově soud pravomocně rozhodl, že nezákonné bylo i uzavření škol. Vláda v krizi fatálně selhala. Její diletantství negativně ohrozilo život a práci 10 milionů obyvatel.

Výrok vicepremiéra Havlíčka – nebyli jsme právní špílmachři – dostává podle předsedy Podnikatelských odborů Radomila Bábka nový rozměr. „Na první pohled to vypadá, a pravomocné rozsudky soudu to potvrzují, že by se současní ministři ve věci dodržování zákonů neuplatnili ani jako náhradníci v týmu, který se snaží hrát okresní přebor. Děsivé však je, že díky nelegálním opatřením přihráli desítky miliard korun ze státní kasy do kapes miliardářů a oligarchů. Bylo právě to skrytým, ale skutečným důvodem protiprávního jednání vlády?“ uzavírá Bábek.

