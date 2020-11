Radomil Bábek: Pár poznámek, které by neměly zapadnout

reklama

Bohumír Dufek v TV duelu obrátil a nevolal po krachu restaurací a dalších firem. Chvíli poté, když byl sám, se znovu „hrdinně“ postavil do boje za konec živnostníků a drobných podnikatelů v segmentu služeb. Mnozí z vás mu již od plic řekli, či napsali, co si o tomto „nápadu“ myslí. Tak jen stručné shrnutí. Po tvrdé odborářské šichtě si na limonádu (pivo prý nepije) bude muset zajít na ústřední výbor rodné strany. Jinde mu totiž pšenka nepokvete.

My podnikatelé jsme zvyklí na volnou soutěž. Ta je obvykle tvrdá, ale ve většině případů férová. S panem Dufkem se neshodneme. Jsme každý z jiného těsta. Přesto i on (tedy pokud zase nezmění názor) přijal jeden důležitý argument Podnikatelských odborů. Viníkem ekonomického dopadu koronakrize na živnostníky a malé podniky je zcela a bezvýhradně vláda. Je to premiér se svými ministry, kdo znemožnil mnoha oborům podnikat. Jsou to oni, kdo stále mluví i o jejich následné finanční podpoře. Bohužel zůstává jen u slov, které zazní na tiskové konferenci. Realita je totiž úplně opačná. Vládní opatření pomoci jsou jen špinavé finty a triky. Ministři hlasitě proklamují, že podporují živnostníky a drobné podnikatele a přitom dělají vše pro to, aby jim nemuseli vyplácet nic.

Příkladem je kompenzační bonus. Vláda tvrdí, že každému, komu znemožnila výkon podnikatelské činnosti, vyplácí 15 000 korun měsíčně na ruku. Ministři pak veřejnosti tají, že z toho okamžitě skoro 5 000 každému hned seberou. Kompenzační bonus není podpora podnikání. To je obdoba podpory v nezaměstnanosti. Náhrada příjmů, které má živnostník na to, aby zaplatil nájem za své bydlení a služby s ním spojené, jako je elektřina, voda, plyn, internet. Pokud něco zbude, mohou koupit třeba dětem boty. Na podporu podnikání nedostává živnostník vůbec nic. Ve chvíli, kdy požádá o kompenzační bonus – říkejme tomu almužna - nesmí již žádat o žádnou další podporu. Nemá nárok na podporu pro své zaměstnance (Antivirus), nemá nárok na Covid-nájemné. Veškeré náklady na podnikání hradí ze svého, ač nemá žádné příjmy. (vládní opatření, žádosti včetně odpovědí na otázky najdete přehledně ZDE.) Ze dne na den se tak desítky tisíc živnostníků a podnikatelů, bez vlastního zavinění, ocitlo na samé hraně dna. A slibovaná pomoc se rozplynula, jak pára nad hrncem.

Vládní představitelé mají často tendenci dehonestovat ty nejmenší. Ale živnostníci a drobné podniky to je sůl každé země. Na nich stojí ekonomika. Namísto, aby podpora směřovala tímto směrem, rozhodla se naše vláda dělat kšefty s Čínou, podporovat všelijaké kamarády, nakupovat předražené zdravotní pomůcky a testy. Prostě máme tu partu lidí, kteří určují pravidla a zároveň na těchto pravidlech sami bohatnou. To je nehoráznost. Pokud se vláda nezačne chovat rozumně, tak na to doplatíme úplně všichni, nejen živnostníci a podnikatelé. Všichni zchudneme a země se dostane do obrovských potíží. Další vlády, které přijdou, až tahle padne, to budou dávat do pořádku mnoho let. Pane premiére, ministři, začněte spravovat tuto zemi s péčí řádného hospodáře. Podpoříte živnostníky, drobné podniky i jejich zaměstnance. Ne, jako doposud, jen pár korporací a agroholdingů.

Radomil Bábek

předseda výboru Podnikatelských odborů

(na celý záznam rozhovoru se můžete podívat ZDE)

