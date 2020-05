Radomil Bábek: Vládní triky a finty

Občan by očekával, že se vláda, jako správce našeho státu, bude chovat aspoň trochu férově. Měla by nám říkat pravdu, neměla by mlžit a zastírat pravé úmysly, neměla by občany podvádět. Neměla by, nebo nesmí?! Tak samozřejmě, že nesmí, ale může, protože má většinu v Parlamentu, a svou moc bez svědomí a bez zábran využívá.

Vypočítavost, chytráctví, úskoky a finty, kouřová clona, mlžení a překrucování, zástěrky a klamání občanů. To je charakteristické pro jednání naší vlády.

Tvrdá slova? Nepatřičný odsudek? Ať to čtu zprava, zleva, stále nevidím nic, co by bylo třeba změnit, nic, proč by malí podnikatelé a živnostníci měli vládu hodnotit jinak. Posuďte sami.

Vláda vypnula ekonomiku a hrozí, že 30 % malých firem a živností zkrachuje. Němci, Dánové, Rakušané či Britové nezaváhali a svým podnikatelům okamžitě se začátkem krize poskytli peníze na přežití. To jsou země, jejichž vlády zachraňují své podnikání, svou národní ekonomiku.

Česká vláda nic. Tedy řečí a slibů má spoustu, ale skutek utek. Naše vláda je kadet v tom, jak naslibovat a nedat. Nic ji to nestojí, naopak i odložené odvody nám rovnou penalizuje, takže na tom ještě vydělá. To je taková vyčůranost vlády - nic malým firmám nedá, ale veřejnost si myslí, že se živnostníci topí v penězích.

Nejčerstvějším podfukem je dotační program COVID – NÁJEMNÉ, který s velkou pompou představil ministr Havlíček. On i jeho úředníci se snažili vyvolat dojem, že to bude pomoc malým firmám a živnostníkům a tvrdili, že podporu z dotačního programu dostane asi 200 000 firem.

A potom si přečtete návrh dotačního programu COVID – NÁJEMNÉ a zjistíte, že peníze budou dostávat pronajímatelé, ne nájemci, že budou moci pronajímatelé žádat hromadně za své nájemce, že dotované nájemné může být až 13 milionů(!) měsíčně, že na dotaci není právní nárok, že o tom, kdo dotaci dostane budou rozhodovat ministerští úředníci a že tento dotační program jim pomohli napsat Svaz průmyslu a Asociace obchodních center. A jsme doma!

MPO připravilo dotace pro obchodní centra, ale stydí se to říkat nahlas, a tak dělají, jako by to bylo pro malé firmy a živnosti. Pěkně potichu a nenápadně čtyři pět miliard z našich peněz nadnárodním korporacím.

Trik s dotacemi pro obchodní centra je ovšem jen jeden z nepřetržité řady falší a kliček vlády. Není jediné opatření, které by vláda rovnou připravila poctivě, není jediné opatření, kdy by jednala rovně. Vždy jsme ji museli donutit změnit nepřijatelné podmínky.

Pětadvacítka? Nejprve podmínky, které vyloučily skoro všechny OSVČ, potom trik s názvem a konečně problémy s vyplácením.

Odklad EET? Nesmyslné odmítaní odložit kadeřnicím a kosmetičkám bez příjmů povinnost spustit EET. Hloupé výmluvy, že to nejde, protože prý to nedovolí zákon, aby to za tři dny poté šlo, jako po másle.

Slíbené odpuštění odvodů? Asi podle rčení, že slibem nezarmoutíš, z toho zůstal jen odklad. A rovnou nám počítají penále!

OČR pro živnostníky? Vláda se kroutila, jak úhoř, jen aby nemusela dát živnostníkům totéž, na co mají nárok i zaměstnanci. A když už jim ošetřovačku přiznala, tak s pěkně složitou žádostí, takže ještě dnes patnáct tisíc živnostníků nic nedostalo!

Půjčky Covid? Prezentovány panem Havlíčkem, jako možnost, jak se rychle a snadno zajistit alespoň půjčenými penězi a přežít. Realita? Složité žádosti, s jejichž vyhodnocením si pak sami úředníci neví rady, podmínky, které vylučují malé firmy a živnostníky, a nakonec odmítání těch nejpotřebnějších, hospod, které mají už třetí měsíc zavřeno. Důvod? No přece, že mají zavřeno!

Program Antivirus? Je jedno, jestli se tomu říká kurzarbeit nebo jinak, protože malé firmy a živnostníci na tuto podporu nedosáhnou. Asi jsou moc malí, takže musí napřed vyrůst, aby jim vláda pomohla. A jednatele, kteří jsou zároveň zaměstnanci své firmy, ty MPSV protiprávně vyřazuje rovnou a šmahem!

Ani nemá smysl pokračovat. Vypočítavost, chytráctví, úskoky a finty a zastírání pravých úmyslů,

to dostávají malé firmy a živnostníci od české vlády. A vláda při tom prokazuje skutečně hroší kůži. Nereaguje na žádné výzvy, žádosti ani stížnosti, nemá snahu a asi ani důvod měnit svoje chování. Vždyť jí to prochází, no ne? Jak dlouho ještě?

Radomil Bábek

předseda výboru Podnikatelských odborů



