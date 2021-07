Richard Seeman: V Německu začala debata o povinném očkování

Vstup do restaurací, kin nebo na stadiony pouze s očkováním – podle kancléřského ministra Helge Brauna by toto opatření bylo možné, pokud by byl výskyt infekce příliš vysoký. Podle křesťansko-demokratického politika by to bylo i právně přípustné. Vyzval proto lidi, aby se nechali očkovat proti koroně a oznámil, že na podzim by mohlo dojít k omezením pro neočkované.

Pro očkování existují dva argumenty, řekl vrcholový politik v rozhovoru pro nejrozšířenější víkendový Bild am Sonntag. Očkování poskytuje 90procentní ochranu proti závažnému onemocnění Covid-19 a takto ošetření lidé budou mít rozhodně větší svobodu než neočkovaní. Pokud vakcíny proti variantě delta fungují tak dobře, není již klasická výluka nutná, řekl Braun. Pokud by však Německo bylo napadeno další vlnu, nezůstalo by to bez následků a vzhledem k vysokému výskytu infekce, navzdory koncepcím testování, by neočkované osoby musely omezit své kontakty, vysvětlil.

V Německu v důsledku zjevného nástupu čtvrté vlny - která nastane na podzim a v zimě - se stále více diskutuje, zdali očkování proti Covid-19 budou mít privilegia, a neomezuje to osobní svobodu. Stále více se již nyní prosazuje, že lidé očkovaní mají privilegia týkající se návštěvy restaurací, kin a stadionů, protože se ukazuje, že i testované neočkované osoby jsou příliš vysokým rizikem. Na otázku, zda je to právně přípustné, Braun odpověděl "ano" - protože stát má povinnost chránit zdraví svých občanů. K tomu patří i zdravotnictví, které v zimě nebude znovu odkládat operace rakoviny a kloubů, aby mohlo léčit pacienty s Covid-19. A to zahrnuje i ochranu těch, kteří nejsou očkováni.

Braun se rovněž obává, že do spolkových voleb 26. září stoupne počet nových případů v Německu na 850 na 100 000 obyvatel denně. Ministr dodal, že to způsobí, že hrazená nemocenská dovolená dosáhne historického maxima. V důsledku toho by všechny neočkované kontakty nakažených osob musely být umístěny do karantény. Dopad na pracovní procesy v továrnách by byl obrovský. Ve Spojeném království se s tím již setkáváme," řekl Braun.

Pokud se výskyt zvýší, jak se očekává, bude také velmi obtížné udržet infekce mimo školy. Proto je zcela jasné: rodiče, učitelé, vychovatelé a řidiči školních autobusů se musí nechat očkovat. Pokud jsou všechny tyto skupiny očkovány, je nebezpečí pro děti menší." Kromě toho musí požadavek na ústěnky důsledně dále platit ve veřejných autobusech a vlacích a ve školních třídách, kde není dostatečná vzdálenost a větrání, uvedl spolkový ministr.

Návrh šéfa kancléřského úřadu vyvolal bouřlivou debatu a kritika přichází i z jeho vlastní strany. Liberální FDP hovoří o "zjevně protiústavním" kroku a negativně reagoval i kandidát křesťanské Unie na kancléře Armin Laschet, který v televizi ZDF řekl, že odmítá povinné očkování i nepřímý nátlak na neočkované. Zatím podle něj platí pravidlo, že očkovaní, vyléčení a testovaní lidé mají stejné podmínky, například pokud jde o přístup na akce. Místopředseda FDP Wolfgang Kubicki varoval před zavedením povinného očkování zadními vrátky a místo toho navrhuje, aby strana využila předvolebního období i k rozšíření očkovací kampaně proti Covid-19.

Vedoucí parlamentní skupiny sociální demokracie Rolf Mützenich poukázal na "vysoké ústavní překážky" v nerovném zacházení s očkovanými a testovanými osobami. Spíše se musíme v současné době soustředit na stále velký počet těch, kteří chtějí být očkováni, ale zatím očkováni být nemohli. "Na druhou stranu však trvale nezměníme očkovací chování ohrožených osob," dodal politik SPD. Kritika zazněla i z postkomunistické Levicové strany a z Alternativy pro Německo. Je třeba skoncovat s týdenními oznámeními z úřadu kancléřky, řekl šéf parlamentní skupiny Levice Dietmar Bartsch a předseda parlamentní frakce AfD Weidel hovořil o "rozdělení společnosti na občany první a druhé kategorie" a o "systematické diskriminaci".

Předseda největší opoziční strany Společenství 90/Zelení Robert Habeck naopak řekl: "V okamžiku, kdy bylo všem nabídnuto očkování, vypadá solidarita takto: Nemusíte se nechat očkovat, ale nemůžete očekávat, že se všichni ostatní vzdají své svobody, protože jste se nenechali očkovat. Důsledkem je, že ti, kteří byli očkováni nebo se uzdravili, mohou mít v budoucnu více možností a přístupů než lidé, kteří se rozhodli nenechat se očkovat." Pro ty, kteří nemohou být očkováni ze zdravotních důvodů, musí existovat výjimky, řekl.

Zelený premiér Bádenska-Württemberska Winfried Kretschmann ale nevyloučil možnost povinného očkování v budoucnu. Mohlo by se stát, že v určitém okamžiku budou určité oblasti a činnosti povoleny pouze očkovaným osobám. Kretschmann se v této souvislosti zmínil o spalničkách. I tam je očkování v jeslích povinné, protože nemoc je velmi nakažlivá.

Německá vláda se zatím dlouhodobě vyslovuje proti povinnému očkování. Na začátku roku inicioval bavorský premiér křesťanský sociál Markus Söder debatu o povinném očkování pro některé profesní skupiny. Spolkový ministr zdravotnictví za CDU Heiko Spahn však tuto myšlenku jasně odmítl. Tento postoj nedávno potvrdila i Angela Merkelová. "Nemáme v úmyslu jít touto cestou jako Francie," řekla kancléřka v polovině července během návštěvy Institutu Roberta Kocha v Berlíně s tím, že důvěru lze získat propagací očkování. "Ochota očkovat je velmi, velmi vysoká," řekla Merkelová.

Spolkový ministr vnitra a domoviny za bavorské sociály Horst Seehofer se vyslovil proti povinnosti očkování proti koroně, ale pro větší svobodu očkovaných osob. Nejedná se o diskriminaci neočkovaných, řekl Seehoferr, respektuji, pokud se někdo rozhodne proti očkování z osobních důvodů. Neočkovaná osoba si však musí uvědomit, že je třeba chránit společnost jako celek, a proto mohou být na větší společenské akce připuštěni pouze očkovaní. Podle politika CSU by však očkování nemělo být podmínkou pro přijetí do zaměstnání nebo uzavření pojistné smlouvy.

