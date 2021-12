Richard Seemann: Omikron vyvolává v Německu krajní situaci

reklama

V některých městech kvůli extrémně vysokému počtu nakažených se v současnosti povoluje pouze setkání s maximálně deseti účastníky, které odpůrci koronární politiky se už týdny pokoušejí podkopat „procházkami“ živenými pravicovými extremisty. Levicově orientované skupiny pořádají menší shromáždění, která se snaží proti těmto akcím postavit. Například několik členů Bundestagu zorganizovalo shromáždění s názvem „Rozum místo strachu“.

Německá nejrozšířenější rozhlasová a televizní společnost ARD ve svém pořadu Tagesschau přinesla komentář „Síla většiny“, že vzniká z těchto informací optický klam, že odpůrci očkování jsou v převaze, přičemž drtivá většina v Německu se nechává očkovat – v současnosti každý den kolem jednoho milionu lidí. Stojí ve frontách, aby ochránili před život ohrožujícím průběhem nemoci v případě nákazy omikronem Covidu 19 a je štěstí, že tak velká většina dokáže udržet nervy a jednat obezřetně v době krize. Pozornost veřejnosti se mezitím soustředila na velmi odlišnou skupinu. Konkrétně: na malé menšině radikálních, násilných odpůrců očkování a konspiračních vypravěčů, kteří podobně jako teroristé šíří strach a teror.

Nejen na internetu nebo na Telegramu, kde se mluví o „smrtící injekci“ a popouštějí fantazie o násilí, dokonce plánují vraždy. Ale i v reálu, jak ukázal pochodňový pochod před saským ministrem zdravotnictví pod nacistickými symboly. Většina populace již dávno pochopila, zdůrazňuje ARD, že zradikalizovaní bojovníci proti očkování jsou ústavní nepřátelé, kteří odmítají demokratický stát a nejsou již vnímaví k racionálním argumentům. Stejně jako u jiných extremistů se většina občanů spoléhá na právní stát, jakmile nepřátelé plánují nebo páchají zločiny.

Nikoliv bezdůvodně z bezpečnostních kruhů se znovu a znovu upozorňuje, že skupina antivakcinačních uživatelů, kteří jsou připraveni použít násilí, se stále více radikalizuje, což dokazují konkrétní čísla, ale kolik z nich vlastní zbraně a dokonce plánuje vraždu, kterou vyhrožují saskému premiérovi Michaelu Kretschmerovi? Kdo sympatizoval s odmítačem ústěnek, který zabil střelou do hlavy pokladníka, který jejich nošení vyžadoval? Vágní prohlášení bezpečnostních orgánů o této aktuální situaci vyvolávají nejistotu za zvyšující se radikalizace.

Většina populace již dávno pochopila, že radikalizovaní odpůrci očkování jsou nepřáteli ústavy, kteří odmítají demokratický stát a nejsou již vnímaví k racionálním argumentům. Stejně jako u jiných extremistů se většina občanů chce spolehnout na právní stát, jakmile nepřátelé plánují nebo páchají zločiny. Vágní prohlášení bezpečnostních orgánů o aktuální situaci ohrožení vyvolávají nejistotu pro mnoho lidí ochotných se nechat očkovat a jsou během krize solidární. Rozhovory s očkovacími skeptiky v rodině, příbuznými nebo přáteli nebo na sociálních sítích jsou často vyčerpávající a únavné. Někdy vedou doslova ke zkoušce odolnosti. Co když například otec řekne, že malou dceru je potřeba očkovat, ale matka je striktně proti? Ne všichni skeptici očkování jsou ústavní nepřátelé. Někdy je to manželka, bratr nebo bratranec, kdo má pochybnosti, nebo je možná tvrdohlavý.

Jak je chce za této situace stát přesvědčit, táže se ARD. V prvním prohlášení Odborné rady spolkové vlády pro Covid-19 se píše: „Omikronová vlna zasáhne populaci, která byla vyčerpaná téměř dvouletou pandemií a jejím bojem a ve které je každým dnem patrné masivní napětí“ a doporučuje „komplexní komunikační strategii“. Většina občanů, kteří dodržují pravidla, má právo na to, aby tu pro ně stát byl a dělal svou práci správně, ten se však ukazuje jako křehký. Expertní rada nyní dokonce varuje, že rychle se zvyšující počet případů skrývá „vysoká rizika pro kritickou infrastrukturu“. To mimo jiné také znamená, že zastupitelstvo se obává, zda mají nemocnice, policie a organizace technické pomoci stále dostatek zaměstnanců, pokud by mnozí mohli onemocnět.

Udělá stát vše pro to, aby se takovému dilematu vyhnul? Pochybnosti jsou na místě, protože zástupci bezpečnostních orgánů v současné době v týmu expertů zastoupeni nejsou. Proč nová semaforová vláda nyní dlouho váhá se zavedením opatření, je proto záhadou. Většina občanů, kteří dodržují pravidla hry, má právo na to, aby tu pro ně stát byl a dělal svou práci správně. Udělá vše pro to, aby se takovému stavu vyhnul a drtivé většině populace nezbylo nic jiného, než čekat na rozhodnutí? - táže se ARD.

Včerejší rozhodnutí o opatřeních během nastávajících svátků přijaté na summitu spolkové vlády s šéfy vlád jednotlivých zemí považuje opozice za nedostatečná. Svévolnými a protichůdnými kroky občané podle Alternativy pro Německo propadli panice. Šéf parlamentní skupiny strany Levice Dietmar Bartsch vidí, že to poškozuje důvěru lidí. Dráždí, že opatření se zpřísní až od 28. prosince a ne před Vánoci. Zdravotnický politik bavorské CSU Stephan Pilsinger prohlásil přijaté vládní opatření za nedostatečné a vyzval k „ostrému uzamčení“. Institut Roberta Kocha vyžaduje v souvislosti s omikronovým nebezpečím maximální omezení kontaktů

Německý tisk věnuje velkou pozornost této situaci.

NEUE OSNABRÜCKER ZEITUNG píše: "Lidé v Německu by měli být připraveni na další omezení kontaktu. Varianta omikron se šíří tak rychle, že vládní expertní rada nejen varuje před mimořádnou událostí na klinikách. alarm, který federální a zemská vláda nemohou ignorovat. Menší skupiny v soukromých kruzích, menší akce a uzamčení na diskotékách. Vánoční večírek s rodinou je stále možný, ale na velký Silvestr lze zapomenout. Ale jaká to oběť s ohledem na utrpení, kterému se lze vyhnout, ve srovnání s nesmírným úsilím například na klinikách?“, říká list s Osnabrückeru.

„Nikdo nechce znovu více omezovat životy lidí,“ uvádí SÜDDEUTSCHE ZEITUNG. "A přesto to tak musí být. Vzhledem k hrozbě, kterou představuje omikron, je požehnáním, že nová spolková vláda svolala radu špičkových odborníků, kteří mluví jedním hlasem a snad ukončí nesnesitelné přetahování premiéra a ministrů nad interpretační suverenitou v krizi. Díky jasným slovům rady mají nyní vládci možnost připravit zemi na skutečný stav nouze a pro případ, že by se znovu ozval lékařský zástupce nebo vysloužilý mikrobiolog: nelze zásadně řešit situaci, hodnotit ji jinak,“ domnívá se mnichovský list.

VOLKSSTIMME z Magdeburgu se ptá: Co by Karl Lauterbach řekl o koronavirovém uzamčení, kdyby se nedávno nestal ministrem? Pravděpodobně okamžitě, bez prodlení. Jak to ale je, je oddaný semaforům a raději prosazuje drastické omezení trochu stranou. Logické to není, odborná komise zřízená vládou varovala před okamžitou uzávěrou. Semaforská koalice si ale netroufá lidem kazit Vánoce. Proč potřebuje odbornou radu, když je prostě ignorována?

Nebezpečí, že nová opatření přijdou příliš pozdě, vidí i STUTTGARTER ZEITUNG: "V Nizozemsku již probíhá rozsáhlá výluka. Samozřejmě můžete být toho názoru, že naši sousedé jsou hloupější než my, nebo můžete jednoduše dělat to, co nám odborníci radí. Příběh corony by nás měl naučit, že za každé zpoždění je třeba zaplatit všemi těžšími následnými opatřeními,“ zdůrazňuje list ze Stuttgartu.

"Bylo by opravdu lepší využít čas hned," apeluje RHEIN-ZEITUNG z Koblenze. "Když se lídři zemí setkají s kancléřem Olafem Scholzem, měli by okamžitě jednat. I když nechtějí zavřít všechno jako před rokem, musí se Spolkovou republikou zacházet, jako by to byl omikronový hotspot." Politicky odpovědní si ale kupují čas na přípravu klinik a kritické infrastruktury na několik příštích měsíců,“ tvrdí rýnský list.

FRANKFURTER RUNDSCHAU si stěžuje na nedostatek solidarity. "58 milionů lidí, kteří byli očkováni dvakrát, je velká většina. Mohou být očkováni a posíleni a také podpoří nová omezení kontaktu, o kterých rozhodly spolková a zemské vlády těsně před Vánocemi. V mnoha případech vyčerpaní a frustrovaní, ale vedeni absolutní vůlí, že tato pandemie skončí. Problém je: Velká většina nestačí dostat coronu pod kontrolu. Scholz, který je v boomu s jeho semaforovou vládou nechají však pandemickou situaci a s ní i možnost komplexního uzamčení vypršet, poznamenal frankfurtský deník.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

