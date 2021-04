Richard Seemann: Söder ještě nekapituloval

reklama

Prohlásila, že měla širokou škálu formátů, v nichž se rozhodovalo o kandidátech na kancléře, ale tvar, který byl tentokrát zvolen, je určitě ten, který je nejméně doporučován. Byla to vždy odpovědnost příslušného předsedy a to bylo také krédo Markuse Södera v době, kdy oba předsedali CDU a CSU. Nyní se to neudělalo nejlepším možným způsobem a zvlášť zodpovědně. Nedošlo na očekávání obou stran a obou předsedů že by došlo k dohodě na základě veřejné debaty. S touto situací bude nutno se vypořádat a uzavřít na základě analýzy především s pohledem dopředu.

Šéf CSU Markus Söder, který formálně podpořil kandidáta na kancléře Lascheta v sobotním hlavního bavorského listu Süddeutsche Zeitungu mezi řádky jasně naznačil, že bude nyní vhodnější znovu uvažovat, protože ho nepřesvědčily důvody kandidatury Lascheta na kancléře. V každém případě v tuto chvíli má dojem, že jeho kancléřská nabídka by byla šancí pro Unii. Podle průzkumu veřejnoprávní stanice ZDF nejen v celkovém hodnocení, ale i v obou sesterských unionistických stranách vysoce vede nad nynějším kandidátem. Důsledkem této situace průzkumy veřejného mínění pro vítězství CDU/CSU v nastávajících parlamentních volbách aktuálně kolabují. Södera to vůbec nepřekvapuje, že za této situace se stal „kandidát srdcí se stal stínovým kandidátem Unie“. Očekává, že Laschet by mohl dosáhnout 26. září výsledku maximálně blížícího se 35 procentům. Se zjevným potěšením Söder uvedl, že ho nepřesvědčují důvody kandidatury Armina Lascheta na kancléře.

V rozhovoru pro „Süddeutsche Zeitung“ Söder pokračoval, že přinejmenším v tuto chvíli má dojem, že jeho nabídka na kancléře by byla šanci pro CDU/CSU. Laschetova kandidatura nežene Unii dopředu, ale zjevně zpět, o čemž je pevně přesvědčen. Laschet je více kandidátem na kancléře za uhlí a ocel, zatím co on za digitalizaci, moderní formy energie a odlišné chápání demokracie. Po progresivních letech Merkelové není rozumné dělat politiku Helmuta Kohla z minulosti. Budoucí kabinet musí být naplněn stejně ženami i muži, více zástupců musí být z východoněmeckých spolkových zemí. Rovněž Laschetovi naléhavě doporučuje, aby nenaplňoval budoucí týmy jen „starými válečnými koňmi“. Naopak budoucí koalice: měla by být černá a zelená. Liberální FDP by byla sice snazším partnerem, ale Zelení jsou dnes největší opoziční stranou v Bundestagu a jsou schopni podílet se na příští vládě.

Vrátím se, o tom není pochyb, prohlásil na závěr Markus Söder a upozornil, že letošní parlamentní volby budou mít nejostřejší formu od roku 1998. Někteří politologové však poukazují, že nakonec vnitřními problémy rozložená CDU/CSU může skončit v opozici a vládnout bude v Berlíně koalice Společenství 90/Zelení, sociální demokraté, liberální Svobodní nebo strana Levice.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

