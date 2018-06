Rudolf Mládek. Merkelovou je už nutné izolovat

Já, Evropská unie vyrazím proti americkým clům, oznámila Merkelová. Výrok Merkelové je doslova signifikantní pro dnešní stav v Evropské unii. Zatímco předseda Evropské komise Juncker slibuje cestu do Washingtonu, aby urovnal nebo se alespoň pokusil urovnat vztahy s USA, nesoudná německá kancléřka Merkelová, ač nemá žádný mandát, jménem EU vyhlašuje USA obchodní válku.

Merkelová se činí seč může, aby Evropu zavlekla do hlubin obchodní válek, migrační okupace a lokálních konfliktů. Není ani vteřinu důvodu se s ní na této politice podílet. Jde o politiku zhoubnou.

G7 mohlo být zcela bez cel

Zcela bezcelní zónu pro G7 navrhl v Kanadě americký prezident Trump jejím účastníkům. (Představitelé zemí G6 jsou Kanada, Japonsko, Itálie, Francie, Německo, Británie a Evropská unie.) Řešení pro všechny spravedlivé. Proč o něj G6 neměla zájem? Protože dosavadní nerovnováha vzájemného obchodu v neprospěch USA této skupině velmi vyhovuje. A protože se Merkelová zbláznila stejně jako ten Hitler ve své době, vytáhla do obchodní války s USA. Že Američané obratem uvalí cla na německé automobily lze očekávat, a stejně tak lze očekávat, že brzy přijdou s diferencovanou celní politikou vůči jednotlivým státům EU. To bude krokem dalším.

Merkelovské Německo, původně Spolková republika Německo, zůstane v boji s USA osamoceno. Válka, ani ta obchodní, se s USA nedá jen tak vyhrát a obě strany pouze budou sčítat škody. Merkelová utrpí podstatně větší. Nepochybně se tato „Vůdkyně“ bude snažit ekonomicky zahojit v evropských německých neokoloniích, které si pomocí Lisabonské smlouvy a eura vystavila v EU. Čím dříve jí národy EU tuto politiku zbourají, tím lépe. Včera bylo pozdě.

Merkelovou je nutné už izolovat

Nejen zcela nesmyslná obchodní politika Merkelové si nezaslouží následování. O té její hrůzné migrační se napsalo a ještě napíše spousta hrůz. Pokud naivní a předčasné jásání některých politiků po výroku Merkelové, že kvóty na migranty byly chybou ukazuje, jak mnozí této nepoctivé, prolhané a nečestné političce opět naletěli. S prominutím, jako malí haranti.

Výrok by měl smysl, pokud by k němu Merkelová doplnila, že chybné poznání bude základem pro Dublin IV. Nic takového ale neřekla. Když budou nesmyslné kvóty nahrazeny mechanismem trvalého přerozdělování s extrémními pokutami za nepřijímání ekonomických migrantů, tak nejenže se špatný stav nezmění, ale ještě se zhorší.

Ministr vnitra Itálie Salvini odmítl vpustit loď s migranty, nabranými u libyjského pobřeží podivnými „záchranáři“ do svých přístavů. První krok k ukončení nesmyslné politiky Berlína byl učiněn. Je nutné učinit i kroky další. Bylo by dobré, kdyby i mnozí čeští politici si to konečně uvědomili.

autor: PV