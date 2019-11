Rudolf Mládek: Obětující se prezident? Ale to snad ne

Generál Petr Pavel: „Budu kandidovat na prezidenta, pokud to bude potřeba, za vstup do KSČ se nestydím. „Když uvidím potřebu udělat něco jako zodpovědný občan, tak se jí nevyhnu,“ říká dále Pavel. Připomeneme, že po absolvování Vojenského gymnázia Jana Žižky z Trocnova v Opavě pokračoval Pavel studiem na Vysoké škole pozemního vojska ve Vyškově, kterou ukončil v roce 1983.

Výroky Pavla patří mezi sporné. Za KSČ se nestydí a sebe prohlašuje za zodpovědného občana. To se jako „zodpovědný občan“ se Pavel přihlásil už na vojenské gymnázium? Všichni jsme věděli, že československá armáda podléhala politickému velení z Moskvy a nebyla primárně určena na ochranu národů a našich občanů, ale na ochranu zájmů tehdejšího Sovětského svazu. To musel vědět i Pavel a jeho rodiče, když se na vojenské gymnázium hlásil. A to by jen tak někdo neudělal. Že si Pavel „umyl“ minulost službou v NATO je možná mediálně použitelné, ale lidsky těžko. A tvářit se, že přijme kandidaturu na prezidenta, (kterou by jak se zdá normálně nechtěl,) protože to pokládá za občanskou povinnost je mimořádně směšné. Takového prezidenta si fakt nezasloužíme.

Musíme věřit, že zájemci o Pražský hrad vyrukují s lepšími důvod a nejenom s pokrytectvím své údajné oběti či antizemanovskou rétorikou. Mluví se o tom, že by se „novou českou Čaputovou“ mohla stát státní zástupkyně Lenka Bradáčová, proslavená polapením Davida Ratha. Získá-li fi-nanční podporu, její šance budou nemalé.

Špitá se dále mezi prostým lidem, že dvojice hlavních hradních hybatelů plánuje založit jakési nové „zeman-ovce“, opět s cílem prosadit svého kandidáta a dále nerušeně působit v hradních chodbách a komnatách. Jenomže to, co vyšlo jednou, se podruhé podařit nemusí a uchazeči o tuto nominaci, kteří už Hrad dnes navštěvují, žádnou jistotu volby nemají. A je otázkou, zda doporučení úřadující-ho prezidenta Zemana pro jména Dlouhý či Středula nebyla spíše polibkem smrti, než podporou.

O Hrad se může také ucházel současný premiér Babiš a to vyvolává v opozici zděšení apokalyptických rozměrů. Není divu. Neschopnost opozice je přímo čítanková. A máme zde i otazník u zatím mlčícího Klause mladšího a ani toho opozice rozhodně podporovat nehodlá. Ke vší hrůze opozice si k tomu všemu podnikatel Kellner koupil TV NOVA…

A tak opozice, už dnes připomínající trosky Titaniku, vytáhla do boje s údajnou shodou na svém jediném budoucím kandidátovi. Ten by sice matematicky mohl uspět, ale nikdo nevěří tomu, že by se ti, co stojí v čele jednotlivých stran a hnutí byli schopni se na čemkoliv domluvit. A bude-li jejich kandidátem Pavel, tak snad i ten Kalousek by byl úspěšnější. Nebo nebyl. Nehodící si škrtněte.

Spíše to vypadá na souboj Babiš - Bradáčová, pokud samozřejmě státní zástupkyně na to kývne a premiér rovněž. Když ani jeden, pak vyhraje ten, kdo bude mít dostatečnou motivaci i finanční zá-zemí pro celou kampaň. Ale pokud jakýkoliv startující hlásá, že jde učinit „občanskou oběť a snad i prosazovat údajnou liberální, proevropskou politiku, pak musí počítat s tím, že provařenost těchto pojmů odradí i toho voliče, jehož hlas by jinak mohl získat. Ano, prezidentská hra se hraje už dnes, protože úspěch se přikloní vždy k těm lépe připraveným. A i finančně lépe zajištěným, ale to už čte-nář dobře ví…

Rudolf Mládek

Psali jsme: VIDEO Tolik umělců! Sednete si na zadek? Milion chvilek nahrál píseň. S výhrůžkou Zemanovi s Babišem „Zemanovi utírají pusu!“ Generál Pavel promluvil. O Hradu i své minulosti. A je zle, velmi zle Demokracie je námaha, vzkazuje k výročí Petr Pithart. A vyprávěl: Kdyby nepřeběhl Čalfa, Havel by prezidentem nebyl Ať udělá Zeman cokoliv, pro ně to bude špatně. Už slyším Němcovou. Generál Blaško promluvil také o Pirátech a dýmce hašiše

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.