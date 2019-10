Růžena Chrasteková: My můžeme všechno, vy nesmíte na nic ani pomýšlet

Protože jsou to zárodky fašizmu, totalitářského řízení věcí veřejných, kde platí absolutní moc těm, kteří z nějakého zvráceného pocitu mají za to, že oni a jenom oni budou rozhodovat, kdy, kde a jak se něco smí. Samozřejmě oni smí. A co je přísně zapovězeno všem ostatním, které oni považují za své odpůrce, přímo nepřátele.

Není to tak dlouho, když na náměstích řičelo pár tisíc demonstrantů, záhy srocených pod vedením nějakého obskurního spolku, prezentovaného nedostudovaným teologem v nahnědlé košilce, že ministryní spravedlnosti se nesmí stát paní Marie Benešová, protože ... No protože má nahradit odvolaného ministra (sic!), což byla a je pořád nehorázná lež, kterou Piráti dál bezostyšně všude vypráví. Předchozí ministr spravedlnosti totiž podal sám demisi, sám a z vlastního rozhodnutí se postu vzdal. Piráti vůbec rádi a často s drzými, až spratkovitě arogantními úšklebky lžou. Jejich poslanec např. ve svém projevu v Parlamentu, několik dnů po pravomocném zrušení trestního stáhání premiéra Andreje Babiše dozorujícím státním zástupcem a jeho nadřízeným, mluvil na mikrofony o premiérovi jako o trestně stíhaném.

Lhal, sprostě lhal, ale - no a co, oni, Piráti, si myslí, že si to prostě mohou dovolit.

Zpět k paní ministryně Benešové. Demostrace byly, mimo jiné (hlavně k odstranění premiéra Babiše a prezidenta Zemana), za nezávislou justici, řečníky na tribunách podněcovaný až fanatizovaný dav řičel, že Benešová ne, protože by udělala jako ministryně to anebo ono, hlavně že by odvolala nejvyššího státního zástupce, čímž by prý ovlivňovala smyšlenou kauzu Čapí hnízdo. Nic z toho se, samozřejmě nestalo, teda kromě toho, že ministryní paní Benešová jmenována byla. Oni ale předsudečně "věděli", co by udělala, co údajně chce udělat. Prostě si vymysleli něco, proti čemu vzápětí, ihned, bez odkladu (počkání si, jestli to opravdu udělá) začali vehementně protestovat. Taková zákeřná, podlá manipulace s těmi pár tisícovkami, pozděli i s pár stovkami tisíců demonstrantů na Letné.

Když ono se tak krásně řve proti něčemu, lhostejno čemu, ale hlavně PROTI. Nic pozitivního, žádný program, myšlenka, vize PRO něco. Pro cokoliv, ale na to tihle destrukčníci nemají, oni se pokoušejí bořit, rozbíjet, destabilizovat. Odvolávat, svrhávat, odstraňovat řádně, svobodně a demokraticky zvolené. Záminku, smyšlený problém, vykonstruovaný důvod, to vše se pod taktovkou scénáristů a pravých autorů té celé, bezesporu promyšlené, startovací šaškárny, najde při snaze prosadit jejich cíl.

Český Majdan, nějaká barevná, zlatá prý i nás, revoluce a svržení nejvyšších zvolených ústavních činitelů nevyšlo. Česká holubičí povaha ale, sametové řešení, naštěstí, nedovolilo nic z toho, byť i na té Letné se z tribuny agresívně ozývalo a vyzývalo k dělání nějakého "bordelu". Marně, zaplať přírodo, ani ten Banga s nevymáchanými ústy nic nezmohl.

A tak se pokračuje jinak. Justice už není bráněna, volání po zachování nezávislosti státních zástupců, zejména toho nejvyššího (který už nesměle sám volá po tom, aby to měl na věčné časy) umlklo. Naopak, dnes už se Nejvyššímu státnímu zástupci píší dopisy, vyzývá a vzývá se, aby rozhodl tak, jak si oni přejí. Oni Piráti, tentokrát, ale za nimi jsou téměř očividně nastoupeni ti tribuni z demonstrací a vlastně celá nenávistná opozice. (ZDE.)

Protože tentokrát si oni myslí, že mohou, dokonce mají právo, žádat, důrazně, aby ten nejvyšší ze státních zástupců rozhodl tak, jak si oni přejí. Že tím zpochybňují, chtějí zvrátit rozhodnutí těch jiných státních zástupců, jim přijde normální a neškodné, dokonce žádoucí. Protože ti nerozhodli tak, jak oni si přejí. To už najednou není ovlivňování, zpochybňování nezávislosti státních zástupců. To je plnění jejich přání, pokračování v realizaci, na Letné nepovedeném, scénaři Majdanu, svrhávání a odstraňování jimi nevolených. Většina, která volila jak volila, je pro ně nezajímavá, je to jenom lůza, to oni jsou vyvoleni, myslí si, oni jediní mají právo tady o všem rozhodovat.

Ty reminiscence, vzpomínání, které jsou pořád, v podstatě napořád, ve většině z nás, co pamatují ještě režim minulý, by nás měly varovat. Před těmito hlasateli té jediné, správné a žádoucí pravdě, té jejich, kdy si vše dovedou zdůvodnit, omluvit nějakými jejich vyššími zájmy, které vydávají za zájmy všech.

S drzými čely a vyšlebenou arogancí dovedou mistrně lhát, popřít svoje vlastní požadavky z nedávna, měřit metrem, který si sami vyrobili a přizpůsobili svým moci a vlády chtivým cílům, hřímat a burcovat, podněcovat a manipulovat hrstkami věčně nespokojených, aby jim stejně potom ukázali dlouhý nos. Protože je přestanou potřebovat.

Protože si myslí, že mohou, že ta demokracie a svoboda je jenom jejich.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

