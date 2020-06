Růžena Chrasteková: Politické fosilie se cpou do Senátu

reklama

Ale daňový poplatník jim přec zaplatí víc jak blahobytné kapesné k nemalému důchodu, také si mohou polehtávat svá zbytnělá ega, navíc mohou semo tamo házet vidle do řízení státu a podávat trestní oznámení na prezidenta republiky.

„Jsem starý na to, abych začínal novou politickou kariéru ...", říká další nový kandidát na sesličku v marném, zbytečném a drahém Senátu, takto vskutku odkladišti vysloužilých, povětšinou nachvalně známých politiků, Michael Žantovský. ZDE

Snad kouzlem nechtěného sdělil tento politický důchodce, jak to ve skutečnosti je a jaké "hodnoty" přináší pro naši zemi tato zbytná, zbytečná a ve své podstatě škodící imstituce. Všechny ty plané a lhavé proklamace senátorů a čekatelů na senátorskou sesličku, že Senát je pojistkou demokracie, může v praxi, každodenním životě, vidět a slyšet běžný, řadový občan. Pozorovat, jak rádoby slovutní senátoři po té demokracii, kterou mají plná ústa, šlapou, nerespektují ji, jak jim v žádném případku nejde o blaho a prosperitu naší krásné země a jejich občanů, ale jen a jen o blaho a plné měšce své vlastní. Jak navíc škodolibě a kazisvětsky zasahují do všeho, co je prospěšné a dobré pro tuto zemi, jak se mstí zlostně těm nejvyšším politikům, kteří vyhráli volby a vedou stát, především prezidentovi a premiérovi republiky.

Čím dál tím víc se naši zbytní senátoři hrají na svém vlastním prohnojeném písečku, předstítají, že jsou vlastne oni ti, co tady o všem rozhodují, dělají si takovou nějakou svoji alternativní politiku státu, viz poslední ostudné a odsouzeníhodné jednání nedůstojného a až jednoduchého předsedu Senátu Vystrčila a jeho oznámená truccesta na Tchaj-wan.

Vždyť to zase ten daňový poplatník, občan, zaplatí, že ...

Naprostá většina občanů těmito politickými vysloužilci, marnými senátory, pohrdá a je stále víc a víc těch, kteří se i začínají oprávněně hněvat na to, že tito, doslova, vyžírky a paraziti i v této době, kdy je třeba financí na jiné, mnohem důležitější a smysluplné věci, utrácejí na své justpodnikající výlety a ještě si arogantně žádají o vládní letadlo. Ty peníze, které tento jejich naprosto zbytečný a nikým z nyjvyšších ústavních činitelů nedoporučovaný výlet bude stát, by jistě přivítali ti chudáci vytopení posledními bleskovými povodněni. Jenomže to je nedůstojnému paňáci Vystrčilovi zcela zřejmě u prodložených zad a stejně si zlostně dupe nožkou a pisklavě vykřikuje, jak on, já já já tam stejně poletím, protože chci, chci a chci. On ten darebný člověk opravdu nemusí počítat groše, vždyť jich má přehršel, vždyť mu je daňový poplatník pořád sype. Těm lidem, co jim některým ani ty holé zdi nezbyly, těm mnohdy ani ty pojišťovny žádný grošík nepřidají, protože třeba proto, že ta voda nepřišla zvrchu, ale z boku ...

Tihle jáchcisti, především z řad modrých strak, nechvalně proslulé strany, která se před roky vezla na vrcholu politiky a silně svého prvenství dokázala využít a hlavně zneužít k tunelování našeho státu, se ale jen tak nevzdávají a urputně se chtějí, v různých pozicích, přisávat na státní kasu pořád. I v těch senátorských funkcičkách. Aby mohli dál škodit, destabilizovat společnost, opět si nějak odkloňovat z měšce všech.

Kromě amerikofila Žantovského, který si s Havlem pěkně po listopadu 89 tady zařádil na Hradě i v podhradí, si už brousí chrup a vyhlazuje pozadí na senátorské křesílko i Mirka Stojednička Němcová a, považte, ona to dokonce bere jako odrazový můstek ma prezidentský trůn. A v tom tažení za novými funkcemi ještě nezapomene plivat kolem sebe a drze, arogantně mluvit za LID. ZDE Zpochybňovat a nerespektovat demokratickou parlamentní volbu. Inu, zase s plnou ... pusou demokracie, jak jinak.

Takto se nám klubou další rádobysenátoři, z této skupiny bývalých, odejítích politiků, takto si chtějí zabezpečit víc jak blahobytné stáří na účet daňových poplatníků a jako poděkování ještě škodit naší krásné zemi.

Nepodceňujme volby do Senátů, byť je zbytečný a zbytný, škodící. Protože tihle doslova škodiči své skalné voliče, ač je jich jak šafránu, mají a naše neúčast jim umožní, aby byli zvoleni. Jim ta deseti procentní účast na to stačí. Když už ten Senát marný máme, také hlavně zásluhou Havla a Žantovského (jak byli prozíraví už tenkrát, že?) a nejde ho zrušit, protože to by s tím museli oni, senátoři, souhlasit, tak ať tam jsou konečně alespoň slušní a normální lidé, ne tihle.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

