Růžena Chrasteková: Už není zástupnou otázkou "proč", už se hledají cesty "jak"

Kdyby to nebylo tak uboze primitivní až, byla by to taková smutná tragédie dosáhnutí politického dna, podlosti a vývěru holé, čiré nenávisti poražených a také odejitích politiků, kteří se svoji zlobu a frustraci z nevládnutí už ani nesnaží nikterak skrývat.

Bezuzdná štvanice na prezidenta a premiéra republiky, organizovaná a hutně živená jejich poraženými politickými soupeři, dostává nové, jiné rozměry.

Už tihle nevítězové ani nepovažují za nutné předstírat své falešné svaté rozhořčení nad jimi smyšlenými, vykonstruovanými důvody, už prostě jenom hledají cesty, jak.

O to víc je jejich odkopání se tristnější, obskurnější, jednoduše hnusnější i pro laickou veřejnost, politikou se vesměs nezabývající. Už ani nemávají pomyslně Ústavou tak intenzivně (pravda, někteří jejich pohůnci se ji, tu Ústavu ČR, nerozpakují demonstrativně trhat na pitoreskních, směšných až, nenávistných dýchánkách na Hradčanském náměstí), v absurdní a smyšlené snaze bránit ji před ještě absurdnějším a fantasmagorickém, údajném porušování ze strany pana prezidenta. Protože i přes co nejdůraznější tvrzení zástupů podivných, hlavně nenávistných k prezidentovi, ústavních a jiných právníků a politologů, které si zverbovala ČT, aby úderně přesvědčovali občanstvo, že prezident republiky je strašlivý porušovač Ústavy, se našlo několik opravdu odborníků, kteří to poklidně, ale s o to větší erudicí a vskutku odbornou znalostí vyvrátili.

Takže tudyma cesta zapeklitá, hledali naši rádcové, hledali, až zase přišli na další zhůvěřilost. Svrhneme ho, toho ďábla největšího, pro neschopnost vykonávat úřad! Jak příznačné, že na to přišel evidentně všehoschopný, svého času podvodný doktor, který za tuto svoji vcelku tenkrát neškodnou sviňárničku s neoprávněným používáním akademického titulu, musel vysmahnout z vlády. Jo, lidé si pamatují víc, než by si mnozí politici, i ti bývalí, přáli.

Že tato jejich nově nalezená cesta je už ale, s prominutím, sviňárna jedna z největších, že to je žumpa jejich zvráceného myšlení, vysublimovaná z proher a neúspěchů v nenávist, je nabíledni. Oni už naprosto ztratili jakékoliv zábrany, elementární, obyčejnou lidskou slušnost, o nějaké politické kultuře nemluvě. A že jí mají mnohdy plnou tu svoji křivou, falešnou ..., no ústa.

Premiéra se jim, s největší pravděpodobností, také nepodařilo navléct do pracně vyrobené smyčky politických podrazů, zhmotněných v řadě udání, trestních oznámení za smyšlené, údajné a nedoložené zlé skutky, a že si jich vymysleli kupu! Ale furt to nevzdávají. Před soud s ním, zkoušejí to zcela otevřeným nátlakem, ovlivňováním státních zástupců. Hlavně že zinscenovali demonstrace, na kterých se hlasitě řičelo za nezávislost justice, pokrytci darebáčtí.

Pravda, šarvátku v tom svém svatém boji, tažení za znovunabytí koryt, jakoby vyhráli, premiéra před soud dostali, byť absurdnější a zhůvěřilejší důvod by jeden těžko pohledal. Nějaká paní (Kalouskova kamarádka, co se s ním i ráda fotí), už dva dny hvězdná hrdinka ČT, jak jí tato naše (jejich) veřejnoprávní televize prezentuje, dosáhla rozsudku, dle kterého se jí premiér má omluvit. Za to, že někde řekl o demonstrantech (o existeci té paní neměl ani tušení), že jsou placeni za své demonstrování, jak byl informován. No považte, takový zločin, málen ne hrdelní! A je ráda, prý, ona by byla ráda i kdyby prohrála, protože vítězstvím, jak hrdě pravila, je už jenom to, že našeho premiéra před ten soud dostala. No není to hrdinství?

Jenom už tak na závěr - co se stalo tomu člověku (no ...), který zcela vážně, otevřeně a přes hromadná veřejná média vyhrožoval smrtí prezidentu republiky, podněcoval k jeho podřezání? Neměla justice a orgány činné v trestním řízení, zrovna nějaké volno nebo dovolenou? Nevím, jen se ptám...

Jo, cesty jsou různé, radši ani nemyslet, kam některé vedou. Tyto do Říma ale určitě ne.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Růžena Chrasteková: Poručíme ... všem. Vládě, státním zástupcům, soudům... Růžena Chrasteková: Co by nás čekalo, kdyby vyhrála zlovolná z nouze koalice dnešní opozice Růžena Chrasteková: Když ústavní právník lže ve veřejnoprávní ČT Růžena Chrasteková: Brutálně sprostá Sommerová, toužící po diktatuře menšiny

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV