Stanislav Křeček: Znovu Mlýny

O problematice nepovolených staveb u jihomoravských Novomlýnských nádržích, které nejen porušují snad všechny předpisy, které pro stavby a ochranu životního prostředí platí, ale ohrožují i kvalitu vody v samotných Novomlýnských nádržích, se všemi představitelnými důsledky, se nedávno psalo a hovořilo dost. V souvislosti se současným stavem stavebního zákona však nedosti. By-li staré úředpisy neúčinné, budou nové lepší? Má to větší význam než jen nějaká „černá stavba“. Jsou totiž dokladem známého rčení, že právo funguje jen v dobrých časech a je-li porušováno hromadně, stává se (téměř) nevymahatelným. Je zde více než tisícovka staveb od přístaveb k obytným přívěsům, přes nejrůznější rekreační stavby až po regulérní rodinné domy. Které bez jakéhokoliv stavebního nebo územního rozhodnutí zde vyrůstají více než dvacet let. Na polích a zahradách soukromých osob které za stavby, které na jejich pozemcích s jejich souhlasem a jistě nikoliv zdarma vznikly, nenesou žádnou odpovědnost, protože vlastník -jak se soudí jen u nás – si se svým majetkem může dělat co chce.

Kdo za tento stav může ? Stavební úřady v malých obcích pravidla obsazených jedním pracovníkem, kterých se nikdo na nic neptal a kde kdo vesele stavěl, okresní úřad a jeho odbor životního prostředí, kteří přihlížely, krajský úřad, příliš vzdálený? Nebo prostě neochota občanů respektovat platné zákony a platná pravidla? Přání chtít si také s dětmi užít sluníčka u vody i v prkenné boudě za pár korun, kterou by mě nikdo jinak nechválil když nemám na lepší? Nebo jen to, že pro mne nic neplatí, mohu si dělat co chci, jde jen o moje a veřejný zájem mne nezajímá ? Návodné jednání pro ostatní „stavitele v rekreačních oblastech“? Asi od každého něco…

Co teď? Pokus o násilné odstranění staveb, které nemohou být podle platných předpisů nikdy zkolaudovány? Ale které občané dvacet let užívali sice bez souhlasu, ale nikoliv bez vědomí úřadů? S odvoláními,soudními spory se stovkami občanů. Práce pro desítky úředníků na mnoho let. Při dnešním stavu stavebního zákona? Prakticky nemožné…

Probuzené vědomí občanské odpovědnosti? Generální amnestie pro všechny, kteří alespoň vybudují septiky a zabrání úniku odpadních vod? Nejsou jen Novomlýnské nádrže. Ale také mlýny, které semelou zákony, spravedlnost, práva a povinnosti občanů. Co z nich vypadne to opravdu nevím.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

