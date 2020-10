Stanislav Zapletal: Prozřel po včerejšku Kubík?

reklama

Obávám se, že vím proč.

Protože moc spěchal.

Když zjistil, že se na ČT neobjevil pan Prymula, jak bylo slíbeno, rozhodl se ho nahradit. Hle jak se některými výroky pod svým portrétem na Seznamu Zprávy včera dopoledne ve svém článku zaskvěl:

"Ano, máme v čele vlády nekompetentního sraba, který i když pronáší v připravených projevech věty o „přebírání jasné odpovědnosti“, tak si ve skutečnosti nikdy žádnou odpovědnost nepřipouští. A teď spoléhá, že za rok ve sněmovních volbách ho jeho voliči podrží.

Stát se to jistě může a zatím ani žádný průzkum nenaznačil, že by volby vůbec mohl vyhrát někdo jiný. Ale to, že je Babiš slaboučkým a slabošským premiérem, je jasné už teď, ať volby za rok dopadnou jakkoli."

Bez ohledu na to, jakého máme premiéra, musíme omezit setkávání s ostatními lidmi. Nosit roušky všude tam, kde to dává smysl. Nevystavovat sebe ani druhé zbytečnému riziku přenosu viru. Neposílat dočasně děti do škol, kde se nákaza šíří všemi směry, tedy mezi učiteli, žáky a následně i mezi ostatními členy jejich rodin. Nechodit s přáteli do restaurací, hospod, stejně tak do divadel, kin, bazénů… To všechno se dá (musí!) zvládnout. Dočasně. A věřme, že i s kompenzacemi pro všechny, koho nová situace připravuje o živobytí.

Z pana Kubíka se tak zachránce národa. Někdo to přece po tom hrozném Babišovi vzít musel.

A večer přišla sprcha. S mudrováním přišel příliš brzy. Z opožděného vystoupení pana Prymuly se vyklubala sekyra na novinářské chudáky. V Seznamu i v České televizi. Ukázalo se, že premiér uváděl oprávněně, že v korokrizi rozhodoval tak, jak mu bylo hygieniky doporučeno. Pan Prymula se ve svém projevu omluvil, že měl jednat v jistém okamžiku rozhodněji. Jistěže, byl jsem ředitelem, vím že nejvyšší šéf v dobře fungující organizaci ručí za všechno, nicméně jakmile má někdo z vedení definovanou odpovědnost za jistou záležitost odpovídá za ni především on. To pan Kubík zřejmě neví, (kde by k tomu také přišel), a tak by chtěl mít z Babiše hygienika. Když ve svém článku láteřil v rámci pěstované štvanice na premiéra jako na něj štve Seznam už několik let úplně zapomněl, že hlavní slovo v koronavirové krizi musí mít odborníci. Takovými maličkostmi se však pan Kubík nezabýává. To by mu jednak musela prasknout hlava, jednak by nenapsal ani článek. To by těch postav, proti nimž Seznam štve, bylo moc. Nejdřív je přece třeba dostat z politiky premiéra. Sice špinavě, nicméně co se dá dělat, když to jinak nejde. Že! Nezbývá, než postupovat férovo a spravedlivo! Svobodně a demokraticky.

Ráno se stanovil pan Kubík hlasatelem postupu proti koronaviru, tedy národním spasitelem - a večer bylo po slávě. Ukázalo se, že kolem premiéra a ministra zdravotnictví se celý den točily nejpovolanější hlavy, dokonce ze zahraničí.

A tak se stalo, že dnes jsou články na Seznam Zprávy nevýrazné. Jako by nastal splín. Jako při kocovině. Ze zachránce národa se stal novinářský šašek.

Je ale dnes ta politika zajímavá!

