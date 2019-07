Štěpán Křeček: Čínská ekonomika rostla nejpomaleji za 27 let

„Přestože čínská ekonomika zpomaluje, stále by v letošním roce měla růst dvakrát rychleji než ekonomika Spojených států, a dokonce čtyřikrát rychleji než ekonomika Evropské unie. Čína tak i nadále bude hospodářsky dohánět euroamerickou civilizaci,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostl hrubý domácí produkt Číny o 6,2 procenta. Meziroční tempo růstu HDP se dostalo na nejnižší úroveň od začátku roku 1992. Čínskou ekonomiku poškozují obchodní války ze Spojenými státy. Rovněž se ukazuje, že úroveň čínské ekonomiky je již na relativně vysoké úrovni, z které se dynamického růstu dosahuje obtížněji.

Druhá největší ekonomika světa má stále dražší pracovní sílu. To motivuje investory přesouvat výrobu do jiných zemí, kde mají nižší náklady. Čína se začala orientovat na výrobu s vyšší přidanou hodnotou. Nicméně existují podezření, že při tom porušuje práva týkající se duševního vlastnictví. Z pohledu Spojených států není takové chování férové. Americké firmy masivně investuje do výzkumu a vývoje. Nové poznatky jsou následně kopírovány čínskými firmami, které se však patřičně nepodílejí na nákladech.

V druhé polovině letošního roku by čínská ekonomika mohla ještě mírně zpomalit. Pravděpodobně tomu nezabrání ani vládní opatření, která mají stimulovat ekonomiku. Jedná se hlavně o snížení povinných minimálních rezerv bank, které umožňuje pumpovat do ekonomiky více finančních prostředků. Vláda se rovněž snaží navyšovat růst hrubého domácího produktu skrze fiskální stimuly. Čínská ekonomika je však zatížena negativním sentimentem, který se pravděpodobně nepodaří odstranit, dokud nedojde k ukončení obchodních válek se Spojenými státy.

Psali jsme: Štěpán Křeček: Spotřebitelské ceny vzrostly o 2,7 procenta. Dovolené zdražily o 6,2 procenta Štěpán Křeček: Ropa zdražuje. Pohonné hmoty zlevňují. Trend se začíná obracet Štěpán Křeček: Vyšší růst důchodů zatíží státní rozpočet Štěpán Křeček: Průmysl se zatím ubránil německé nákaze, bytů bylo v květnu dokončeno jen 2562

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV