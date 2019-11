Štěpán Křeček: Ekonomiku Hongkongu může povzbudit čínský gigant Alibaba

„Společnost Alibaba Group pravděpodobně investuje peníze z prodeje akcií na hongkongské burze do rozvoje čínského trhu. Hlavní strategií společnosti je rozšířit elektronický prodej mimo velká čínská města do méně rozvinutých oblastí. Tím by mohlo být osloveno mnoho desítek milionů nových zákazníků,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Čínská společnost Alibaba Group pravděpodobně zahájí prodej akcií na hongkongské burze. Očekává se, že obchody vystoupají k úrovni 13,4 miliardy dolarů. Tato událost by mohla povzbudit hongkongskou ekonomiku, kterou trápí obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou i pouliční demonstrace. Hongkongská ekonomika se momentálně nachází po deseti letech prosperity ve stavu recese.

Protesty v ulicích mohou prodej akcií Alibaba Group na hongkongské burze oddálit na neurčito. Aktuálně se počítá se zahájením prodejů ve čtvrtek, nicméně v případě pokračování pouličních potyček se uvažuje o odsunu termínu. K tomu již došlo v srpnu letošního roku a hrozí, že se scénář bude opakovat.

Investoři očekávají, že by akcie Alibaba Group v Hongkongu mohly být nabízeny se slevou až 5 procent proti cenám na burze v New Yorku. Alibaba Group drží světový rekord ve velikosti první veřejné nabídky akcií (IPO). Ten získala ve Spojených státech v roce 2014, když vydala akcie za 25 miliard dolarů. Dosavadní rekord by v brzké době mohla překonat ropná společnost Saudi Aramco, která bude vstupovat na burzu.

V letošním roce akcie Alibaba Group v New Yorku vzrostly o 36,4 procenta. Index Hang Seng, který je hlavním ukazatelem celkové výkonnosti trhu v Hongkongu, roste výrazně pomaleji. Vstup Alibaba Group na hongkongskou burzu by tamnímu indexu mohl výrazně pomoci a v konečném důsledku by podpořil celou hongkongskou ekonomiku.

