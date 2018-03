Štěpán Křeček: Zemřel Erivan Haub. Svět na něj bude vzpomínat jako na prvního ekologického podnikatele

Ve věku 85 let zemřel Erivan Haub, jeden z nejbohatších lidí v Německu. Erivan Haub byl vzdělaný člověk, který většinu svého profesního života zasvětil rodinné skupině Tengelmann.

„Erivan Haub byl úspěšným podnikatelem, který dokázal vybudovat síť řetězců napříč všemi obory. Pan Haub přitom bral ohled na životní prostředí a stal se průkopníkem v otázkách společenské odpovědnosti firem,“ říká hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Ve věku 85 let zemřel Erivan Haub, jeden z nejbohatších lidí v Německu. Erivan Haub byl vzdělaný člověk, který většinu svého profesního života zasvětil rodinné skupině Tengelmann. Pan Haub dokázal rozšířit aktivity Tengelmann do zahraničí a budoval prestižní síť značek, která zahrnovala například řetězce Plus, Obi či KiK. Majetek Erivana Hauba je odhadován na více než 5 miliard dolarů.

Erivan Haub se do historie zapsal jako člověk, který propojil podnikání s otázkami ekologie a životního prostředí. Díky panu Haubovi byl popularizován a následně rozšířen bezolovnatý benzín. Erivan Haub také odmítal distribuovat želvy a žáby jako potraviny do svých řetězců. Za tyto činy získal jako první ocenění ekologického manažera roku.

