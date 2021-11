Václav Hošek: Už zase nejsou lidi

reklama

Je to samozřejmě obstrukce a nemohu říct, že by mi to dávalo praktický význam, ovšem je zajímavé sledovat reakce postižených. Hygienici okamžitě díky tomu nalezli důvod, proč nefunguje trasování. Ono pořádně nefunguje od samého začátku, ale nyní se konečně zjistilo proč. Je to tím, že Daniel Landa a jeho příznivci hygieniky zahltili dotazy. Nyní. Nikoliv před půl rokem, před rokem.

Obstrukce nejsou nic nového. Ostatně, poslanci to z parlamentní praxe dobře znají. Sám jsem pracoval čtvrt století ve státní a komunální správě, vůči níž to čas od času taky někdo zkouší. Řešením rozhodně není podávání trestního oznámení, jak je v našich krajích dobrým zvykem. Chce to jen trochu chytrosti. Ovšem k tomu je zapotřebí také chytrých lidí. Jsou takoví ve vedení našeho státu, našich ministerstev, v čele hygieniků? Co myslíte?

Jenže do věci se následně vložil ministr zdravotnictví a na pana Landu podal trestní oznámení. Jak jinak, že? Nepochybuji o tom (a vsadím na to svou čepici), že pan Landa je nejenom lepší zpěvák, než pan ministr, ale že je to i chytrý člověk a nikde veřejně nevyslovil nic, co by dávalo právní důvod pro trestní oznámení. Takže pan ministr jenom plácnul do vody a mlží. Kromě toho ještě zbytečně zatěžuje soudní systém, který je již tak hodně zaplevelen spoustou pitomostí. A nikoliv poprvé.

Možná by bylo nejlepší, kdyby se pan ministr už konečně přesunul do země tisíců jezer, kde může vesele zpívat sobům, vlkům a medvědům. Bude na to mít klid, protože ti na něj určitě žádné obstrukce zkoušet nebudou.

A hygienici? S trochou škodolibosti si rýpnu. Kdyby nelítali po hospodách, nebuzerovali již tak dost zoufalé hospodské a nehonili lidi jako podezřelé z rozšiřování nákazy, přičemž minimálně 99 procent z nich je zdravých (a zkuste mi to vyvrátit), měli by na trasování času dost.

Ale to je ode mne jedovatost, že? Vždyť příčina krachu je již známa.

