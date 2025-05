Ministr Stanjura: 8 miliard na podporu sportu

8 miliard je částka, kterou vláda v letošním státním rozpočtu vyčlenila na podporu sportu. Je to o 1 miliardu více než loni, a připočítat musíme ještě další bezmála miliardu, která od státu prostřednictvím jednotlivých resortů zamířila do obnovy sportovišť v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, které byly poničeny loňskými povodněmi. Podpora sportu je pro současnou vládu investicí. Za mě osobně vidím priority podpory státu v této oblasti hlavně v tom, abychom uměli odměnit a ocenit zejména trenéry mládeže. Ti jsou totiž klíčoví, protože pomáhají najít dětem a mladým vztah ke sportu a budovat zdravé pohybové návyky. Kromě dobrých sportovních výsledků bychom měli mít i ambici, aby mělo co nejvíce našich občanů, bez ohledu na věk, kde sportovat, a aby se jich do pohybových aktivit zapojilo co nejvíce. Takový byl ve zkratce můj příspěvek na dnešní Národní konferenci o podpoře sportu a pohybu, kterou v Praze uspořádala Národní sportovní agentura.

