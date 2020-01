Vladimír Pelc: Glosář k 1. týdnu '20

Zde drobné poznámky na lem našeho politického dění, k upřesnění jeho významu; podle výběru autora. Nemusí jít jen o produkty uplynulých týdnů.

Není nad nezávislou a seriózní justici

V ČR prý prominentní vězni nejsou. Ani ti opační. Kdepak. Systém se ke všem chová stejně. Na případech odsouzených M. Dalíka a D. Ratha je přece serióznost systému zcela zřejmá. Dotvrzuje to přece třeba případ Marka Dalíka: Lobbyista byl místo v base většinou v papučích a v luxusním znojemském penzionu U Císaře Zikmunda, patřícím jeho matce. Prý tam dřel jako údržbář – má na to přece kvalifikaci, že; za minulá léta takto kroutil vězení jako jediný z odsouzených. Tedy pokud neměl z basy dovolenou, ale to jenom v létě a celkem jenom čtyřicet dnů. Z penzionu ale musel, chudák, do nedaleké věznice chodit spát. Serióznost se nyní projevila i v případě odsouzeného Davida Ratha: Žádnou protekci mít také nesmí, že, a proto Lenka Bradáčová, vrchní státní zástupkyně, do věznice poslal kontrolu, a ta Rathovi odebrala (jeho vlastní) zdravotní matraci, předepsanou lékařem kvůli bolavým zádům, a zakázala mu, aby na volnočasové aktivity (zájmové kroužky atp.) chodil v džínsách, místo ve vězeňském oblečení (viz, 5. 1. 2020). A kontroloři vězeňských extrabuřtů D. Ratha vyhodnotili jako závažné pochybení pracovníků vězeňské správy a dokonce jako možný trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí. Dalík a Rath: Dvě strany jedné mince, vlastně jednoho systému.

A k tomu možnému trestnému činu: Jako trestný čin maření nebo podstatného ztěžování výkonu rozhodnutí soudu by mohlo připadat v úvahu pouze jednání uvedené v § 337 odst. 1 písm. g) TrZák (zákona č. 40/2009 Sb.); v takovém případě musí jít o závažné jednání s cílem zmařit výkon nebo účel trestu. Pokud někdo chce tvrdit, že (lékařem předepsaná) zdravotní matrace a džíny na kroužek místo vězeňských tepláků je závažným mařením výkonu nebo účelu trestu, pak je vůl. Certifikovaný. Anebo politický darebák.

Vycházející hvězda M. M.?

Šéf spolku Milion chvilek Mikuláš Minář se zařadil mezi dvacet osobností, které britský deník Times vybral jako vycházející hvězdy letošního roku. Kladu si jednoduchou otázku, proč deník takto M. Mináře propaguje? Je v tom zřetelný politický záměr! Je obsažen ve zdůvodnění deníku Times: Je právě Minářova zásluha, že 30 let od sametové revoluce jsou lidé v Česku opět v ulicích, aby protestovali proti zneužívání a podkopávání právního státu prezidentem Milošem Zemanem a premiérem Andrejem Babišem. Tedy autoři deníku hodnotí působení prezidenta M. Zemana a premiéra A. Babiše jako zneužívání a podkopávání právního státu – k tomu mají nepochybně přehršel faktů – a právě proto ten, kdo organizuje protesty proti prezidentovi a premiérovi, je osobností roku. Dokonce prý klíčovým politickým hráčem české politiky. Myslím, že deník Times by za hvězdu prohlásil třeba Červenou karkulku – ovšem pokud by protestovala proti A. Babišovi a M. Zemanovi.

Protofašismus slovně a nenápadně

V protofašismu nemusí jít jen o zamlčování faktů, o jejich překrucování. Projevuje se i velmi nenápadně. I slovník dotváří bahno protofašismu – v nějakém článku na kterémsi webu jsem četl, že Rudá armáda v bitvě u Stalingradu německé vojáky masakrovala; nebylo to tedy tak, že Rudá armáda bránila vlastní zemi před nacistickými agresory; bylo to naopak tak, že chudáci vojáci německé armády a jednotek SS byli, na svém přátelském výletu do tehdejšího Sovětského svazu, hromadně nemorálně a jako nevinní krutými vojáky Rudé armády vyvražďováni.

Majitelů musí být lichý počet

Někde jsem četl, že A. Babiš jedná ve svém Hnutí 2011 jako šéf/majitel firmy. Z hlediska firemní teorie a praxe platí, že šéfů/majitelů musí být vždy lichý počet (aby pokaždé příslušný názor mohl obdržet většinu). Tedy lichý počet – a zároveň platí, že tři šéfové je moc. Tak se nedivte.

Nepřehlédněte

Veřejnost – obavy a očekávání do budoucna

V listopadovém šetření CVVM dotázaní posuzovali, jak velkou hrozbu představuje působení vybraných skupin na území ČR (viz). Zjišťovány byly rovněž názory veřejnosti na reálnost ohrožení určitými skutečnostmi přesahujícími rámec republiky, jako je válka, epidemie, přírodní katastrofy a surovinová či ekonomická krize. Dále pak šetření zkoumalo, jaká očekávání do budoucnosti mají čeští občané, pokud jde o ně a jejich blízké, o Českou republiku, Evropu a lidstvo jako takové. Za velkou hrozbu pro mír a bezpečnost v České republice nadpoloviční většina občanů pokládá teroristy (58 %), mezinárodní organizovaný zločin (57 %) a uprchlíky z jiných zemí (54 %). Necelá polovina pak radikální náboženská hnutí (48 %). Více než čtvrtina občanů pokládá za velkou hrozbu cizí zpravodajské služby, krajní pravici i krajní levici a více než pětina pak cizince žijící v ČR. Dvě pětiny (39 %) Čechů jako reálnou velkou hrozbu pro Českou republiku vnímají světovou ekonomickou krizi, následují přírodní katastrofy (36 %), surovinová krize (34 %), epidemie (31 %) a válka (29 %). Ve srovnání s minulým rokem se zvýšily obavy z přírodních katastrof, surovinové krize, epidemií a cizích zpravodajských služeb. Téměř čtyři pětiny lidí pohlížejí do budoucnosti své a svých blízkých s optimismem (79 %). Optimismus převažuje i v případě budoucnosti české společnosti (62 %). S budoucností Evropy je to půl na půl, budoucnost lidstva je vnímána mírně pesimisticky (poměr optimistů a pesimistů je 41 % ku 54 %). Optimistická očekávání do budoucnosti v posledních pěti letech rostou, meziročně (od minulého šetření) se zvýšila o 7-9 procentních bodů (s výjimkou budoucnosti lidstva). Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, tel.: 210 310 586; e-mail: milan.tucek@soc.cas.cz.

Češi nechtějí bourat pomníky, už se jich nabouralo dost

Podle exkluzivního průzkumu agentury Median pro Český rozhlas je až polovina Čechů přesvědčena, že se začíná falšovat novodobá historie. Lidé nejsou spokojeni s rušením nebo přemisťováním památníků druhé světové války. Nesouhlas s tím vyjádřily skoro dvě třetiny dotazovaných. Zhruba stejné množství lidí nesouhlasí se stavbou nových. Dějiny se podle 55 % respondentů začínají falšovat (viz, 3. 3. 2020).

Vyšlo na Vasevec.cz.

