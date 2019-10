Vladimír Pelc: Populismus z naivity

Interpretací názorů paní Brigity Janovské se pokusím ukázat na další podstatnou stránku tvorby populismu – tvoření populismu z naivity; (jako volné pokračování článků Bolševická tvorba populismu, 18. 8. 2019, zde , a Rudimentární tvorba populismu, 6. 8. 2019, zde ).

Paní B. Janovská, držitelka putovního ocenění „Zlatá holubice míru“, kterou dříve získal i prezident Václav Havel či dalajláma, v nedávném rozhovoru ( viz , 6. 8. 2019) mj. uvedla: Německo by nám mělo být vzorem. Dáma, usilující o smíření, předkládá svou myšlenku: Měli bychom se vrátit ke křesťanským hodnotám, které nás spojují. To je ovšem omyl; křesťanské hodnoty nás naopak rozdělují, přesně jejich dodržování a nedodržování. Rozdělují nás hodnoty vyjádřené zejména maximou „nezabiješ“ – předci sudetů vraždili naše občany, vypalovali obce. Nikdy jsme od sudetů neslyšeli jediné slovo křesťanské lítosti, omluvy. První charakteristikou populismu tvořeného z naivity je nepravdivé tvrzení o společných kulturních kořenech.

Na dotaz „Je podle vás stejně důležité si připomenout, že loni uběhlo 80 let od vyhnání Čechů ze Sudet, stejně jako to, že příští rok uplyne 75 let od vyhnání Němců z Československa?“ odpověděla: Mám za to, že je, s odstupem času, spíše než o vině důležité přemýšlet o cestě vpřed. Avšak cesta vpřed musí být založena na přiznání viny, přiznání viny tehdejších německých občanů Československa na okupaci a vraždách ve třicátých letech do konce 2. světové války. Druhou charakteristikou populismu tvořeného z naivity je ahistoričnost, úmyslné zapomínání na příčiny událostí, pokud se to hodí, a ze stejného důvodu zvýrazňování pouze části příčin minulých událostí. Jde o ztrátu paměti; ztrácejí se však vždy jen vybrané historické události, příčiny, souvislosti.

Přitom nositelka zlaté holubice míru opakuje hlavní lež sudetů: Kolektivní vina byla nespravedlivá, vyhnat obyčejné lidi s dětmi z jejich domovů a vlasti za dramatických okolností, bez ničeho do neznáma, to si dnes neumíme vůbec představit; a zapomenout se něco takového určitě nedá. Je ta paní skutečně tak naivní? Neznalá historie? O odsunu německých osob, kolaborujících s nacismem, z pohraničí Československa, rozhodly vítězné mocnosti, odsun s kolektivní vinou neměl nic společného, a to i když více než devadesát procent z tehdejších sudetů podporovalo nacismus; kdo nebyl nacista a chtěl zůstat, zůstal. A jak se provinily desetitisíce našich spoluobčanů, které byly naci-sudety vyhnány z pohraničí po jeho záboru nacistickou soldateskou? Třetí charakteristikou populismu tvořeného z naivity je ideologický, zpolitizovaný jednostranný pohled na minulost i současnost.

Tragicky naivní je povrchní až primitivní hodnocení sudetských sjezdů: Sudetoněmecké dny jsou každoročně krásnou a velkolepou oslavou tradice, sounáležitosti a touhy po míru a přátelství v srdci Evropy, které umí připravovat a plně vnímat v Bavorsku. Ano, jsou to setkání pompézní; a že to je oslava tradice? Jaké tradice? Tradice útoků na náš národ, který chtěli sudeti spolu s Henleinem a Hitlerem vyhladit a zotročit, tradice okupování a likvidace? Proč do krásné a velkolepé oslavy nepatří tradice pokory, místo arogance herrenvolku, tradice omluvy za nacistickou minulost jejich bývalých soukmenovců, místo majetkových nároků vůči naší zemi, tradice odsouzení zločinů naci-sudetů, předků těch sudetů nynějších? Čtvrtou charakteristikou populismu tvořeného z naivity je klouzání po vnějších, povrchních obrazech, po tom, co se naparuje, leskne jako katzengold, i když uvnitř jde o katzendrek.

Populismus z naivity je snad to nejhorší, co se může přihodit.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Vladimír Pelc: Fejkování po česku - výstřely protiruských trollů Vladimír Pelc: Personifikovaná arogance politické kontrakultury Vladimír Pelc: Piráti – jedna krávovina za druhou Vladimír Pelc: Glosář k 37. týdnu '19

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV