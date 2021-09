Vladimír Pelc: Volby ´21: Daně – ČSSD

reklama

Česká strana sociálně demokratická – levicová politická strana hlásící se k myšlenkám a základním programovým cílům Socialistické internacionály a Evropské sociálně demokratické strany.

Soc. dem. je do voleb vládní partnerkou ANO 2011. Sociologické průzkumy ji v nadcházejících volbách přisuzují pět i méně procent hlasů voličů, nutných pro vstup do sněmovny.

ČSSD slibuje, že zavede daň z majetku nad 100 milionů korun se sazbou 1 % ročně (inspirace ze SRN) a že zruší daňové výjimky pro velké korporace, které jsou využívány pro odliv finančních výnosů ze země (ročně odtéká z ČR do zahraničí nejméně 300 miliard Kč na tzv. dividendách). Sociální demokracie chce zavést bankovní daň z aktiv s progresivními sazbami a daň digitální. Progresivní zdanění by ČSSD chtěla mít i u daně z příjmů fyzických osob, a to od trojnásobku průměrné mzdy.

U DPH chtějí sociální demokraté u základních potravin (pečivo, zelenina, ovoce, maso, ryby atd.) snížit na nejnižší sazbu. Změny chce ČSSD také u daně z nemovitých věcí. Pro první až třetí nemovitost ve vlastnictví fyzické osoby by daň zůstala stejná, od čtvrté a každé další by se výrazně zvýšila.

ČSSD plánuje zavést progresivní dědickou daň u majetků převyšující 50 mil. Kč; do toho limitu by se při dědění v přímé linii majetek nezdaňoval.

Některé návrhy jsou problematické: Zavedeme spravedlivou daň z prodeje nemovitosti, která nebude doléhat na obyčejné lidi, kteří si sotva našetří na byt nebo zdědí dům po babičce. Daň bude odpuštěna u prodeje, který probíhá u jedné fyzické osoby po době delší, než je pět let od posledního prodeje tak, aby se zamezilo spekulacím, ale daň nepadla na běžné občany, uvádí se v sociálnědemokratickém programu. Z textu lze dovodit, že by se mělo jednat o daň z příjmů fyzických osob, které jsou od daně osvobozeny – zákonnou formulaci obsahuje § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů – kde je však nyní spekulační lhůta dvouletá; ČSSD tak navrhuje ztížení převodů a přechodů nemovitého majetku právě pro obyčejné lidi, běžné občany.

Z bytovou problematikou si soc. dem. vůbec neví rady (není sama, ostatní politické strany také předvádějí nemohoucnost); zůstává u propagandistického výkřiku vlastní bydlení nesmí být nedosažitelný sen. Vychází z převládající chybné představy, že byty jsou (absolutně) drahé. Není tomu tak, jsou (relativně) levnější než v okolních zemích. Byty jsou u nás (absolutně) drahé pro větší část domácí jinak potenciální poptávky – poptávka není dostatečně finančně validní (lat. validus – silný). Řešení je ve zvýšení příjmů obyvatel. Východisko totiž může (musí) být jen tržní, nikoliv byrokratické.

Některé daňové představy v této souvislosti jsou poněkud vyšinuté: V programu soc. dem. se dočteme, že zákonem budeme regulovat služby typu Airbnb, tedy ty, které slouží k jiným účelům, než je dlouhodobé bydlení… stanovíme daňová pravidla pro krátkodobé turistické pronájmy tak, aby majitelé byli motivováni k dlouhodobým pronájmům. A jak to chcete provést? Krátkodobé nájmy jsou podnikáním (nájem nemovitých věcí) podle § 7 zákona o daních z příjmů (pokud některý pronajímatel daňově postupuje podle § 9, má si na něj došlápnout berní člověk), a v případě přesáhnutí limitu podléhají DPH; chcete jeden jediný druh nemovitého majetku v případě příjmů z jeho nájmu zatížit daňově více, než příjem z nájmů jiných druhů nemovitého majetku? Takový zákon by patrně v Brně neuspěl.

Soc. dem. balancuje na hranici vstupu do Poslanecké sněmovny. Sociologické průzkumy ji přisuzují pět i méně procent hlasů voličů. A tak její reprezentanti pod tlakem blížících se voleb začínají blbnout. Doslova. Zavedeme pokuty za dlouhodobě neobsazené byty. Pokuta bude taková, aby se spekulantům nevyplatilo s byty spekulovat… chceme spekulanty donutit, aby byty pronajali. Mohlo by to být tři až pět tisíc měsíčně (viz, 26. 9. 2021). A máte představu, jak by výše případného (vynuceného) nájmu vypadala z důvodu daňové incidence? Navíc to je netržní, byrokratický, řekl bych neototalitní a hlavně protiústavní přístup. (Hlavním problémem tohoto státu bylo a je, že nikdy nebyl důsledně ani ryba, ani rak. Za proklamovaného socialismu jím, tímto socialismem, byl tak trochu a zčásti, kdežto za proklamovaného kapitalismu je tomu přímo naopak.)

Volební program ČSSD v sektoru daní trpí tím, čím všechny volební programy všech politických stran – jsou předkládány představy, u nichž není ani drobet kvalifikovaného ekonomického odhadu o jejich výsledcích, pokud by se uskutečnily, ani o jejich komplexním hospodářském působení. Proto návrhy ČSSD v daních nejsou (ani pro jejich možné voliče) věrohodné.

Levicově orientovaní voliči by mohli ČSSD, kvůli jejím daňovým představám – vybereme víc od bohatých −, dát ve volbách svůj hlas. Jenomže hlavním politickým problémem strany ČSSD již několik let je, že její slova (program atd.) nevedou ke skutkům. A to je, domnívám se, hlavní příčina jejího zanedbaného (před)volebního politického stavu.

