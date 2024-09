Nyní si musím položit otázku v souvislosti s bombardováním civilních objektů, například s níže zmíněným Belgorodem, že je vysoce pravděpodobné, že pokud obě dvě strany vedou teroristické útoky na civilní obyvatelstvo, tak mi z logiky věci vyplývá, zda by neměl být vydán zatykač i na prezidenta Zelenského, tak jako byl vydán 17. března 2023 Mezinárodním trestním soudem pro vyšetřování válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidy, zatykač na ruského prezidenta Putina. Prezidentu Zelenskému skončil prezidentský mandát. Mé názory se opírají o aktuální videa, kde ukrajinská vojska zabíjela neozbrojené Rusy v Kurské oblasti. Je to můj subjektivní pohled, který čerpám mimo jiné z Lidovky.cz a ČTK.

Zajímavé jsou výsledky hodnocení vpádu ukrajinských vojsk do Kurské oblasti, které prezentoval švýcarský deník poté, co se dotazoval deseti think-tanků, věnujícím se válečné a vojenské problematice. Ukrajina vpádem do Kurské gubernie drží šest tisícin území Ruska. A Rusko má zatím pod kontrolou 20% území Ukrajiny. Některé z výše zmíněných think-tanků to berou jako PR akci, aby ukrajinský režim přinutil Spojené státy k dalším dodávkám sofistikovaných zbraní, se kterými mají Ukrajinci mnohdy problém v jejich ovládání. Dobře víme, kdo na území Ukrajiny první vystřelil a také víme, kdo jako první porušil mezinárodní právo. Poznámka pod čarou - Spojené státy při jejich válečném vývozu demokracie do zemí jako Írák, Libye, Sýrie, Afgánistán a bývalá Jugoslávie, by při argumentaci mezinárodním právem měly držet bobříka mlčení. Jak prohlásil ministr zahraničí Ruské federace Sergej Lavrov, Rusko čelí přesile 1:50. Nyní se nabízí spoustu spekulací, například bakalář Lipavský tvrdí, že musíme podporovat Ukrajinu až do jejího konečného vítězství. Něco podobného jsme viděli za druhé světové války, kdy kulhavý propagandista Josef Goebbels rozvíjel mýty o vítězství nacistického Německa v době, kdy byli Američané na Labi a Rudá armáda vyvěšovala rudou vlajku nad Reichstagem. Tato válka je pro Ukrajinu prohraná, což musí chápat na základě veřejně dostupných informací i bakalář Lipavský, který sídlí na ministerstvu zahraničí. S tímto faktem se ztotožňují mnozí bývalí američtí vojenští experti, jako třeba plukovník Douglas MacGregor a mnozí i současní představitelé amerických a britských zpravodajských služeb (CIA, SIS).

Je pravda, že jejich vyjádření mají charakter takzvaných informačních signálů, které zkopírovaly od nejméně oblíbeného premiéra na světě, Fialy. Podobným případem byly teroristické útoky Ukrajiny na město Belgorod, kde se nenacházela žádná vojenská základna a zemřeli civilní obyvatelé. Prohlášení prezidenta Pavla, že naší prioritou je Ukrajina, může nasvědčovat o jeho fyzickém zdraví, ale o tom dalším si dovolím silně pochybovat. Jestli je pro někoho prioritou Ukrajina, tak by se měl především zasadit o rychlé ukončení války, respektive prohrané války na Ukrajině. Ale to je pro českého prezidenta Ostudu, který mi občas připomíná čtecí zařízení a působí jako ohraná deska, bohužel nadměrná myšlenková zátěž. Znovu musím zopakovat, že z Ukrajiny pochází mí prarodiče, mám tam spoustu známých a část vzdálených příbuzných a jediné, co si všichni přejí. je ukončit to nesmyslné vraždění. Velice vtipné je v této souvislosti i vyjádření prezidenta Klause, cituji: "Podzimní volby budou o tom, jak velkou facku od lidí dostane Fiala", kterého nazval ukrajinským premiérem.

Dovolím si použít myšlenku slavného diplomata 15. století Niccola Machiavelliho: "Rozumný panovník raději prohraje bitvu s vlastní armádou, než aby ji vyhrál s cizí, protože ví, že dobyté vítězství s cizími zbraněmi není skutečné vítězství". Tuto strategii si dovolím aplikovat na Rusko - Ukrajinsko-NATOvský konflikt, protože jedině Ruské federaci, respektive Rusům jde o skutečné přežití. Tím chci říci, že žádná žoldnéřská armáda, byť sebelíp placená, nebude schopná porazit armádu, která bojuje o práva svého lidu, o svůj jazyk, a přitom disponuje největším jaderným arzenálem. Mentalita Rusů je odlišná od mentality zhýčkaných Evropanů a Američanů a jsem přesvědčen, že když začnou bojovat, tak jedou jako stroj a na obětech nezáleží. O čemž se přesvědčil jak Napoleon, tak i Adolf Hitler. Nyní dráždí "hada bosou nohou" různí političtí válečníci, kteří si pletou pojmy s průjmy a pojem válka znají pouze z počítačových her. Těchto nebezpečných deprivantů jako je Petr Fiala, Jan Lipavský, Petr Pavel, včetně všech zástupců pětikoalice, by se měli čeští voliči zbavit v řádných demokratických volbách.

Závěr. Je lepší mít v čele armády ovcí lva než ovci v čele armády lvů. Toto přirovnání se týká zejména vrchního velitele českých ozbrojených sil. Mohu jenom srovnat s armádním generálem Ludvíkem Svobodou, opravdovým hrdinou.