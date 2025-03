Vladimír Ustyanovič: Koalice ochotných, nebo legie sebevrahů?

Náš pan prezident, bývalý soudruh, šel jako vždy příkladem a prohlásil při setkání se Zelenským, že si dovede představit nasazení českých vojáků v rámci této koalice. Tady je vidět, že pan prezident rychleji mluví, než myslí. Co na to české matky, které vypiplaly svoje děti, daly jim všechno? Tyto děti by se měly účastnit války, která není naší válkou, a bránit zločinecký režim na Ukrajině? Protože kdo adoruje válečné zločince, jako je Šuchevyč a Bandera, podporuje nacistické a fašistické smýšlení, proti kterému bojovali naši a také moji předkové?

K tomuto vyslání nemá prezident žádný mandát, neboť o vyslání našich vojsk rozhoduje dvoutřetinová většina parlamentu včetně dvoutřetinové většiny horní komory. Viděl bych u prezidenta, že půjde příkladem a takzvaně po vojensku politicky vysvětlí svým dvěma synům, že je to pro ně morálně hodnotově evropská povinnost. K tomuto hodnotově politickému přesvědčování má přímo na Hradě vystudovanou politručku, paní prezidentovou. Je pravdou, že ta vedla politická školení mužstva podle marxisticko-leninské ideologie. Ale to se dá okamžitě převekslovat na ideologii hodnotově bruselskou, což je vlastně totéž. Věřím, že po příštích volbách do českého parlamentu budou vítězné strany potřebovat takzvanou stojedničku v parlamentu a stosedmička na Hradě bude muset konat podle Ústavy.

Petr Pavel prohlásil, že Češi by měli být připraveni vzít zbraň do ruky. Ptám se proč? Naše armáda má zhruba 5000 bojovníků, samozřejmě mimo štáby a různé týlové zašíváky. Pokládám otázku, co a koho by bránili? Petr Pavel a my všichni jsme vstoupili do armády v době míru a při bipolárním uspořádání světa jsme věřili, že žádná válka nebude. Kdyby začala opravdová válka se vším všudy, tak nejen zbrojaři a celý průmysl by přišel o kšefty, protože polovina zeměkoule by nebyla. A to v tom lepším případě.

Je prokázáno, že pokračování ve válce souvisí s velkou korupcí na Ukrajině, což dokazuje, že se zbraněmi, které jsou dodávány na Ukrajinu, se čile obchoduje nejenom v arabských státech, například cestou Darknetu. Proto Trumpova administrativa provádí hloubkový audit. Děkuji, pane prezidente Trumpe. Jste jediný, kdo přišel s mírovou iniciativou, můžete po konzultacích s Ruskem, Ukrajinou a Čínou nastolit trvalý mír, protože je všem známo, že Ukrajina prohrála a měla by být první, kdo by měl mít zájem zastavit masakr vlastních lidí.

To, že zločinecký režim Zelenského loví mladé lidi jako zvěř a vozí je v poutech do náborových středisek armády, je věc známá. Podle bývalého poradce prezidenta Zelenského Alexeje Arestoviče je rovněž nehorázná lež, že Rusko chce expandovat na východ, když má problém vytlačit ukrajinské okupanty z kurské oblasti. Dále říká, že Ukrajina nikdy nebyla nezávislá, ani v 19. století, a nikdy nezávislá nebude (zdroj YouTube, Arestovič). Proto si myslím a jsem přesvědčen, že Ruská federace nemá potřebu expandovat na západ a živit parazity v Evropě, kde žádné zdroje a suroviny nejsou.

Prohlášení prezidenta Trumpa, že největší nebezpečí pro svět je migrace, je totožné s názorem tehdejšího náčelníka generálního štábu Petra Pavla, že největší nebezpečí pro Evropu je migrace z Afriky a islámských zemí. Mimo jiné, Petr Pavel přijal poděkování od ukrajinské bojové skupiny Edelweiss, která byla za druhé světové války součástí protipartyzánské jednotky SS. Je to plivnutí do obličeje všem, kteří položili životy v boji proti německým a ukrajinským nacistům. Nemám strach z Putina, ale z vyvolávačů války, kteří jsou jako falešný statistik, jenž si lže do vlastní kapsy. Této vládě a její zahraniční politice v čele s hlavou státu se podařilo to, co se nepodařilo žádné vládě v historii ČR. Nazval bych to čtyři v jednom - likvidace vztahů s Čínou, Ruskem, Saúdskou Arábií a USA.

Jak pravil prezident Trump, Rusko není nebezpečí a Ukrajina měla tři roky na to, aby vyjednávala o mírových podmínkách. Probíhá uzavírání hospodářských dohod mezi Trumpem a Putinem o obnovení dodávek plynu přes NordStream2. A jak praví zásady zpravodajských služeb, o čem se mluví, to už je víceméně ujednáno. Jednání o zprovoznění plynovodu NordStream2 probíhají v utajení ve Švýcarsku, asi už neutajeně, s pravděpodobným cílem dát to na vědomí. Švýcarsko bylo vždy Mekkou špionážních služeb ve všech světových válkách

Mimo jiné v Saúdské Arábii jednali za ruskou stranu ruský generálplukovník, bývalý šéf a nynější poradce ředitele ruské tajné služby Sergej Beseda a šéf výboru pro mezinárodní záležitosti Grigorij Karasin (zdroj MP). Nebyl tam ani jeden kariérní diplomat, takže mohu spekulovat, že po liniích tajných služeb jsou dojednávány věci, které budou sděleny Evropě a Ukrajině. Mimo jiné jednání s Ukrajinci bylo hotovo za jednu hodinu a jednání s Rusy trvalo 12 hodin.

Z vyjádření vyplývá, že Trumpův zmocněnec Steve Witkoff jasně deklaroval, že referenda na rusky mluvících územích Ukrajiny byla platná a že Ukrajina nebude nikdy v NATO, což potvrdil i současný šéf NATO Mark Rutte. Podobně se vyjádřil bývalý ukrajinský ministr sociálních věcí Andrij Reva, že současný Zelenského klan přijme Trump-Putinovy mírové podmínky včetně vzdání se všech ruských území, vzdání se vstupu do NATO a odzbrojení celé ukrajinské armády. Je to jen jeho osobní názor.

Zajímavá ukázka charakteru Zelenského, který požádal lídry EU, aby schválili nákup munice za 125 miliard korun. Mohu spekulovat s nadsázkou, zda tím nechce říct, navalte prachy, nebo začnu mluvit o tom, jak a komu jsem až doteď posílal nemalou část té "finanční pomoci" zpátky.

Závěr. Mír stojí méně než válka. Mohu souhlasit s názorem ani jeden náboj na Ukrajinu, pouze humanitární pomoc do oblastí, kde je potřeba. Nikoliv na diskotéky v Kyjevě.

Musím se opakovat, ale citát spisovatele Ernesta Hemingwaye "Věřím, že všichni ti, kteří těží z války a přispívají k jejímu vzniku, by měli být zastřeleni hned první den občany své země" má nadčasový charakter.