Vladimír Ustyanovič: Piškotek a prezident Petr Pavel

reklama

Mimochodem, protagonisty byli Vasil Biľak a Drahomír Kolder, kteří byli autory zvacího dopisu a zrádci českého národa, na jehož základě Československo obsadila vojska Varšavské smlouvy a zůstaly tady sovětské posádky. Chápu-li to správně, tak chce Pavel vymazat Českou republiku jako suverénní stát a přiřadit ji k bezvýznamným svazovým republikám Sovětského svazu, pardon, Evropské unie.

Zvyk je železná košile. Později, ve vyjádření v televizi, sdělil, že to tak nemyslel a novináři ho nepochopili, s čímž mohu jen souhlasit. Pavel opravdu nemyslí. Můžeme vidět analogii s prezidentem Spojených států Joe Bidenem. Konstatuji, že Pavel má pouze lepší fyzickou kondici. Exprezident Václav Klaus popsal projev Pavla v Evropském parlamentu, který sledoval první čtyři minuty tak, že tam byl téměř prázdný sál. Později se sál zaplnil, protože podle jednoho bývalého europoslance si museli jít pro potvrzení o účasti, aby nebyli ztratní na dietách.

Nebudu komentovat, co už bylo okomentováno, jak nám prezident Ostuda dělá ostudu na mezinárodní scéně, jenom uvedu příklad zasahování do parlamentních voleb na Slovensku, vyjadřování se k exprezidentu Trumpovi a rovněž k jednomu opravdu skutečnému státníkovi, premiéru Maďarska, Viktoru Orbánovi. Odbočím, protože nemohu nevzpomenout úlohy prvních dam. Olga Havlová, skutečná první dáma, která založila nadaci Výbor dobré vůle. Docentka paní Livia Klausová nejenže přednášela na vysoké škole, ale také byla velvyslankyní České republiky na Slovensku.

Anketa Hrozí Evropě akutní nebezpečí islámského terorismu? Hrozí 97% Nehrozí 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1023 lidí

A co chudinka paní Eva Pavlová? Jak jsem už dříve komentoval teatrální návštěvu prvních dam u Oleny Zelenské, kde teklo šampaňské proudem, podávaly se vybrané pokrmy, přičemž chudáci na východní Ukrajině byli rádi, že jsou rádi. Shodou okolností poslední týdny o paní Evě Pavlové není ani vidu ani slechu. Jako by se po ní slehla zem. Ale neslehla. Jana Bobošíková ve svém pořadu ukázala to, co nám ČT utajila. Paní Pavlová při debatě na summitu v Kyjevě na dotaz v angličtině pár desítek vteřin mlčela. Musela strašně trpět. Po pár desítkách vteřin vyplodila dvě anglické věty, které zněly omlouvám se, přepnu do češtiny. Trapas neboli česká ostuda.

Světovými médii rezonuje útok teroristů Hamasu na stát Izrael. Prezident Pavel prohlásil, že agrese by se neměla řešit další agresí, ale u jednacího stolu. Ministr obrany Galant prohlásil: "Nařídil jsem úplné obléhání pásma Gazy. Nebude tam žádná elektřina, žádné potraviny, žádné palivo, vše je uzavřeno. Bojujeme proti zvířatům a podle toho jednáme." Premiér Netanjahu v červnu odmítl posílat zbraně na Ukrajinu z důvodu, že se zbraně objevují na hranici s Izraelem. Americký Kongres uvedl, že Kyjev mohl vyzbrojit Hamas k útoku na Izrael. Musíme spolupracovat s Izraelem, abychom vystopovali sériová čísla jakékoli americké zbraně, použité Hamasem proti Izraeli. Pocházela z Afghánistánu? Přišla z Ukrajiny? Je velmi pravděpodobné, že obojí. Gilad Erdan, Izraelský velvyslanec v OSN, popsal dění.

Prezident Pavel měří dvojím metrem - na Ukrajině musí zvítězit ukrajinský režim, i kdyby to mělo stát životy všech Ukrajinců, oproti tomu na Blízkém východě by se mělo sednout k jednacímu stolu. Tak tomu opravdu nerozumím. Izraelci přeruší všechny dodávky do pásma Gazy, přičemž ten zlý Putin zásobuje Ukrajinu plynem i ropou a chce pouze to, aby Rusové, kteří mají ruské občanství, měli stejná práva jako Ukrajinci.

Říká se, že po bitvě je každý generál. Vzorovou ukázkou je teoretik Jiří Šedivý, bývalý náčelník Generálního štábu České republiky. Přirovnal nynější selhání Izraelských zpravodajských služeb k stejnému selhání za jomkipurské války. Mohu sdělit panu Šedivému, že když se k něčemu vyjadřuje, tak by měl danou problematiku nastudovat. Před zahájením výše zmíněné války měl tehdejší šéf Mosadu TOP agenta v Sýrii, který mu sdělil, že stát Izrael bude napaden Arabskou koalicí. Bohužel izraelští politici, respektive parlament neboli Kneset, tomu nevěřili, a tragédie se stala skutečností. Čerpáno z publikace bývalého šéfa Mosadu.

Tento konflikt už trvá desítky let a bohužel Evropská unie sype miliardy eur pro palestinské radikály. Místo výstavby škol přímo v místě a pod kontrolou EU se pouze vydávají peníze, o nichž nikdo neví, kde skončí. Sedm let jsem jezdil to Tel Avivu a získal jsem tam několik skutečných přátel. Mohu uvést profesora medicíny Shimona Slavina, který bojoval v takzvané šestidenní válce jako žabí muž.

Nyní se chci dostat k podstatě věci a tou je, že stát, kterému záleží na své suverenitě, musí mít silnou armádu. V Izraelské armádě je povinná tříletá prezenční služba pro muže a jednoletá pro ženy. Ženy, které mají více dětí, jsou z této služby vyňaty. Poznámka pod čarou, státy NATO nikdy nebojovaly na území kteréhokoliv členského státu této aliance. Dovolím si nekorektní poznámku, respektive otázku, k čemu slouží České republice být součástí útočného paktu?

Netuším, jaká vysoká hra se hraje na Blízkém východě. Domnívám se však, že tato hra dopadne pro celou Evropu velice špatně. Armáda každého státu je předurčena tomu, aby ničila, destruovala, a nikoliv aby vytvářela hodnoty. Proto se domnívám, že prezident v čele státu, který je voják, více škodí zemi a občanům, než přináší cokoliv pozitivního, a předpokládám, že během dvou let prezident Pavel abdikuje, přičemž jeho manželka, která je inteligenčně blíže Martě Gottwaldové, bude mít na tomto odchodu lví podíl.

Psali jsme: Vladimír Ustyanovič: Acta non verba Vladimír Ustyanovič: Jediný boj, který je povinný, je boj za mír neboli nevyzpytatelné cesty Joea Bidena Vladimír Ustyanovič: Intelektuál, ale d*bil Vladimír Ustyanovič: Prezident Ostuda

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE