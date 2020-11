Vladimír Ustyanovič: Šílenci a psychopaté hazardují se zdravím občanů

reklama

Před delším časem jsem sledoval Show Jana Krause, kde byl pozvaný host, jehož vzezření mi připadalo jako z jiné planety. V oku měl lesk šílence, ve tváři výraz primáře Chocholouška a na hlavě porost něco mezi hercem Pierrem Richardem a květákem poslance Feriho. Původně jsem nabyl dojmu, že si Jan Kraus pozval do svého pořadu nějakého klauna, jehož specializací je černý humor. Po několika větách na téma „cesty budou lemovány mrtvolami, epidemie zkosí statisíce lidí apod.“, které z tipovaného klauna vypadly, se z něj vyklubal parazitolog, profesor Jaroslav Flegr. Nebylo to vtipné ani duchaplné, bylo to spíše nechutné. Tento expert by měl zkoumat kočičí trus a ne se pasovat do role prognostika života. Jen bych upřesnil, že tento člověk není ani lékař, ani psychiatr, přičemž tohoto by měl vyhledat.

Druhé setkání s panem profesorem na televizní obrazovce bylo v pořadu „Máte slovo“ Michaely Jílkové a bylo opravdu nevšedním zážitkem. Komentář moderátorky, že svůj výrok „s dětmi se má zacházet jako s nebezpečným odpadem“ určitě nemyslel vážně, sdělil, že to přesně tak myslel, a že děti by měly sedět doma, stejně tak i staří lidé, že to bude blahodárně působit na jejich psychiku. Po těchto výrocích padaly mdloby na prof. Ptáčka, profesora lékařské psychologie a klinického psychologa, který se tomuto šílenému parazitologovi snažil vysvětlit, že sociální kontakty, blízkost rodiny je pro tyto rizikové skupiny nejdůležitější a že právě tito lidé umírají steskem více, než kdyby je nějaký virus zasáhl. Toto vysvětlování bylo ale marné, protože představa psychopata Flegra, že budou mrazáky plné mrtvol, se nedala z jeho hlavy vymýtit. Nechápe, že naděje je pro každého člověka motorem života, hlavně pro starší a nemocné. Na dotaz v jiném pořadu České televize, co říká na to, že počty nakažených klesají, s úsměvem fanatika prohlásil „virusek asi zeslábl“. Tohoto člověka asi uchvátil mediální zájem, protože do nedávna o něm skoro nikdo nevěděl, a díky svému parazitování na strachu lidí se domnívám, že se shlédl v některých teoriích nechvalně známého „lékaře“, dr. Mengeleho. Zkoumá parazity a přitom sám parazituje na strachu lidí, tak bych řekl, že je stejný parazit, protože jeho výzkumy toxoplazmózy nikomu nic nepřinesly a jsou financovány z daní všech občanů, ať se jim to líbí nebo ne.

Jsem absolutní laik, co se medicíny týče, jsem také riziková skupina, proto bych měl pár otázek. Proč se nenaslouchá odborníkům, jako je profesor MUDr. Beran, který úspěšně aplikoval lék Isoprinosine cestou lékařky v domově seniorů v Litovli (jednalo se o polymorbidní pacienty, kteří se zdraví vrátili zpět)? Proč se nenaslouchá lékařům, jako MUDr. Zelené, která zastává názor, že není vhodné testovat bezpříznakové pacienty, protože u nich test buď nic neprokáže, nebo je virus v jejich těle mrtvý? Tato lékařka je špičkovou odbornicí ve Státním zdravotnickém ústavu v Ostravě. Proč neposloucháme zkušeného a špičkového lékaře, profesora MUDr. Pafka, respektive nevnímáme jeho názory na tělesný pohyb, na nošení roušek? Proč neposloucháme špičkového onkologa, profesora MUDr. Žaloudíka, včetně jeho názoru na nošení roušek, který nevyjádřil jednostranně, ač se mu to vkládá do úst? Proč neposloucháme lékaře s obrovskou klinickou historií, profesora MUDr. Jana Pirka, kterému prošly pod rukama desetitisíce pacientů a nevnímáme jeho klinickou zkušenost? Proč nevnímáme paní profesorku MUDr. Vašákovou, přednostku plicní kliniky s dlouhodobou klinickou zkušeností?

Zásadní otázka zní, proč klademe důraz na rozhodnutí epidemiologů, různých parazitologů, biochemiků či jiných odborníků, kteří v životě neviděli a v životě ani nevyšetřovali skutečného pacienta? Rád bych položil otázku, proč se nakupují stovky tisíc testů různých typů a různých vypovídajících schopností, které dají asi jedinou správnou odpověď. Je to obrovský byznys, česky obchod, pro vyvolené subjekty, ale lidem to nic nepřinese, zdraví nezlepší. Dále by mě zajímalo, jak jsou pojišťovnami hodnocena lůžka v nemocnicích pro covid a necovid pacienty. Když peníze na tato lůžka dojdou, věřím, že problém covid za chvíli zmizí. Nebo to bude jinak?

Na závěr – jsme asi jediní, kteří úplně zavřeli ekonomiku kromě pár bohatých výjimek.

Co naši vládní činitelé provedou se zavřenou ekonomikou? Že by se dokončila kolonializace Bruselem do absolutní závislosti a podřízenosti?

