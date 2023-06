Vladimír Ustyanovič: Sto dní trápení prezidenta Pavla, nebo občanů České republiky?

reklama

Když byl dotázán Josef Mašín, zda po inauguraci nově zvoleného prezidenta Pavla by nechtěl navštívit Českou republiku, tak jeho odpověď byla nadmíru rázná: „prvního prezidenta ožralu jste si zvolili za podpory komunistů a nyní máte v čele státu zase komunistu“.



Nebudu rozebírat šestiminutový projev prezidenta při návštěvě Poslanecké sněmovny, i tak to pro něj byl nadlidský výkon a položím pár otázek směrem k prezidentu, který si myslí, jak se domnívám, že je schopen překročit svůj stín. Američané internovali statisíce japonských Američanů, kteří za druhé světové války žili na území USA. Internační neboli koncentrační tábory na území Spojených států jsou noční můrou Severní Ameriky dodnes. Rozumím tomu tak, že prezident byl naočkován totalitou a toto očkování je asi celoživotní, jinak si neumím vysvětlit, že západní zpravodajské služby by měly zvýšit dohled nad občany Ruské federace na svých územích. Radši nebudu urážet inteligenci pana prezidenta, která je všeobecně známa. Věřím, že většina ruských občanů taky díky tomu, že nesouhlasila s tamním režimem, odešla do zahraničí. Tito ruští občané dodržují zákony daných zemí a jenom proto, že se hlava jejich státu rozhodla z důvodů více méně známých či neznámých, mají být součástí kolektivní viny a zatraceni. Narcistických sklonů prezidenta si všimli už i na webu TN.cz a nechápu, proč neapeluje k zastavení války na Ukrajině, když za poslední týden zemřelo 6000 vojáků a civilistů.

Anketa Jste spokojeni se způsobem, jakým Petr Pavel vykonává úřad prezidenta? (Ptáme se od 23.5.2023) Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 32380 lidí



Můj názor je neměnný, posílat zbraně do místa konfliktu je jako hašení ohně benzínem, proto apeluji na všechny státníky, kterým záleží na životech nejen vojáků, ale i civilistů, aby vytvořili kompromisní řešení pro nastolení příměří a zastavení bojů. Druhý krok by byl na politicích, aby donutili všechny strany, nejen přímé účastníky konfliktu, ale zejména ty, kteří na tom profitují, převážně Spojené státy a Čínu, aby navrhli nové uspořádání oblastí, o které se bojuje. Obyvatelé Luhanské a Doněcké republiky by měli dostat šanci se vyjádřit, pod jakou správou chtějí žít. Dále, Krym byl podle ukrajinských zákonů v referendu přiznán Ruské federaci. Nemůžeme opomenout, že válka začala v roce 2014, ale její skryté podporování ze strany západu trvá už desítky let.



Pavlova těžko pochopitelná exhibice jako výlet do Bavorska na motorce, protože jeho posměšná nenávist vůči lidem, kteří jsou na vozíku, viz bývalý prezident Zeman, nekoresponduje se situací, kdy by se prezidentu Pavlovi stal vážný úraz a skončil nedej bože taky na kolečkovém křesle. Jeho kult osobnosti by padal do záporných čísel rychlostí volného pádu včetně jeho obdivovatelů. Pavel na to určitě nemyslel, což je dáno, že nevíme, kdy myslí nebo čte prefabrikáty, které mu vytvořil nejrozsáhlejší tým poradců v historii českých prezidentů.



