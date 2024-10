Dovolím si připomenout profesní historii Otakara Foltýna, kdy byl velitelem Vojenské policie pod ministrováním Jany Černochové. Ta ho z funkce odvolala – z důvodu podezření z korupce. Díky absenci důkazů byl po dlouhém vyšetřování tohoto podezření zbaven.

Nyní se Foltýn objevil na setkání s českými europoslanci, o kterém informoval ve svém pořadu Eurodžungle JUDr.Ondřej Dostál. Jenom stručně; popsal, že Foltýn není schopen akceptovat každodenní realitu a použil nový termín pro občany České republiky – šmejdi. Jako bývalého vysokého důstojníka speciálních sil mě tyto názvy tvora Foltýna bytostně urážejí a mohu se ztotožnit s výrokem Fridricha II. Velikého, který prohlásil: „Kdyby mí vojáci začali přemýšlet, nezůstal by v armádě ani jediný.“ Tento nadčasový výrok, který sedí jako ulitý nejen na Foltýna, by měl být vytesán do kamene na hradním nádvoří.

Jak pravil Jindřich Rajchl na svém yutubovém kanále, nejhorší voják je zbabělý voják. Týkalo se to debaty, která měla proběhnout na TV NOVA mezi Jindřichem Rajchlem a Otakarem Foltýnem, který se zbaběle, jako školák páté třídy zvláštní školy vymluvil, že do tohoto duelu nepřijde, protože se nemůže účastnit politických diskusí. Tak se ptám, v europarlamentu to byla nepolitická diskuse? Jak sdělil Ondřej Dostál, byla to přehlídka ztraceného času. Již dříve jsem psal, vojenská kariéra tohoto tvora [Foltýna] pokračovala na generálním štábu. Ano, po ročním absolvování vojenské služby nastoupil na Generální štáb Armády České republiky. Úsměvné je jeho vyjádření, že byl na dvou zahraničních misích. Rád bych upřesnil, že bojových misí v Afgánistánu se účastnili příslušníci speciálních sil z Prostějova.

Mise, kterých se účastnil Foltýn, neměly nic společného s bojovým nasazením. Teplé sprchy, pravidelné stravování, to je hodně vzdáleno od skutečných bojových akcí. O tom můžou hovořit pouze vojáci bojující na Ukrajině, jak na straně ukrajinského režimu, tak na straně Ruské federace. Nevím, kolik desítek seskoků padákem, kolik desetidenních zimních cvičení v mínus 20 stupních, která jsme prodělali s tehdejším nadporučíkem Petrem Pavlem, má za sebou Foltýn.

Nyní pár postřehů ze zahraničí. Ruský prezident Vladimír Putin a prezident Spojených arabských emirátů Mohammed bin Zayed Al Nahyan zahájili jednání v Moskvě před summitem BRICS. Prezident Putin hostil účastníky členských států BRICS a byl pozván i turecký prezident Erdogan, který se mimo jiné dohodl s Nigerem na vzájemné spolupráci (zdroj Hana Lipovská). Účastníci se dohodli, že vytvoří platformu, na které bude možnost obchodovat v národních měnách, přičemž platby mezi Ruskem a Íránem tvoří 90 % v národních měnách. List WSJ přišel se zázračným odhalením, že Elon Musk je v pravidelném kontaktu s Vladimírem Putinem od roku 2022. Já se ptám, proč by nebyl? Co je tak zvláštního na tom, že Musk kooperuje s Ruskou federací, například na kosmickém programu? O tom, že ukrajinskému režimu poskytl svoje satelity Starlink se nemluví, to asi je samozřejmost.

Nyní si dovolím komentovat prezidenta Zelenského, kterému vypršel mandát. Tím pádem nemá legitimitu vůči svým občanům, ani vůči zahraničním partnerům. Zelenskyj prohlásil, že generální tajemník OSN Guterres se setkal s válečným zločincem Putinem. Mohu spekulovat, neboť je známo, že válečných zločinů se dopustila také ukrajinská vojska. Z toho mi vyplývá, že Zelenskyj je rovněž válečný zločinec. Trump obvinil Zelenského z vypuknutí konfliktu na Ukrajině. Buď budeme v NATO, nebo chceme jaderné zbraně, řekl Zelenskyj Trumpovi. Pokud nebude Ukrajina přijata do NATO, je připravena vytvořit pro svoji ochranu vlastní jaderný arzenál, oznámil Zelenskyj Donaldu Trumpovi na jejich nedávné schůzce. Toto je vyjádření bývalého komika, který se staví podle mého názoru do pozice světového vyděrače. Otázku přijetí Ukrajiny do NATO taktně odsunul do neurčita nový šéf NATO Mark Rutte. Ukrajinci jsou permanentně klamáni, protože podle významných představitelů zemí Evropy a Spojených států je vstup do NATO nemožný, zejména ve jménu pudu sebezáchovy Spojených států. Odpověď Zelenskému od amerického ministra obrany Lloyda Austina, cituji: „Naše rakety jsou drahé, posílejte do Ruska své drony“ (zdroj agentura Unian). Plánované jednání německého kancléře Scholze s Vladimírem Putinem, nejenom na téma obchodu, by mělo být signálem pro Zelenského vyvěsit bílou vlajku na záchranu ukrajinských občanů, zejména civilistů, kteří žijí v místě konfliktu. Navíc – Ukrajina nemůže jednat s Ruskem z pozice síly, protože prohrává na celé čáře. Ukrajinský velvyslanec Zalužnyj prohlásil, že v případě potřeby povolají do armády i ženy a připustil tím mobilizaci Ukrajinek. S bizarním odůvodněním, že chce zachránit Evropu před válkou. Rád bych podotknul, že to není válka Evropy, ale je to válka mezi Slovany. Nevím, kdo řídí Zalužného, ale tímto krokem dojde k depopulaci ukrajinského obyvatelstva. Tímto rozhodnutím a jeho naplněním předpokládám, že by se měli představitelé ukrajinského režimu dostat před mezinárodní soudní tribunál (NewsWeek).

Závěr. Nevím, nakolik mám věřit bývalému premiéru Babišovi, který v pořadu na CNN Prima NEWS prohlásil, že ukrajinský režim je černá díra pro korupci, i když se s tím musím ztotožnit. Přivítal bych zastavení bojů, nedodávat zbraně a vynutit mírová jednání mezi oběma stranami. Nefinancovat válku, která se nás netýká. Pomoci už bylo dost. Řešení je v rukou Ukrajinců.

Ignorujme agenta, který má právo lhát, premiéra Fialu a soustřeďme se na příští parlamentní volby s cílem nedat šanci této válkychtivé kohortě. A začněme obchodovat s Ruskem, jak to dělají ostatní státy Evropské unie. Protože falešné evropské hodnoty nás nenasytí.

