Vladislav Černík: Šéfodborář ve stínu ministerského traktoristy a rozpočtové (vele)radní

No někdy by šéf ČMKOS si měl trénovat karate aby vedle ostřílených borců a borkyň jeho stopa příliš nebledla. Tak jako v OVM 9. 1. 2022. Ale naopak, také proto, aby byl natrénován na znatelné bouchnutí do stola. Až by se i spoludiskutérům rozsvítilo. Šéf ČMKOS J. Středula se pořád stylizuje do pozice korektního diskutéra, když ostatní ve studiu s ním vedou cinknutej poker. Nyní to byl traktorista Jurečka, t.č. sociální ministr a rozpočtová (vele)radní tuším paní Zamrzelová. Pardon Zamrazilová, máme přece zimu. Ale oni budou škrtat i v létě ba i napřesrok. Šéf odborové centrály bude mezitím, no, komunikovat a to korektně. Jak jinak.

To jeho partneři v diskuzi, vč. pana OVM Moravce přežijou. Bez zapocení. Přibližme si z tohoto, možná více jak 90minutového klání, některé sentence.

Paní Zamrazilová se lehce pokusila zabrnkat na naše city, že snad bychom měli být vládě vděční, poněvadž rostou naše vklady. Ekonomka by měla mít jakýsi nadhled, třeba postavit ke srovnání, které výdaje nám naopak chybí. Takže asi 3 roky tu máme Koronakrizi a tudíž znatelně obtížnější cestování a chybějící dovolené u moře jsou tou chybějící výdajovou položkou v rodinných rozpočtech.

Korektní pan Středula nevyřkl Óoo, tak to ještě trochu vygradovala, že platy ve veřejné sféře rostou, pane Bože(!). Dokonce rychleji než v soukromém sektoru! Ani toto nepřimělo pana Středulu k onomu Óoo, takže se omluvila, že doma má jen černobílou tiskárnu, a její grafy nejsou tedy barevné, ale ten soukromý sektor přece ten veřejný živí. Pokud by byl na místě p. Středuly jeho předchůdce, bývalý expředseda Senátu exodborář p. Štěch, tak se sázím, že by od něj ono Óoo zaznělo aspoň 2x. A jeho (tedy Štěchův nástupce) p. Zavadil by s nejlepším ministrem financí poválečné české historie Kalouskem vypil, alespoň 2 piva. No korektní p. Středula neřekl ani Hmmm, ba ani nezmínil těžkou situaci našich živnostníků, kteří nemohou posílat své ratolesti do soukromých škol, ba ani sami nemohou jít v případě potřeby stonat do soukromého sanatoria. A musí tak vzít zavděk naším veřejným sektorem. Čili co? No jak pravil pan sociální Traktorista aspoň snížíme tomu soukromému sektoru ty sociální odvody o 2 procentní body. Poněvadž to už se pan Štředula natočil, ne vytočil, jen lehce natočil na židli, tak usměvavý traktorista, sedíc t.č. v křesle sociálního ministra dodal, že ne hned, ale v průběhu vládnutí.

Šéfka Národní rozpočtové rady (to je takový orgán, který vládě tleská, když škrtá, a lehce, byť výrazně, vládu plísní, když byť trochu valorizuje) hodila do prostoru, je cosi v nepořádku, když tu máme 250 000 nezaměstnaných a 350 000 neobsazených míst. Ekonomce, jejíž Alma máter je VŠE bych poradil, aby si prostudovala vědeckou dráhu nobelistů za ekonomii (oficiálně: Cena Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela, pokud by jí strýček Google nějak zmateně napovídal), kde by jí vysvitlo, že asi tak 5 ekonom-nobelistů si nabilo ústa, když se chtělo zmocnit oné navenek svůdně lehce se nabízející závislosti mezi počty volných místy a počty nezaměstnaných. No nic, ani zástupy alchymistů a jiných šarlatánů již v rudolfiánské Praze nesestrojili kámen mudrců.

S jistou žoviálností, ale důrazněji sociální ministr nadhodil, že se musí kamsi podívat na tamní Úřad práce, že tam tam mají uchazeče o práci, kteří jsou tam v evidenci, považte 12 měsíců i déle. Neřekl však nic konkrétnějšího, a to ani to, že místní firmy či OSVČ pracovní místa nevytvářejí. Ani p. Středula nevytáhl z aktovky nějaké ty příběhy, z regionů, kteří mu je jistě místní odboráři do té jeho aktovky dali, jak ani po roce pilného docházení na pracovní úřad nemohou o něco zakopnout, a když se jim podaří nějakou práci sehnat, tak jdou s příjmem o třeba 30% dolů. A to ta podpora se pobírá půl roku, čili dobu, za kterou se ani nová hala pro novou výrobu nemůže postavit! No dalo by se vzpomenout i na exministra Drábka, který ty (bez)pracanty posílal zametat ulice a to pěkně za své! Sociální traktorista, tedy ministr, coby otec od mnohočetné rodiny však zatím(?) pana Drábka tak dalece kopírovat nehodlá. Ale rád by aby už tak dlouhý název ministerstva ještě prodloužil o to slůvko Rodina. Byv dotázán, jak se bude řešit ta tíživá situace obyvatelstva, totiž Covid 19, zdražení energií atd., tak odtušil, že se o tom poradí s ministrem Stanjurou (to je ten (ex)elektrikář přes finance) a pak to nějak projedná vláda. A pak teprve řekne co a jak, ale již dopředu ví, že to bude adresné! Učitě to nědělá z nějakého alibismu: já nic, jak (málem) muzikant, to víte, to vláda.

Někteří škarohlídové sice mohou připomínat, že před pár dny křesťan a lidovec Jurečka stran valorizace platů ve veřejném sektoru pronesl, že by pokračoval v původním návrhu Babišovy vlády dát procenta 3, ale na vládě přednesl dát učitelům procenta 2, ale to bude jen asi šum od Babiše, event. nějakých levičáků. Paní Zamrazilová poukázala opět na to, že přidávání zvyšuje inflaci. Bohužel, že by za to mohla ta její černobílá tiskárna?, si nějak nesladila noty s podnikatelským sektorem, který poukazuje na inflační vliv zvyšování úrokových sazeb ČNB. Tam, odtušila exčlenka bankovní rady a současná procházkářka s pejsky , tam to prý neplatí. Je však fakt, že udernosti ekonoma Bartoně z Natlandu ... inflace vlastně věci zlevňuje ... nedosáhla.

Moderátor Moravcových otázek p. Moravec trochu rozčeřil do šedi již vbíhající diskuzní vody uvedením informace, že na post śéfa ČNB má kandidovat současný šéf Hosp. Komory Vladimír Dlouhý.

Na to navázal šéf ČMKOS takou lehce elefantovskou piruetou mezi porcelánem, že ten Dlouhý byl (před 30ti lety) v Prognosťáku předsedou ZO KSČ. Středula však nedodal, že právě Vl. Dlouhý tehdy kačeřoval jiného pracovního kolegu za podporu V. Havla a sice M. Ransdorfa. Ale to byl také komunista a zůstal jím, na rozdíl od Vl. Dlouhého. A tak se korektní J. Střeďula ani nezmínil o současném kaceřování odborářů v Tripartitě Vladimírem Dlouhým. OVM pak pokračovaly další částí, kde magistr, pardon bakalář (P/p)irát Lipavský poreferoval, jak zepsul našeho velvyslance v Číně za podporu ZOH 2022. Zaminir Lipavský se tak dostal do zákrytu s kosovskými demokraty, dříve působícími v UCK.

Někdy prostě OVM nejsou (tolik) nudné! Ale kdo to má celé 2 hodiny poslouchat!?

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

