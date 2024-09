Zbyněk Fiala: Když to cloumá s Němci, co to udělá s námi?

Nelepší se to. Červencová data ČSÚ potvrzují pokračování poklesu české průmyslové výroby, meziročně je to o 1,9 procenta. Když se podíváme na srpnovou makroekonomickou predikci Ministerstva financí, čekají tam letos hospodářský růst o 1,1 procenta. To tedy bude mít česká ekonomika opravdu co dělat. Snad aby od září vypálila jako atlet v olympijském finále na stovku… (ZDE a ZDE)

Německé předpovědi jsou realističtější, rok skončí poklesem. A nejbližší sprint bude spíš opačným směrem, útěk před hrozící katastrofou. Bude Volkswagen opravdu propouštět? Podle vedení má už jen rok nebo dva na to, aby obrátil nebezpečný trend, kdy tržby jsou menší než výdaje. Investice do elektromobility jsou astronomické, ale bez odpovídajících tržeb to opravdu dlouho nejde.

Vzhledem k těsnému spojení s Českem (přímo pupeční šňůrou mezi matkou a dcerou) proto v uších duní velmi aktuální otázka – dolehne to i na nás?? Co to udělá s českou Škodou a jejími dodavateli?

Hlavním problémem VW je špatný odbyt elektrických automobilů, který narazil na loňský konec státních podpor. V prvních osmi měsících letošního roku se tam prodej osobních automobilů s čistě elektrickým pohonem snížil o 32 procent na 241 900 vozů. V samotném srpnu se meziročně propadl dokonce o 69 procent na 27 020 vozů, vyplývá z údajů německého svazu automobilového průmyslu VDA, čtu na iDnes.

Když se však podíváte na českou výrobu elektrických osobních aut včetně hybridů, v prvním pololetí vidíte meziroční pokles o třetinu a ve Škodovce u čistě bateriových elektrických aut dokonce o polovinu. V červnu jich tam vyrobili pouhých pět tisíc. Jistě, může to být pouhý výkyv. Může v tom být přestavba linky na chystaný nový model Elroq, elektrické SUV. Spíš bychom čekali něco levnějšího, ale to má být až za dva roky. (ZDE)

Jak je možné, že se potácí zrovna Volswagen? Zdálo se, že není většího evropského boháče nad něj, když se probil na špičku světové výroby automobilů. Klíčové bylo jeho postavení jedničky v Číně, ale kde ty loňské sněhy jsou! Rok se s rokem sešel a VW tam sesadila z trůnu domácí čínská konkurence. A to je na tom VW pořád ještě dobře, Škoda zmizela z Číny úplně. Měla to nahradit budováním srovnatelného trhu skupiny Volkswagen v Indii, ale to byly jen velké oči. Škoda tam zatím paběrkuje.

Hrozba propouštění je tedy ve vzduchu. Německá vláda bere riziko vážně a okamžitě navrhla znovu zvýhodnit prodej elektrických aut daňovou slevou. Vládní návrh mimo jiné předpokládá, že podniky si budou moci část hodnoty nově pořízených elektromobilů odečíst od svého daňového základu. (zdroj ZDE)

Rychle reagují také německé odbory, pro které je nepřijatelná představa zrušení doživotní záruky pracovního místa, něčeho, co bylo charakteristické pro koncern s účastí státního kapitálu Dolního Saska. Největší německý odborový svaz IG Metall hodlá s automobilkou Volkswagen jednat o odvrácení zavírání německých závodů. Podle předsedkyně svazu Christiane Bennerové, za jednu z možností považuje zavedení čtyřdenního pracovního týdne. (ZDE)

Řešení může být i ve struktuře nabídky. Třeba švédské Volvo chce prodloužit výrobu hybridů i za rok 2030, protože poptávka po hybridech roste a po elektrických autech klesá. Obvykle se argumentuje obavami z dojezdu, dlouhé trasy na baterky bez pečlivého plánování nabíjecích míst vás mohou nepříjemně překvapit. Ale je tu i nečekaný další argument. Tato auta jsou občas levnější. (ZDE)

Zdá se to být divné, hybrid je auto se dvěma motory, má jeden elektrický a druhý spalovací. Od první třídy vím, že dva jsou víc než jeden – jak by to tedy mohlo být levnější? Rozdíl je v baterkách. V hybridu s nabíjením z elektrického zdroje jsou jen malé, pro krátké nákupní přejezdy po městě nebo do blízké práce, na ty delší je onen spalovák. Jinou věcí je, čím krmit ten spalovací motor, až budou fosily zakázány a budou se muset kupovat drahá alternativní paliva.

A je tu ještě jedna drobnost. Volvo je jednou z prvních evropských automobilek, které má za zády čínského partnera. Je jím soukromá Geely, na rozdíl dalších velkých čínských výrobců aut, kteří jsou státní nebo s účastí nějakého regionálního veřejného kapitálu. Geely je také zajímavým příkladem dobrého soužití napříč poloviny Zeměkoule.

Původní žák se časem změnil v učitele. Přesuny nejen technologií, ale i výroby mezi Čínu a Evropou se stávají v jednom podniku snadnějšími, strategie je pružnější. Volvo přitom nemusí mít strach z proměny poptávky, ale ani ze zrychlující se podoby budoucnosti. V Číně už se prodává přes polovinu nových aut elektrických nebo hybridních. Cenový tlak neuvěřitelně intenzívní konkurence na čínském trhu urychluje hledání zákaznicky nejlákavějších a zároveň výrobně nejúspornějších řešení.

České statistiky si libují v růžových barvách. V Německu běhá mráz po zádech, ale u nás je ostrůvek radosti. „V první polovině roku 2024 dosáhl český autoprůmysl nejvyšší produkční výsledek prvního pololetí v historii ČR. Za prvních šest měsíců bylo v České republice vyrobeno celkem 774 310 osobních vozidel, tedy o 4,9 % více než ve stejném období předchozího roku,“ jásá zpráva AutoSAP.

„Rekordních více než 774 tisíc zkompletovaných osobních vozidel za první pololetí, navzdory červnovému zpomalení tempa výroby, je jednoznačným potvrzením úspěchu domácích výrobců na hlavních evropských trzích a přínosu automobilového průmyslu, coby hnacího motoru domácí ekonomiky,“ říká prezident Sdružení automobilového průmyslu Martin Jahn. (ZDE)

Jinými slovy, jsme na správné cestě. Jenže, pro pána Jahna, rekord 774 tisíc zřejmě znamená návrat k úrovni výroby, kterou jsme tu měli už roku 2016, kdy se celoročně vyrobilo ve všech českých automobilkách dohromady přes 1,4 milionu aut. Covid to srazil na 1,1 milionu a teprve loni jsme se přiblížili k této hranici.

Jenže to je technologie minulosti. Ve Škodě v prvním pololetí činila výroba pro elektromobilitu jen 8 procent.

Na Německo už přílišné sepětí s minulostí dosáhlo. My jsme tvrdohlavější, a hlavně podstatně levnější. Nebojíme se zajít do každého průseru co nejhlouběji. Jen dál!

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

